(Pocket-lint) - Ein kürzlich durchgeführter Star Wars Deepfake auf YouTube war so gut, dass Lucasfilm das Talent hinter dem VFX-Video engagiert hat.

Spoiler-Alarm: Im Finale der zweiten Staffel von The Mandalorian auf Disney+ kam ein Jedi an, um Grogu (alias Baby Yoda) mitzunehmen. Aber nicht irgendein Jedi: Ein junger Luke Skywalker. Einige Zuschauer waren jedoch von den visuellen Effekten nicht beeindruckt. Entschlossen, die letzten Minuten der Show zu korrigieren und Mark Hamill entspannter zu altern, veröffentlichte ein YouTuber namens Shamook im Dezember einen Deepfake, der fast drei Millionen Aufrufe erzielt hat.

Shamooks Arbeit ist so überzeugend, dass er eine neue Stelle bei Lucasfilms Visual Effects Division Industrial Light and Magic einbrachte.

„Wie einige von Ihnen vielleicht bereits wissen, bin ich vor ein paar Monaten zu ILM/Lucasfilms gekommen und hatte keine Zeit, an neuen YouTube-Inhalten zu arbeiten“, schrieb Shamook in den Kommentaren zu einem kürzlich erschienenen Video. "Jetzt habe ich mich in meinem Job eingelebt, die Uploads sollten wieder zunehmen. Sie werden immer noch langsam sein, aber hoffentlich nicht Monate auseinander."

Lucasfilm bestätigte die Neueinstellung und sagte zu IndieWire : „[Industrial Light and Magic ist] immer auf der Suche nach talentierten Künstlern und hat tatsächlich den Künstler eingestellt, der die Online-Persönlichkeit Shamook trägt. In einem anderen Kommentar auf YouTube enthüllte Shamook seinen neuen Job Titel ist ein "Senior Facial Capture Artist".

Deepfake-Videos verwenden künstliche Intelligenz, um den Anschein zu erwecken, als würde jemand etwas tun oder sagen, was er nie getan hat. Pocket-lint hat eine Anleitung , die detailliert beschreibt, wie die Technologie funktioniert. In einer Erklärung gegenüber den Medien sagte Lucasfilm, dass ILM in den letzten Jahren sowohl in maschinelles Lernen als auch in KI investiert habe, um „überzeugende visuelle Effekte zu produzieren und es war großartig zu sehen, wie sich in diesem Bereich mit dem Fortschritt der Technologie eine Dynamik entwickelt“.