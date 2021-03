Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Erscheinungsdatum von Black Widow wurde kürzlich erneut verschoben. Aber es sind nicht alle schlechten Nachrichten. Marvel beschloss schließlich, dem Film eine Doppelveröffentlichung zu geben, die am 9. Juli 2021 sowohl in die Kinos als auch in Disney + kommen soll. Wir sind uns ziemlich sicher, dass es jetzt keine Verzögerungen mehr geben wird.

READ: Black Widow: Erscheinungsdatum, Besetzung, Trailer und Gerüchte

Scarlett Johansson wird als Natasha Romanoff zurückkehren. Sie untersucht ihre Vergangenheit in der Zeit vor Thanos Ankunft auf der Erde, was bedeutet, dass die Zuschauer ihre Ursprünge im sowjetischen Attentäter- / Spionage-Trainingsprogramm sehen können, das als Roter Raum bekannt ist. Wenn Sie keine Ahnung haben, wovon wir sprechen, können Sie sich auf Black Widow einlassen, indem Sie sich alle Marvel-Filme und Shows ansehen, die möglicherweise mit ihrem eigenständigen Film verbunden sind.

Hier ist unsere Liste mit allem, was Sie sehen müssen, bevor Black Widow diesen Sommer veröffentlicht wird. Die Liste enthält acht Filme und eine Show. Genießen.

squirrel_widget_187869

HINWEIS: Eine Version dieses Handbuchs mit Aufzählungszeichen finden Sie unten, um alle Spoiler zu überspringen.

Iron Man 2 sieht das Debüt von Scarlett Johannson als Natasha Romanoff, auch bekannt als Black Widow. Auf Befehl von Nick Fury (Samuel L. Jackson) wird sie als neue Sekretärin von Tony Stark (Robert Downey Jr.) verdeckt, um festzustellen, ob Iron Man gut zu den Avengers passt. Natürlich wird sie dazu gezwungen, Ivan Vanko (Mickey Rourke) mit seiner eigenen Armee von Iron Men-Drohnen aufzuhalten.

Das ultimative Superhelden-Team sieht Natasha dabei helfen, New York mit den Avengers zu retten. Wie die anderen Avengers-Filme verbringt der Film viel Zeit damit, Natalies Charakter zu erkunden - indem sie Bruce Banner (Mark Ruffalo) dabei hilft, sich in den Hulk zu verwandeln, während sie auch versucht, ihren engsten Freund Clint Barton (Jeremy Renner) zu retten. Es enthält auch eine ihrer besten Szenen in der gesamten MCU: Ihre Befragung von Loki.

Captain America: Winter Soldier sieht, wie Natasha mit Iron Man zusammenarbeitet, um mit Captain America zusammenzuarbeiten.

Nachdem Nick Fury erschossen wurde und für tot gehalten wird, müssen Natasha und Steve Rogers (Chris Evans) vor der Organisation, für die sie arbeiten, Shield auf die Flucht gehen, um zu verhindern, dass ein Verteidigungssystem bewaffnet wird, das jeden tötet, den es für eine Bedrohung hält. Ein wichtiger Handlungspunkt am Ende dieses Films ist, dass Natasha alle geheimen Dateien von Shield ins Internet stellt. Während dies den finsteren Plan der Organisation aufdeckt, enthüllt es der ganzen Welt auch die weniger wohlschmeckenden Teile der Vergangenheit der Schwarzen Witwe, die ein wichtiger Teil des neuen Solo-Films sein könnten.

In diesem Film wird Captain America: Civil War ins Leben gerufen, indem Tony Stark die Avengers bricht, wenn er die dämonische KI Ultron erschafft, die die gesamte Menschheit zerstören will, um zu verhindern, dass sie sich selbst tötet. Der Film zeigt jedoch eine Tonne Black Widow.

Ihre Handlung im Film dreht sich hauptsächlich um eine wachsende Bindung zwischen ihr und Bruce Banner. Diese Handlung endet jedoch so ziemlich, als der Hulk am Ende des Films jahrelang mit dem Avengers-Jet in den Weltraum fliegt. Der Black Widow-Solo-Film soll spielen, während Hulk als Gladiator auf Sakaar kämpft. Wir finden also nicht alles, was zu viel mit dem neuen Solo-Film zu tun haben sollte.

Natasha dient als Dreh- und Angelpunkt für die Spaltung der Avengers in Captain America: Civil War.

Nach Tonys Entwicklung eines Roboters, der die Menschheit fast ausgelöscht hat, werden die Sokovia-Abkommen eingeführt, mit der Idee, dass dies dazu beitragen wird, die Kontrolle des Superhelden zu verbessern und die Rechenschaftspflicht zu verbessern (in Tonys Kopf). Captain America betrachtet die Abkommen als eine andere Version der Schildhierarchie, die mit Hydra infiziert war. Nat ist zunächst etwas überraschend auf der Seite von Tony Stark, aber in einem kritischen Moment wechselt sie die Seite und hilft Steve Rogers bei der Flucht, um seine eigene Mission fortzusetzen.

Dieser Film ist möglicherweise der wichtigste, den man sich noch einmal ansehen muss, da Black Widow zwischen diesem Film und dem nächsten Eintrag auf unserer Liste steht.

Im Unendlichkeitskrieg treten die Rächer endlich gegen Thanos an.

Bei der Eröffnung des Films sehen wir, dass Natasha mit Captain Amerikas Gruppe von Rächern zusammen ist, die sich versteckt halten, weil sie sich geweigert haben, die Sokovia-Abkommen zu unterschreiben. Da sich der Zeitrahmen zwischen diesen beiden letzten Filmen zu überschneiden scheint und Natasha neben Steve Rogers auf der Flucht ist, könnten wir mit einem Cameo von Chris Evan in Black Widow einen letzten Blick auf Amerikas Arsch werfen.

Endgame sieht Natasha sterben, damit sich ihr engster Freund Clint Barton nicht selbst opfern muss. Während sich die meisten Menschen an Black Widow in Endgame erinnern, zeigt der Film, dass sich auch ihr Charakter schließt, da sie jetzt die Anführerin der Avengers ist, die nach Thanos Schnappschuss versuchen, eine Art Ordnung wiederherzustellen. Wir wissen nicht genau, was mit jemandem passiert, wenn er sich für den Seelenstein opfert, aber vielleicht finden wir es in Black Widow heraus.

Natasha erscheint nicht in dieser Serie (zumindest noch nicht), aber es würde uns nicht schockieren, einen gemeinsamen Faden zwischen dieser Serie und dem kommenden Film in Form des Supersoldatenserums zu sehen. Die Serie ist noch nicht fertig, aber Bucky und Sam untersuchen schon früh das Aussehen von Personen mit Superstärke. Das Serum, das ihnen Kraft verlieh, könnte einige Verbindungen zur alten Sowjetunion haben.

Wir wissen nicht alles über Sie, aber der bevorstehende Bösewicht in Black Widow, Taskmaster, scheint uns ziemlich stark zu sein.

Der zweite Spider-Man-Film zeigt Natasha nicht, aber die Post-Credit-Szene zeigt, dass Nick Fury tatsächlich im Weltraum ist, und die Person, die wir für Fury hielten, ist der formverändernde Skrull, bekannt als Talos. Dies lässt uns auf weitere Antworten im kommenden Black Widow-Film hoffen. Es ist vielleicht nicht wahrscheinlich, aber je nachdem, wann Talos und Fury die Plätze getauscht haben, könnte Black Widow der einzige Charakter sein, der es aufgreifen würde.

Dies ist der gleiche Leitfaden wie oben, nur in Listenform und frei von Spoilern:

Iron Man 2 (2010 - Film)

The Avengers (2012 - Film)

Captain America: Wintersoldat (2014 - Film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - Film)

Captain America: Bürgerkrieg (2016 - Film)

Avengers: Infinity War (2018 - Film)

Avengers: Endgame (2019 - Film)

Der Falke und der Wintersoldat (2021 - Disney + Serie)

Spider-Man: Weit weg von zu Hause (2019 - Film)

Schauen Sie sich unseren Leitfaden an kommende Marvel-Filme , Bestaunen Sie Post-Credit-Szenen, plus wie man zuschaut jeder Marvel-Film in chronologischer Reihenfolge.

Schreiben von Maggie Tillman.