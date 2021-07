Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - ESPN+ hat seine Preise zuletzt im Dezember angehoben, und jetzt erhöht Disney die Preise des Dienstes weniger als acht Monate später erneut.

Ab dem 13. August 2021 kostet ein Jahresabonnement 69,99 US-Dollar pro Jahr, ein Plus von 10 US-Dollar gegenüber bisher 59,99 US-Dollar. Gleichzeitig ändert sich der Preis eines Monatsplans. Es wird 6,99 US-Dollar pro Monat kosten, was einer Steigerung von 1 US-Dollar gegenüber 5,99 US-Dollar im letzten Jahr entspricht. Die Preise für bestehende Abonnenten erhöhen sich mit der ersten Rechnung am oder nach dem 13. August. Du kannst natürlich jederzeit kündigen. Wenn Sie sich jedoch für ein Jahresabonnement von ESPN+ anstelle des monatlichen Abonnements entscheiden, sparen Sie im Laufe des Jahres etwa 13 US-Dollar.

Denken Sie daran, dass ESPN+ im Besitz von Disney ist. Unter der Aufsicht der BAMTech-Einheit des Unternehmens, die hinter anderen beliebten Video-Apps wie HBO, WWE und anderen steckt, ist ESPN+ Disneys Direct-to-Consumer-Abonnement-Videoservice für alle MLB- und NHL-Sportfans.

In unseren folgenden Leitfäden erfahren Sie alles über ESPN+ und Disney+:

Im März erhielten Hulu-Benutzer außerdem die Möglichkeit , gegen eine monatliche Gebühr nahtlos auf ESPN+-Inhalte zuzugreifen. Sie können ESPN+ Live-Sportereignisse, Shows, Originale und Dokumentationen direkt über die Hulu-App ansehen. Obwohl dieses Add-on vom Disney-Bundle getrennt ist , werden Abonnenten des Disney-Bundles automatisch ESPN+-Inhalte in ihr Hulu-Erlebnis integriert. Darüber hinaus können Hulu-Abonnenten ESPN+ Pay-per-View-Events auf Hulu kaufen.

Der Preis des Disney-Bundles, das ESPN+, Disney+ und Hulu umfasst, erhöht sich im Rahmen der jüngsten Preiserhöhung von ESPN+ nicht. Dieses Paket wird weiterhin 13,99 US-Dollar pro Monat kosten.