Loki auf Disney +: Erscheinungsdatum, Besetzung, Trailer und Gerüchte

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Gott des Unfugs bringt seine Talente zu Disney.

WandaVision und The Falcon und The Winter Soldier sind beide kürzlich gelandet und waren große Erfolge für Disneys Streaming-Service, was uns nur noch mehr begeistert, wenn Loki, die dritte Disney + -Serie, die 2021 im Marvel Cinematic Universe spielt, landet.

Natürlich ist der Loki, den wir alle kennen und lieben, durch Thanos in Avengers: Infinity War gestorben. Aber das hat Marvel nicht davon abgehalten, eine neue Serie mit Tom Hiddleston als Titelfigur voranzutreiben. Wie bei allen Dingen der MCU gibt es eine Menge Hintergrundgeschichten, die in Loki einfließen. Irgendwie haben wir alle Gerüchte und die Comic-Geschichte zusammengefasst, von denen wir glauben, dass sie Teil der Loki-Show von Disney + sein könnten.

Marvel-Präsident Kevin Feige hat die neue Loki-Show von Disney + als zeitspringenden Krimi beschrieben . Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Als wir Loki das letzte Mal sahen, starb er bei der Eröffnung des Unendlichkeitskrieges durch Thanos. Der Gott des Unfugs, den wir in dieser Disney + -Serie sehen, wird ganz anders sein als der, den wir zuletzt gesehen haben, als wir heldenhaft versucht haben, seinen Bruder Thor zu retten.

Um klar zu sein, ist dies kein Fall, in dem Loki als Teil dessen, was die Rächer zurückbringen, zum Leben zurückkehrt. Loki wurde vor dem Schnappschuss von Thanos getötet. Er war nicht in allen anderen enthalten, die die Avengers zurückbrachten, genau wie Black Widow (Scarlett Johannson) und Gamora (Zoe Saldana), die beide tot in der MCU bleiben. Stattdessen wird die Disney + Show-Version von Loki aus einer anderen Zeit im Universum übernommen.

Dies alles führt uns zum Überfall in Avengers: Endgame, als die 2012er Version von Loki nach seiner Niederlage im ersten Avengers-Film den Tesseract in den Griff bekommt und durch ein Portal entkommt. Dies ist die Version von Loki, um die sich die Serie drehen wird. Er hat erst kürzlich gegen die Avengers verloren und hatte noch keinen der Momente, in denen die Beziehung repariert wurde, mit seinem Bruder.

Mit anderen Worten, er wird nichts Gutes tun.

Comic-Fans erkennen den TVA als Time Variance Authority an. Es ist eine Institution, die die Anzahl der Zeitreise-Spielereien begrenzt, die in den Multiversen der MCU stattfinden. Das klingt vielleicht aufregend, aber es ist eher so, als ob Ihr lokaler DMV auch für die Überwachung der Zeitreise zuständig wäre. Mit seiner Hinzufügung wird Owen Wilson als Mobius M Mobius, der Leiter der Organisation, die Hauptrolle spielen.

Während ein Teaser-Trailer für die Show zu zeigen scheint, dass Loki von Mobius verhaftet wurde, erwarten wir, dass der TVA Loki aussendet, um eine Art zeitreisebezogenes Rätsel zu untersuchen, das in seiner Comic-Form ein häufiger Trumpf der Organisation ist.

Die Universums-Hopping-Possen, die in Lokis Teaser-Trailer gezeigt werden, haben die Hoffnung geweckt, dass wir verschiedene Versionen von Loki sehen werden, die Comic-Fans kennen und lieben, einschließlich Kid Loki. Er ist eine wiedergeborene Version des Gottes des Unfugs, der geschaffen wurde, nachdem sich der ursprüngliche Loki geopfert hatte, um seinen Bruder und Asgard zu retten, ähnlich wie Loki im Unendlichkeitskrieg starb.

Es gibt nicht viele Beweise dafür, dass der Charakter im Gegensatz zu Lady Loki in der Serie sein wird. Sophia Di Martino wurde vor einiger Zeit als unbenannter Charakter zu Lokis Besetzung hinzugefügt, aber der Reddit-Benutzer Csparkles123 hat ein Foto aus dem Set von Loki gepostet , das Di Martino in einem Kostüm zeigt, das dem ähnelt, das Loki selbst trägt, was uns glauben lässt, dass wir es bekommen werden unser erster Blick auf die weibliche Version von Loki.

Cailey Fleming wurde als Charakter namens "Young Sylvie Lushton" besetzt. Marvel-Comic-Leser erkennen diesen Namen möglicherweise als dem Helden The Enchantress zugehörig an. In den Comics war Sylvie ein junges menschliches Mädchen, das unter den asgardischen Flüchtlingen auf der Erde lebte. Loki gab ihr Kräfte. Natürlich fragen wir uns bei der Besetzung einer jungen Sylvie, wer vielleicht die erwachsene Figur spielt.

Gerüchte drehen sich auch um die Zuschauer, die mehr Zeit mit einem anderen Charakter aus dem Thor-Universum verbringen möchten.

Rene Russo wird gemunkelt , als Frigga zurückzukehren, auch bekannt als Loki Mutter. Karl Urban ist auch gemunkelt Ragnarok: Rückkehr als Skurge von Thor. Obwohl dies keine gut gemachten Gerüchte sind, würde es uns nicht schockieren, wenn zwei bereits tote Charaktere in einer Serie auftauchen, die von einem anderen toten Charakter angeführt wird.

Eines der Gerüchte mit besseren Quellen ist, dass Jamie Alexander ihre Rolle als Sif aus den ersten beiden Thor-Filmen Thor (2011) und Thor: The Dark World (2013) wiederholen könnte. Der Charakter, der in Thor verliebt war, war bei Helas Übernahme von Asgard in Thor: Ragnarok auf mysteriöse Weise abwesend.

Ein letztes Gerücht enthält keinen zurückkehrenden Charakter, sondern deutet darauf hin, dass Richard E Grant als älterer Loki aus einer anderen Zeitlinie besetzt wird.

Michael Waldron wird als ausführender Produzent und Autor von Loki fungieren, während Kate Herron Regie führen und einen Executive Producer Credit erhalten wird. Hier ist ein Überblick über den Rest der Loki-Besetzung, von denen wir einige oben ausführlich besprochen haben:

Tom Hiddleston - Loki (bestätigt)

- Loki (bestätigt) Owen Wilson - Mobius M. Mobius (bestätigt)

- Mobius M. Mobius (bestätigt) Sophia D Martino - Lady Loki (gemunkelt)

- Lady Loki (gemunkelt) Cailey Fleming - Junge Sylvie Lushton (bestätigt)

- Junge Sylvie Lushton (bestätigt) Jamie Alexander - Sif (gemunkelt)

- Sif (gemunkelt) Richard E Grant - Alter Loki (Gerüchten zufolge)

- Alter Loki (Gerüchten zufolge) Sasha Lane (bestätigter, aber noch zu enthüllender Charakter)

(bestätigter, aber noch zu enthüllender Charakter) Gugu Mbatha-Raw ( bestätigter, aber noch zu enthüllender Charakter)

bestätigter, aber noch zu enthüllender Charakter) Wunmi Mosaku (bestätigter, aber noch zu enthüllender Charakter)

Ein Anruf von Disney-Investoren vom letzten Dezember behandelte die Welt mit dem ersten offiziellen Filmmaterial von Loki über einen "exklusiven Clip" -Teaser - siehe unten:

Der fast dreiminütige Clip zeigt Loki, wie er durch die Zeit zu reisen scheint, mit einem Blick auf ein New York der 70er Jahre und einem kurzen Blick auf Wikinger und Mongolen. Es gibt auch eine verlockende Einstellung, die Loki zum berüchtigten Flugzeugentführer DB Cooper macht. Der wichtigste Teil des Trailers ist jedoch die Enthüllung der TVA oder Time Variance Authority.

Loki wird am 11. Juni 2021 über Disney + veröffentlicht. Die TV-Serie wird voraussichtlich sechs Folgen haben, die wöchentlich Premiere haben werden.

Schreiben von Maggie Tillman.