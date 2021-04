Captain America 4: Erscheinungsdatum, Besetzung, Trailer und Gerüchte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Captain America kehrt auf die Leinwand zurück.

Nach dem Abschluss von Disney + The Falcon und The Winter Soldier wurde berichtet, dass Marvel an einem neuen Solo-Film von Captain America arbeitet. Es wird voraussichtlich Captain America 4 genannt und dort weitermachen, wo die TV-Serie aufgehört hat. Anthony Mackies Sam Wilson ist der neue Captain America.

Natürlich ließ diese Show viele unbeantwortete Fragen offen, die für die Handlung eines neuen Films von entscheidender Bedeutung sein könnten. Es gibt auch einen anderen Schauspieler, der angeblich seinen alten Job als Steve Rogers für einige zukünftige Marvel-Filme wiederholen soll: Chris Evans. Hier ist alles, was wir über Marvels vierten Captain America-Film wissen.

HINWEIS: UNTEN KÖNNEN SPOILER SEIN.

Die große Frage, die die meisten Leute wahrscheinlich hatten, als sie einen Film von Captain America 4 hörten, war in Arbeit: Wer wird Captain America spielen?

Es wurde bereits berichtet, dass sich der Film auf Mackies Sam Wilson als neues Cap konzentrieren wird, aber das bedeutet nicht, dass Fans von Chris Evans Steve Rogers enttäuscht sein sollten, da Berichten zufolge ein weiteres Marvel-Projekt in Arbeit ist, das Evans Rückkehr als sehen wird Steve Rogers. Es würde uns immer noch nicht schockieren, wenn Rogers in Captain America 4 einen kleinen Cameo-Auftritt machen würde. Wir könnten sogar mehr über seine Entscheidung erfahren, am Ende von Endgame in einer separaten Zeitleiste zu bleiben.

Wir haben gesehen, wie John Walker von Wyatt Russell sein Debüt in The Falcon und The Winter Soldier gab . Spoiler-Alarm: Er faltete unter dem Druck, der neue Captain America zu sein, und nahm ein Supersoldatenserum, das ihn ein bisschen verrückt zu machen schien. Die Serie hörte auf, als Walker von Valentina Allegra De Fontaine (gespielt von Julia Louis-Dreyfus) zu seinem Comic-Titel US Agent ernannt wurde. Es wäre also sinnvoll, diesen Handlungspunkt im neuen Film fortzusetzen.

Julia Louis-Dreyfus gab ihr Marvel Cinematic Universe-Debüt als Valentina in The Falcon und The Winter Soldier.

Wir wissen, dass ihr Charakter auch in Black Widow wieder auftreten soll . Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese Auftritte dazu führen, dass sie irgendwo anders in der MCU ein großes Übel darstellt. Außerdem weist Valentinas Geschichte als Comicfigur darauf hin, dass sie möglicherweise in Sam Wilsons erstem Solo-Film als Captain America zu sehen ist. In den Comics ist Valentina eine Schild-Agentin, die schließlich zu einer der Anführerinnen von Hydra wird, bekannt als Madam Hydra.

Es gibt noch keine Bestätigung, aber wir gehen davon aus, dass Sebastian Stans Bucky Barnes auch in dem neuen Film mitspielen wird. Die Beziehung zwischen Bucky und Sam war einer der besten Teile der Serien The Falcon und The Winter Soldier, daher würden wir erwarten, dass Marvel dies in Captain America 4 fortsetzen möchte.

Der Abschluss von The Falcon und The Winter Soldier enthielt natürlich eine der klassischen Abspannszenen der MCU.

Darin sehen wir, wie Emily Carter von Emily VanCamp eine Begnadigung und ein Angebot erhält, zu ihrem Job bei Shield zurückzukehren. Aber - Spoiler-Alarm - bevor die Szene endete, rief sie jemanden an, um fortschrittliche militärische Hardware zu verkaufen, auf die sie in ihrem Job im Shield Zugriff haben wird. Sams Rolle, Sharon um Verzeihung zu bitten, würde sie sicherlich als Antagonistin in dem neuen Film von Captain America einsetzen, also wäre es nicht schockierend, sie auftauchen zu sehen.

Obwohl ihr Plan, streng geheime militärische Hardware zu verkaufen, uns glauben lässt, dass wir sie in der kommenden Disney + -Serie Armor Wars wiedersehen werden, in der Tony Starks Technologie in die Hände der falschen Leute gerät.

Der neue Film wurde gerade erst angekündigt, daher gibt es nicht viel, was das Casting von Nachrichten betrifft.

Anthony Mackie und Sebastian Stan werden wahrscheinlich als ihre Charaktere Sam Wilson und Bucky Barnes zurückkehren. Darüber hinaus arbeitet der Autor und ausführende Produzent von The Falcon und The Winter Soldier, Malcolm Spellman, an einem Drehbuch für den neuen Film.

Es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin für Captain America 4, aber wir wissen, dass es wahrscheinlich mindestens ein paar Jahre entfernt ist. Angesichts der Tatsache, dass sich der Film in den frühesten Entwicklungsstadien befindet und Marvel einen Kalender voller Veröffentlichungen hat , würden wir nicht erwarten, den neuen Captain America bis 2024 in den Kinos zu sehen.

Es gibt noch keine Trailer für Captain America 4.

Schreiben von Maggie Tillman.