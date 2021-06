Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die elfte und letzte Staffel von The Walking Dead wird diesen August auf unseren Bildschirmen erscheinen, wobei Disney+ sich die Rechte zur Ausstrahlung in Großbritannien als Teil des ständig wachsenden Star on Disney+-Line-Ups sichert.

Außerdem stehen ab Freitag, 2. Juli 2021, alle 10 bisherigen Staffeln auf der Streaming-Plattform zum Nachholen bereit.

Hier finden Sie alles, was Sie über die 11. Staffel von The Walking Dead wissen müssen, einschließlich wann und wo Sie sie sehen können und die vorherigen 10 Staffeln.

Die abschließende Staffel von The Walking Dead wird ab Sonntag, 22. August, in den USA und Montag, 23. August, in Großbritannien ausgestrahlt.

Es wird insgesamt 24 Folgen geben, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Es wird jedoch zwei Unterbrechungen in der Zwischensaison geben, da bestätigt wurde, dass die Serie in den nächsten zwei Jahren in drei Blöcken mit acht Episoden ausgestrahlt wird.

Eine Spin-off-Reihe soll 2023 folgen.

Frühere Staffeln wurden auf dem britischen Fox-Kanal ausgestrahlt, der über Sky und Virgin Media verfügbar ist. Allerdings schließt Disney den Kanal ab dem 30. Juni 2021 und verlegt stattdessen The Walking Dead auf Disney+.

Es wird daher exklusiv als Teil des Erwachsenenbereichs des Streaming-Dienstes – Star on Disney+ – in Großbritannien gezeigt.

Wie alle anderen Staffeln wird auch The Walking Dead Staffel 11 auf AMC in den USA ausgestrahlt.

In der elften und letzten Staffel von The Walking Dead wird es 24 Episoden geben.

Sie werden in drei Blöcke mit jeweils acht Episoden aufgeteilt. Diese werden 2021 und 2022 gezeigt.

ACHTUNG: SPOILER!!!

Die abschließende Staffel von The Walking Dead wird sich von den Episoden 175 bis 193 der Comics von Robert Kirkman, Charlie Adlard und Tony Moore inspirieren lassen.

Natürlich wird es einige Änderungen geben, wenn man bedenkt, dass die TV-Serie bereits einige größere Abweichungen von den Comics erfahren hat.

Es wird jedoch erwartet, dass das Commonwealth eine bedeutende Rolle spielen wird - genau wie gegen Ende der Bücher.

Die Hauptfiguren werden eine riesige Gemeinschaft von Überlebenden vorfinden, die die Möglichkeit bietet, das Leben so zu leben, wie es vor dem Ausbruch war. Ist es zu schön um wahr zu sein?

Disney+ in Großbritannien erhält am Freitag, den 2. Juli 2021, alle 10 vorherigen Staffeln von The Walking Dead. Sie finden sie im Bereich Star on Disney+ des Streaming-Dienstes.

Sie können derzeit alle The Walking Dead, von Staffel 1 bis 10, auf AMC + in den USA sehen.

Leider endet die illustre TV-Reise von The Walking Dead mit der letzten Episode der 11. Staffel.

Es werden jedoch weiterhin Spinoffs und zusätzliche Serien im selben Universum produziert, darunter ein völlig neuer Spinoff mit zwei der wichtigsten Charaktere.

Wir wollen es jedoch nicht verderben, indem wir Ihnen sagen, wer.

Schreiben von Rik Henderson.