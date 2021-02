Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Falcon und The Winter Soldier debütieren am 19. März 2021 um 12 Uhr morgens auf Disney +.

In der Live-Action-Serie, die laut Marvel Studios sechs Folgen umfassen wird , sind die beiden ehemaligen Kumpels von Captain America zu sehen: Anthony Mackies Sam Wilson (alias The Falcon) und Sebastian Stans Bucky Barnes (alias The Winter Soldier). Sie beschäftigen sich mit den Folgen des Verlusts von Cap in Avengers: Endgame und der Rückkehr aller, die Thano in den Blip geschnappt hat.

Natürlich denken Sie vielleicht darüber nach, welche Teile der MCU es wert sein könnten, vor der Premiere der Show noch einmal besucht zu werden. Pocket-Lint hat daher unsere Denkkappen aufgesetzt und eine Liste von allem erstellt, worauf in The Falcon und The Winter Soldier verwiesen werden könnte. Hier finden Sie eine Zusammenfassung von allem, was Sie sich ansehen sollten, bevor Sie in die nächste Marvel-Show von Disney + eintauchen.

HINWEIS: Im unteren Bereich finden Sie eine Version dieses Handbuchs mit Aufzählungszeichen, um alle Spoiler zu überspringen.

Der erste Film von Captain America sollte der erste Eintrag auf Ihrer Beobachtungsliste sein.

Dieser Film dient offensichtlich als Einführungspunkt für Captain America im Marvel Cinematic Universe (MCU), zeigt aber auch Sebastian Stans Debüt als Bucky Barnes. Obwohl er in diesem Film noch nicht den Titel "The Winter Soldier" trägt, liefert er eine Entstehungsgeschichte für die Verbindung zwischen Steve Evans und Bucky von Chris Evans, die unbedingt zu wissen ist. Ihre gemeinsame Beziehung ist ein großes verbindendes Thema in The Falcon und The Winter Soldier.

Es ist auch wissenswert, falls Chris Evans in seinem alten Cap-Outfit einen Cameo-Auftritt macht.

Dieser Film stellt Mackies Sam Wilson vor und zeigt, wie Bucky Barnes zum Wintersoldaten wurde. Er dient tatsächlich als einer der Antagonisten.

Es ist auch erwähnenswert, dass dieser Film enthüllt, dass Shield von einer bösen Organisation namens Hydra infiltriert wurde. Sam hatte einen Sitz in der ersten Reihe für all das, und es könnte ihn etwas besorgter machen, der Regierung zu vertrauen. Die neue Disney + Show wird versuchen, den Spionagefilm-Ton der alten Schule dieses Films einzufangen - wobei im Grunde jeder, der daran angehängt ist, ihn als eine Art Inspiration für die Serie bezeichnet.

Der Bürgerkrieg ist eindeutig ein Muss, da er uns nur einen Einblick gibt, wie ein Team aus Falken und Wintersoldaten aussehen würde. Im Grunde sind sie keine Freunde, sie mögen sich nicht besonders und Spider-Man verprügelt sie beide. Es wurde auch bekannt gegeben, dass Daniel Bruhl seine Rolle als Baron Zemo für The Falcon und The Winter Soldier wiederholen wird. William Hurt wird ebenfalls als Thadeus Ross für die neue Disney + -Serie zurückkehren.

Wir gehen davon aus, dass die beiden Hauptfiguren in der Show einen Weg finden werden, nebeneinander zu existieren, aber dies macht The Falcon und The Winter Soldier zur Antwort der MCU auf das Buddy-Cop-Genre. Wir werden es einfach sagen: Wir sind absolut hier für die Marvel-Version von Lethal Weapon.

Auf den ersten Blick scheint Black Panther eine zufällige Ergänzung dieser Liste zu sein, aber hören Sie uns an: Bucky Barnes hat viel Zeit in Wakanda verbracht, um die Kontrolle über seinen Geist zurückzugewinnen, und wir sehen, dass Chadwick Bosemans TChalla ihm ein neues Geschenk macht Vibranium Arm in einer der End-Credit-Szenen dieses Films.

Sam Wilson hat dort auch viel Zeit verbracht.

Wir wissen, dass die beiden Hauptfiguren in der neuen Disney + -Serie auch in gewisser Weise gegen die Regierung antreten werden, wobei Wyatt Russell als Regierungswahl für den nächsten Captain America und die Rückkehr von William Hurt als Thaddeus Ross ausgewählt werden. All das lässt uns nur denken, wir könnten die beiden Avengers irgendwann in der Serie nach Wakanda fliehen sehen oder jemanden wie Shuri von Letitia Wright anrufen, um ihnen aus einem Stau zu helfen.

Sam Wilson und Bucky Barnes sind in beiden der neuesten Avengers-Filme zu sehen, aber warum es sich lohnt, sie noch einmal zu besuchen, bevor The Falcon und The Winter Soldier sich wirklich mehr mit der Welt befassen, in der die neue Serie stattfinden wird…

Der „heutige Tag“ in der MCU liegt derzeit bei 202,3, dank der fünf Jahre zwischen Thanos Schnappschuss und den überlebenden Avengers, die alle zurückbringen. Die neue Disney + -Serie ist nur unser dritter Post-Endgame-Ausflug in der MCU, und wir gehen davon aus, dass das, was als Blip bekannt wird, einen großen Einfluss haben wird.

Dies mag wie ein weiterer zufälliger Film erscheinen, den Sie vor The Falcon und The Winter Soldier sehen müssen, aber eine Internet-Experten behaupten, den Bösewicht dieses Films während der Dreharbeiten für The Falcon und The Winter Soldier in Atlanta entdeckt zu haben.

Dieser Bösewicht ist Ghost, gespielt von Hannah John-Kamen. Wenn Sie die Fortsetzung von Ant-Man schon länger nicht mehr gesehen haben, heißt sie mit bürgerlichem Namen Ava Starr und hat die Möglichkeit, feste Objekte ein- und auszusteigen, nachdem sie durch Experimente ihrer Eltern dem Quantenreich ausgesetzt wurde.

Shield bildete sie als Attentäterin aus, aber es stellte sich schließlich heraus, dass ihre Kräfte sie auch töteten.

Dies veranlasste das Ant-Man-Team, Scott (Paul Rudd) in das Quantenreich zu schicken, um ein Heilmittel für Ava zu finden, aber Thanos machte stattdessen seinen Schnappschuss. Wir wissen immer noch nicht, was mit Ava nach dem Blip passiert ist, aber es würde Sinn machen, dass sie auftaucht.

Far From Home findet acht Monate nach der Rückkehr der Avengers statt. Wir sind uns nicht sicher, wo genau The Falcon und The Winter Soldier in der MCU eingestellt werden, aber es gibt Fragen in Far From Home, die The Falcon und The Winter Soldier beantworten könnten.

Die größte davon betrifft eine der Abspannszenen aus der Fortsetzung.

Es hat sich herausgestellt, dass Samuel L Jacksons Nick Fury tatsächlich durch den Weltraum schwebt, und die Person, von der wir dachten, er sei er während des gesamten Films, ist tatsächlich Talos, der formverändernde Skrull von Captain Marvel. Vielleicht erfahren wir, wann diese beiden gewechselt haben und, was noch wichtiger ist, warum.

Es ist also zu früh zu sagen, ob WandaVision und The Falcon und The Winter Soldier super miteinander verbunden sein werden. Es gibt kleine Dinge, die über die beiden Serien getragen werden könnten; Wir könnten mehr über die neue Schwertorganisation erfahren, die auf The Hex in WandaVision reagiert.

Es gibt auch das Potenzial für große Änderungen in den letzten Folgen von WandaVision, die weitreichende Auswirkungen auf die MCU und The Falcon und The Winter Soldier haben könnten. ( SPOILER-ALARM: Zum Beispiel möglicherweise die Aufnahme von Mutanten, die bereits durch Evan Peters Casting als X-Men-Universumsversion von Pietro angedeutet wurde .)

Das Größte, was wir von WandaVision lernen können, ist, was wir von Disney + MCU-Inhalten erwarten können, im Gegensatz zu den Fernsehserienangeboten von Marvel in der Vergangenheit. Netflix-Serien wie Daredevil und The Punisher erwähnten die Ereignisse der MCU-Filme sehr, aber das war es auch schon.

Diese Serien wurden sorgfältig durchgeführt, um sie von den Ereignissen der MCU-Filme zu trennen. Diese Tage sind mit WandaVision vorbei, da Kevin Feige von Marvel Studios bestätigt hat, dass WandaVision direkt in den Film Doctor Strange und The Multiverse of Madness führen wird.

Dies ist der gleiche Leitfaden wie oben, nur in Listenform und frei von Spoilern:

Captain America: Der erste Rächer

Captain America: Der Wintersoldat (2014)

Captain America: Bürgerkrieg (2016)

Schwarzer Panther (2018)

Rächer: Unendlichkeitskrieg (2018)

Avengers: Endgame (2020)

Ameisenmensch und die Wespe (2018)

Spider-Man: Weit weg von zu Hause (2019)

Optional: WandaVision (2021 - Disney + Serie)

