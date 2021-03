Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney wird seinen Disney + -Dienst im April um einen ganzen Stapel seltener Star Wars-Inhalte erweitern.

Auf der Plattform werden mehrere Lieblingssendungen und Filme der Fans verfügbar sein, darunter die beiden Ewok-Filme Caravan of Courage und The Battle For Endor.

Es wird auch einen animierten Kurzfilm geben, The Story of the Faithful Wookie, der bisher nur als Extra im Blu-ray-Box-Set The Complete Star Wars Saga erschienen ist.

Weitere Ergänzungen sind Star Wars: Clone Wars, die Zeichentrickserie aus den frühen 2000er Jahren, die erstmals im Cartoon Network gezeigt wurde, und Star Wars: Ewoks, die seltene Zeichentrickserie aus den 1980er Jahren.

Alle diese Inhalte sind ab Freitag, dem 2. April verfügbar.

Die Menge an Inhalten auf Disney + hat in letzter Zeit erheblich zugenommen, insbesondere in Europa und den anderen Regionen, in denen Star auf Disney + verfügbar ist .

Der Falke und der Wintersoldat werden diesen Freitag, den 19. April, ebenfalls ihr Debüt geben. Die Marvel-Serie zeigt die laufenden Heldentaten von Anthony Mackies Sam Wilson (The Falcon) und Sebastian Stans Bucky Barnes (The Winter Soldier).

Es ist die zweite vollständige TV-Serie, die auf Charakteren der MCU nach der unglaublichen WandaVision basiert. Wenn Sie diese Serie noch nicht gesehen haben, empfehlen wir Ihnen, dies jetzt zu tun.

Schreiben von Rik Henderson.