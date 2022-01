Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach einer Pause in der Zwischensaison wird die 11. und letzte Serie von The Walking Dead diesen Februar auf unseren Bildschirmen fortgesetzt, wobei Disney+ die Rechte hat, sie im Vereinigten Königreich als Teil des ständig wachsenden Star on Disney+-Programms zu zeigen.

Darüber hinaus stehen Ihnen auf der Streaming-Plattform alle bisherigen 10,5 Staffeln zum Nachholen zur Verfügung.

Hier finden Sie alles, was Sie über The Walking Dead Staffel 11 Teil 2 wissen müssen, einschließlich wann und wo Sie es und die vorherigen Staffeln sehen können.

Die abschließende Staffel von The Walking Dead wird am Sonntag, den 20. Februar 2022 in den USA und am Montag, den 21. Februar in Großbritannien fortgesetzt.

Diese zweite Reihe von Folgen wird direkt an „For Blood“ anknüpfen und uns bis zu Folge 16 führen, wonach es eine zweite Pause in der Zwischensaison geben wird, damit die Produktion abgeschlossen werden kann.

Ein letzter Block von acht Folgen (von 24) wird später im Jahr 2022 verfügbar sein und die gesamte Staffel (und Show) bis zu ihrem Abschluss dauern.

2023 soll eine Spinoff-Serie folgen.

Die ersten 10 Staffeln wurden auf dem Fox-Kanal in Großbritannien ausgestrahlt und sind über Sky und Virgin Media verfügbar. Disney schloss den Kanal jedoch im Sommer 2021 und verlegte The Walking Dead stattdessen zu Disney+.

Es ist jetzt exklusiv für den Erwachsenenbereich des Streaming-Dienstes – Star on Disney+ – in Großbritannien erhältlich.

Wie alle anderen Staffeln wird auch Staffel 11 von The Walking Dead auf AMC in den USA ausgestrahlt.

Was ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ebenfalls hervorragend sind der Google Chromecast mit Google TV , der Roku Express 4K , der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick .

Es wird 24 Episoden in der 11. und letzten Staffel von The Walking Dead geben.

Sie sind in drei Blöcke mit jeweils acht Folgen aufgeteilt.

ACHTUNG: SPOILER!!!

Die abschließende Staffel von The Walking Dead ist von den Nummern 175 bis 193 der Comics von Robert Kirkman, Charlie Adlard und Tony Moore inspiriert.

Natürlich gibt es einige Änderungen, wenn man bedenkt, dass die TV-Serie bereits einige große Abweichungen von den Comics erfahren hat.

Das Commonwealth spielt jedoch eine bedeutende Rolle – genauso wie gegen Ende der Bücher. Wir haben bereits eine ganze Menge davon in den bisher gezeigten Folgen gesehen.

Die Geschichte von Negan und Maggie wird auch in der zweiten Folge von Folgen der 11. Staffel fortgesetzt.

Disney+ hat alle 10 vorherigen Staffeln und die ersten acht Episoden der 11. Staffel von The Walking Dead jetzt zum Streamen verfügbar – in HD und 5.1. Sie finden sie im Bereich Star on Disney+ des Streaming-Dienstes.

Sie können derzeit alle The Walking Dead von Staffel 1 bis 11 (Teil 1) auf AMC+ in den USA als Binge-Watch ansehen.

Leider endet die illustre TV-Reise von The Walking Dead mit Folge 24 der 11. Staffel.

Spinoffs und zusätzliche Serien, die im selben Universum spielen, werden jedoch weiterhin hergestellt, darunter ein brandneues Spinoff mit zwei der bedeutendsten Charaktere.

Wir wollen es jedoch nicht verderben, indem wir Ihnen sagen, wer.

Schreiben von Rik Henderson.