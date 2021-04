Star Wars The Bad Batch trifft Disney + am Star Wars Day

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney wird am Star Wars Day - natürlich am 4. Mai - eine neue Zeichentrickserie Star Wars: The Bad Batch veröffentlichen.

Die Serie, die auf Disney + debütiert, ist ein Spin-off von The Clone Wars und setzt die Geschichte des Teams genetisch mutierter Elite-Klontruppen fort, das zum ersten Mal in einer gleichnamigen Episode in der siebten Staffel auftrat.

Die Serie soll aktionsorientierter sein als The Clone Wars und wird am Dienstag mit einer 70-minütigen Doppelepisode Premiere haben. Zukünftige Folgen werden jeden Freitag veröffentlicht.

In Disney + stehen jetzt über 180 Stunden Star Wars-Inhalte zum Streamen zur Verfügung. Sie können eine vollständige Liste unten sehen.

Kürzlich wurden auch einige "Vintage" Star Wars-Specials und -Filme hinzugefügt, darunter das klassische Ewok-Abenteuer Caravan of Courage.

squirrel_widget_187869

Am 4. Mai werden viele weitere große Ankündigungen und Produkte vorgestellt. Wir werden Ihnen mehr bringen, wenn wir es wissen.

Hier finden Sie alle Filme, Shows und sogar Star Wars-Erwähnungen, die Sie auf Disney + sehen können. Ein Großteil davon ist in 4K und mit Dolby Vision- und Dolby Atmos-Sound für Benutzer mit kompatiblen Systemen.

Star Wars: Eine neue Hoffnung

Star Wars: Das Imperium schlägt zurück

Star Wars: Die Rückkehr der Jedi

Star Wars: Die Phantombedrohung

Star Wars: Angriff der Klone

Star Wars: Die Rache der Sith

Star Wars: Das Erwachen der Macht

Star Wars: Der letzte Jedi

Star Wars: Der Aufstieg von Skywalker

Rogue One: Eine Star Wars-Geschichte

Solo: Eine Star Wars-Geschichte

Karawane des Mutes

Ewoks: Der Kampf um Endor

Die Geschichte des treuen Wookie

Star Wars: Ewoks

Star Wars: Clone Wars - 2D-Mikroserie

Die mandalorianische Serie 1 + 2

Disney Gallery: Der Mandalorianer

Empire of Dreams: Die Geschichte der Star Wars-Trilogie

Star Wars: Die Klonkriege

Star Wars: Rebellen

Star Wars: Widerstand

Star Wars: Blips

Star Wars: Kräfte des Schicksals

LEGO Star Wars: Urlaubsspecial

LEGO Star Wars: Alle Sterne

LEGO Star Wars: Droidengeschichten

LEGO Star Wars: Die Freemaker-Abenteuer

Phineas und Ferb: Star Wars

Staffel 3, Folge 12: "I Married Marge"

Staffel 10, Folge 10: "Viva Ned Flanders"

Staffel 15, Folge 15: "Co-Dependents Day"

Staffel 21, Folge 12: "Million Dollar Vielleicht"

Staffel 30, Folge 10: "Es ist die 30. Staffel"

Schreiben von Rik Henderson.