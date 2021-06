Jeder Marvel-Film, den man sich vor der Loki Disney+ Show ansehen sollte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das nächste Marvel Cinematic Universe- Kleinbild-Abenteuer steht vor der Tür, wobei Loki auf Disney+ debütiert hat.

Die Serie konzentriert sich natürlich auf die erste Bedrohung, die die Avengers vereint: Loki. Interessanterweise ist es nicht nur eine Fortsetzung der Loki-Plotline, die wir bisher in der gesamten MCU gesehen haben. Stattdessen konzentriert es sich auf eine Version von Loki, die während des Zeitraubs in Avengers: Endgame entkommen ist.

Diese Flucht führt ihn daher aus der MCU-Timeline – wo wir ihn erlöst sehen und (möglicher Spoiler-Alarm) schließlich sterben.

Trailer für Loki zeigen, dass der Gott des Unfugs jetzt durch die Zeit reist und mit der Time Variance Authority in Konflikt gerät. Es ist eine Institution, die die Anzahl der Zeitreise-Spielereien in den Multiversen der MCU begrenzt. Stellen Sie sich die TVA also als die Version der Zeitpolizisten der MCU vor, wobei Owen Wilson als Anführer der Organisation, Mobius M. Mobius, dient.

All dies lässt uns darüber nachdenken, welche Teile der MCU vor Loki eine erneute Betrachtung wert sind. Also haben wir die Marvel-Filme mit Lokis Hintergrundgeschichte zusammengefasst. Wir haben auch ein paar Filme hinzugefügt, die wir als wichtig ansehen konnten, weil sie einen Bezug zu Zeitreisen haben.

HINWEIS: UNTEN KÖNNEN MCU-SPOILER STEHEN. Springen Sie zum Ende dieses Handbuchs, um eine Aufzählungsversion ohne Spoiler anzuzeigen.

Thor ist nicht nur eine Ursprungsgeschichte für den Gott des Donners; es stellt uns seinen schelmischen Bruder Loki vor, gespielt von Tom Hiddleston. In diesem Film wird Thor (Chris Hemsworth) von seinem Vater aus Asgard verbannt, nachdem er einen Krieg mit den Frostriesen provoziert hat. Thors Verbannung macht Loki zum neuen Thronfolger und würdest du es nicht wissen, ihr Vater Odin (Anthony Hopkins) ist dabei, ein langes Nickerchen zu machen.

Von allen Filmen, die man sich vor Loki ansehen sollte, ist der originale Avengers-Film vielleicht der wichtigste. Wir sehen Loki auf einer Mission, die Kontrolle über die Erde zu erlangen. Er hat eine Allianz mit Thanos geschlossen, der ihm eine Armee von Chitauri zur Verfügung gestellt hat, um ihm zu helfen, den Planeten zu erobern und die mächtigsten Helden der Erde zu besiegen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Loki am Ende dieses Films die Version von Loki sein wird, die wir in der kommenden Serie sehen.

Die gesamte Entwicklung seines Charakters und seine eventuelle Erlösung in Thor: Ragnarok und Avengers: Infinity War werden also durch eine Version von Loki ersetzt, die frisch von seiner demütigendsten Niederlage war.

Dieser Film wurde als einer der schlechtesten MCU-Filme gefeiert, aber er hat seine erlösenden Qualitäten.

Zum einen ist es dank seiner Einbeziehung in den Zeitüberfall in Avengers: Endgame zu einem festen Bestandteil der Handlung in der MCU geworden. Der Film setzt dort an, wo The Avengers geendet hat, als Thor seinen Bruder auf Asgard einsperrt. Schon bald kommt eine weitere Bedrohung in Form der Dunkelelfen, angeführt von Malakith (Christopher Eccleston), die Thor dazu zwingt, seinen Bruder um Hilfe zu bitten.

Ein wichtiger Moment für Loki in diesem Film ist, als er den Dunkelelfen – die in Asgard einfallen – von seiner Gefängniszelle aus hilft, indem er ihnen Anweisungen gibt, was versehentlich den Tod seiner Mutter verursacht.

Ragnarok sucht Thor auf, um die lange vorhergesagte apokalyptische Zerstörung von Asgard – bekannt als Ragnarok – zu verhindern.

Dies hat ihn von Asgard ferngehalten und bei seiner Rückkehr stellt er fest, dass sein Bruder Loki seinen Vater auf dem Thron von Asgard verkörpert hat. Lange Rede, kurzer Sinn, dies führt zum Debüt von Thors und Lokis Schwester, der Todesgöttin namens Hela (Cate Blanchett). Sie entsendet leicht ihre beiden Brüder, die vom Bifrost durch das Universum geschleudert werden, zur Gladiatorenpflanze Sakaar.

Wenn Sie nur für Lokis Geschichte dabei sind, können Sie Infinity War nach 15 Minuten stoppen.

Die Eröffnungsszene knüpft dort an, wo die Abspannszene in Thor: Ragnarok aufgehört hat. Das mit den restlichen Asgarden gefüllte Schiff wurde von Thanos bestiegen, der hinter dem Space Infinity Stone her ist, der im Tesseract (dem blauen Würfel für Laien) untergebracht ist.

Thanos beginnt Thor zu foltern und fordert den Würfel, als Loki ihn Thanos offenbart. Während es zunächst so aussieht, als würde Loki wieder einmal schlecht sein, indem er Thanos anbietet, unternimmt er einen unglücklichen Versuch, den verrückten Titanen zu töten, um seinen Bruder zu retten. Es schlägt fehl und Thanos tötet ihn leicht.

Endgame öffnete die Tür für die Loki-Serie nach seinem Tod im Infinity War. Beim Versuch, die drei Infinity-Steine zu bekommen, die sich während der Ereignisse des ersten Avengers-Films in New York befanden, lässt das Team für einen Moment den Hulk nicht zu, was den Space Stone über den Boden bis zu Lokis Füßen schleudern lässt. Er nimmt es auf und tritt zurück durch ein Portal und in die kommende Serie.

Eine andere Möglichkeit, diesen Film mit Loki zu verbinden, ist das Zeitreise-Element. Wir wissen, dass die kommende Serie die Time Variance Authority einführen wird, und wir sind ziemlich neugierig auf ihre Meinung darüber, dass die Avengers die Zeit manipulieren, um Thanos zu vereiteln.

Wir werfen Doctor Strange nur deshalb auf diese Liste, weil es das erste Mal ist, dass die Zeit in der MCU manipuliert wird.

Mithilfe des im Auge von Agamotto versteckten Zeitsteins kann Doctor Strange verhindern, dass Dormammu auf die Erde kommt. Er dreht die Zeit auch komplett zurück und erweckt dabei viele Menschen wieder zum Leben. Es mag für die Handlung von Loki nicht entscheidend sein, aber wir würden wetten, dass es zumindest in der Serie erwähnt wird, zumal Loki und Strange ein kurzes Treffen in Thor: Ragnarok hatten.

Also, hier werden wir etwas theoretisieren. Aus Teilen der Trailer wissen wir, dass ein Teil von Loki in den 70er Jahren stattfinden wird. Es gibt nicht viele Charaktere in der MCU, die zu dieser Zeit aktiv waren. Aber wir wissen, dass Hank Pym (Michael Douglas) die Pym-Partikel erfunden hat, die den Avengers irgendwann in den 60er Jahren eine Zeitreise ermöglichten. Pym machte während dieser Zeit auch nur sein eigenes Ding als Ant-Man mit seiner Frau Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) als ursprüngliche Wasp.

Dies ist die gleiche Anleitung wie oben, nur in Listenform aufgeführt und frei von Spoilern:

Thor (2011)

Die Rächer (2012)

Thor: Die dunkle Welt (2013)

Thor: Ragnarök (2017)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endspiel (2019)

Doktor Seltsam (2016)

Ameisenmann (2015)

Ameisenmann und die Wespe (2018)

