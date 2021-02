Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Im Rahmen eines fünfjährigen TV-Exklusivvertrags mit Proximity Media macht der Autor und Regisseur Ryan Coogler eine neue Marvel-TV-Show für Disney +. Es wird im Königreich Wakanda spielen.

Coogler war Co-Autor und Regisseur von Blank Panther und leitet die Fortsetzung. Er entwickelt die neue Wakanda Disney + -Serie als sein erstes Projekt im Rahmen von Disneys Vertrag mit Proximity Media, den er gemeinsam leitet. Der Deal beinhaltet die Option, Shows auch außerhalb des Marvel Studios-Banners zu erstellen. Coogler sagte gegenüber Deadline : "Wir sind bereits in der Mischung einiger Projekte, die wir nicht erwarten können, zu teilen."

Es gibt nur wenige Details zur Wakanda-Show, aber sie wird wahrscheinlich Black Panther und der Fortsetzung folgen, die am 8. Juli 2020 ihr Debüt geben wird.

Denken Sie daran, dass Disney + mehrere andere Marvel-Shows auf dem Hecht hat, darunter The Falcon und The Winter Solider im März, Loki im Mai und Hawkeye, Ms. Marvel, und das animierte What If ...?, Die alle fällig sind Außerdem gibt es WandaVision, das jetzt ausgestrahlt wird.

Marvel hat außerdem Moon Knight, She-Hulk, ein Urlaubsspecial von Guardians of the Galaxy, Ironheart, Secret Invasion, Armor Wars und I Am Groot angekündigt. Diese werden in den kommenden Jahren auf Disney + erscheinen. Addieren Sie alles und es scheint, dass sich die nächste Phase der MCU nur um den kleinen Bildschirm dreht.

Weitere Informationen zu all diesen neuen Marvel-Shows finden Sie im Pocket-Lint-Handbuch hier zu allem, was mit dem Marvel Cinematic Universe zu tun hat.

Schreiben von Maggie Tillman.