(Pocket-lint) - Disney ändert erneut das Erscheinungsdatum von Black Widow . Aber zumindest wird es jetzt verfügbar sein, um am ersten Tag zu streamen.

Das Unternehmen gab bekannt, dass Black Widow am 9. Juli 2021 über Disney + debütieren wird. Das Streamen kostet 30 US-Dollar zusätzlich, da es sich in den meisten Disney + -Märkten um einen "Premiere Access" -Titel handelt. Wenn Sie den Film stattdessen in den Kinos sehen möchten, wird er laut Disney am selben Tag in den Kinos Premiere haben. Der Film sollte zuvor am 7. Mai 2021 veröffentlicht werden, nach mehr als einem Jahr Verzögerungen aufgrund der COVID-19-Pandemie.

Black Widow in den Kinos am 9. Juli und auf #DisneyPlus mit Premier Access. Zusätzliche Gebühren erforderlich. pic.twitter.com/nXBjsHoXtY - Disney + (@disneyplus) 23. März 2021

Darüber hinaus hat Disney angekündigt, dass Cruella am 28. Mai 2021 in den Kinos und auf Disney + als Premiere Access-Titel debütieren wird. Und Pixars Luca wird die Kinos überspringen. Stattdessen wird es am 18. Juni 2021 ohne zusätzliche Kosten auf Disney + veröffentlicht.

Disney kündigte auch neue Kinostarts für mehrere andere 2021-Filme an:

Freier Kerl: 13. August 2021

13. August 2021 Shang Chi und die Legende der zehn Ringe: 3. September 2021

3. September 2021 Der Mann des Königs: 22. Dezember 2021

22. Dezember 2021 Tiefes Wasser: 14. Januar 2022

14. Januar 2022 Tod am Nil: 11. Februar 2022

Von all diesen ist das neue Erscheinungsdatum von Black Widow das bemerkenswerteste. Es sollte ursprünglich am 1. Mai 2020 in die Kinos kommen.

Als Solo-Film wird erwartet, dass er die mysteriöse Vergangenheit von Black Widow erforscht. Es spielt zwischen den Ereignissen von Captain America: Civil War und Infinity War und David Harbour spielt neben Scarlett Johansson die Hauptrolle. Er ist die Antwort der Sowjetunion auf Captain America, Red Guardian.

Bemerkenswert ist auch die Änderung des Veröffentlichungsdatums für Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe, da es sich ebenfalls um einen Marvel-Film handelt.

Es wird der erste asiatische Superheld für Marvel sein, der auf die Leinwand gebracht wird. Simu Liu wurde als Meister des Kung-Fu, Shang Chi, angezapft und trifft auf The Mandarin, der von Tony Leung Chiu-wai gespielt wird. Destin Daniel Cretton wurde als Regisseur bekannt gegeben.

