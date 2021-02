Was haben wir auf dem neuen Star-Kanal von Disney + gesehen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney + macht am 23. Februar in Großbritannien einen großen Schritt, indem es eine ganze Reihe von Programmen einschaltet und den Service über die ziemlich sicheren Inhalte von Marvel, Star Wars und Disney hinaus mit Star erweitert .

Es fügt einem glaubwürdigen Katalog Substanz hinzu und schafft eine Tiefe von Inhalten, die es besser macht, sich im Streaming-Spiel mit Netflix und Amazon zu messen.

Also, was haben wir gesehen?

Atlanta ist eine dieser Shows, die ein Albtraum war, um von Großbritannien aus Zugang zu bekommen, also fange ich dort an. Es ist Donald Glover von seiner besten Seite, aber die kollektive Besetzung ist auch verrückt beeindruckend und der lustig-traurige Ton ist absolut perfekt. Es ist schön, sich zu entspannen und es gibt auch einige absolut unglaubliche Folgen, die man genießen kann.

Was für eine fantastische Show das bisher war - wenn Sie kein Fan von angespanntem Fernsehen sind, dann ist es nichts für Sie! Es geht um die Suche nach zwei Schwestern, die von einem Trucker entführt werden, und die Verschwörung wird dicker, als Privatdetektive herausfinden, dass ihr Verschwinden nur die Spitze des Eisbergs ist! Ein richtiger Thriller.

Es gibt so viel von Greys Anatomy, dass es schwierig ist zu wissen, wo man anfangen soll. Nachdem Sie auf Sky ausgestrahlt wurden - und in der Vergangenheit über Now TV verfügbar waren -, ist dies eine dieser Shows, die Sie möglicherweise nicht kaufen möchten, nur wegen der hohen Kosten. Star hat die Staffeln 1-15 zur Verfügung, damit Sie die Höhen und Tiefen von Meredith, McDreamy und das außergewöhnliche Unglück des Gray Sloan Memorial Hospital noch einmal erleben können. Es gibt Flugzeugabstürze, Autounfälle, Fährunfälle, Terroristen, Schwangerschaften, Hochzeiten, Scheidungen zusätzlich zum täglichen Betrieb des Krankenhauses - und wir wissen immer noch nicht, was ein Whipple ist.

Es ist fast unmöglich, einen Wes Anderson-Film anzusehen, ohne ihn sofort als Wes Anderson zu erkennen. Ob es seine Besessenheit von perfekt noch symmetrischen Aufnahmen und Farben in Kombination mit perfekt geraden seitlichen Dolly-Kamerabewegungen ist oder sogar der kurze, trockene Dialog, das Geschichtenerzählen und die Verwendung charmanter Modellanimationen. Das Grand Budapest Hotel ist einer seiner besten - einer meiner Lieblingsfilme von Anderson - und gesellt sich zu einer Reihe anderer auf Star, die ich zweifellos irgendwann durcharbeiten werde.

Es mag schwierig sein, dies zu glauben, aber es gab eine Zeit, in der relativ wenige große US-Importe im britischen Fernsehen zu sehen waren. Die X-Files definierten daher ziemlich genau "Event-TV", als es in den frühen 90ern auf den Markt kam und uns vom ersten Tag an begeistert hatte. Wir überdenken es jetzt und genießen jeden Moment wieder. Es ist auch eine ideale Show, um dies zu tun, da es zwar einen zugrunde liegenden Handlungsstrang gibt, die meisten Episoden jedoch weitgehend in sich geschlossen sind, sodass sich die Jahreszeiten hervorragend zum Ein- und Aussteigen eignen.

Schreiben von Chris Hall.