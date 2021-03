Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Hulu-Benutzer können jetzt gegen eine zusätzliche monatliche Gebühr nahtlos auf ESPN + -Inhalte zugreifen. Ab dem 10. März 20201 können Hulu-Abonnenten ESPN + Live-Sportereignisse, Shows, Originale und Dokumentationen direkt über die Hulu-App für 5,99 USD pro Monat ansehen.

Obwohl diese Add-On-Option vom Disney-Bundle getrennt ist , das Disney + -, Hulu- und ESPN + -Abonnements kombiniert, gibt ESPN an, dass Abonnenten des Disney-Bundles automatisch ESPN + -Inhalte in ihre Hulu-Erfahrung integrieren. Darüber hinaus können Hulu-Abonnenten ab Sommer 2021 ESPN + Pay-per-View-Events über ESPN + auf Hulu kaufen - einschließlich UFC-Events.

Das ESPN + -Programm umfasst NHL, Hochschulsport, nationalen und internationalen Spitzenfußball, Golf, MLB, erstklassiges Boxen, Grand Slam-Tennis, internationales und nationales Rugby und Cricket und vieles mehr. Hulu-Abonnenten können auch ESPN + Originale wie Peytons Places, Stephen As World, SportsNation, The Fantasy Show, Why Not Us und Americas Caddy ansehen.

Außerdem können Hulu-Abonnenten die 30 für 30 Filme von ESPN ansehen. Dies alles wird nahtlos in die eigene Inhaltsbibliothek von Hulu integriert. Das Zusammenführen all dieser Inhalte an einem einzigen Ort sollte ein willkommener Vorteil für Abonnenten sein, die Hulu bevorzugen und keine separate App verwenden möchten.

Schreiben von Maggie Tillman.