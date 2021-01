Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney + wird sein Content-Angebot in Großbritannien, Europa und mehreren anderen Ländern ab dem 23. Februar erheblich erweitern, wenn es eine neue allgemeine Unterhaltungsmarke einführt - Star.

Mit mehreren Originalserien sowie Hunderten von Shows und Filmen, die exklusiv für die Plattform erhältlich sind, wird Star ohne zusätzliche Kosten erhältlich sein und das Streaming-Angebot von Disney + erheblich erweitern. Es erweitert auch die Altersspanne der Programmierung, wobei Deadpool 2 und Borat späteren Teenagern und Erwachsenen mehr Inhalte speziell für sie bieten.

Wir erklären, was Sie mit Star auf Disney + bekommen, wo es verfügbar sein wird und mehr unten.

Star ist eine neue Inhaltsstufe für neue und bestehende Disney + -Abonnenten. Es wird ohne zusätzliche Kosten für die aktuelle Disney + -Abonnementgebühr erhältlich sein, obwohl diese in Großbritannien am selben Tag wie Star am 23. Februar 2021 auf 7,99 GBP pro Monat ansteigt. Die Preise in anderen Ländern mit Disney + erhalten ebenfalls entsprechende Preiserhöhungen .

Eine Möglichkeit, den Preisanstieg zu umgehen, besteht darin, Disney + ein Jahr vor dem Startdatum zu abonnieren, wobei der aktuelle Preis effektiv um 20 Prozent niedriger ist als danach.

Ein Großteil der neuen Inhalte auf Star stammt aus Disneys Erwerb der Fox TV- und Filmstudios im Jahr 2019. Ein großer Teil der TV-Inhalte wurde aus Gründen der Exklusivität von anderen Streaming-Plattformen entfernt.

Star on Disney + wird in Großbritannien und anderen europäischen Ländern erhältlich sein, die bereits Zugriff auf den Streaming-Service haben. Es wird auch in Kanada und Neuseeland erhältlich sein.

Dies sind unsere Highlights aus der großen Auswahl an Shows und Filmen, die Abonnenten von Disney + in Großbritannien ab Dienstag, 23. Februar 2021 erhalten. Eine Liste aller weiteren Elemente finden Sie weiter unten auf dieser Seite.

Während der erste und der fünfte Die Hard-Film noch nicht in das Line-up aufgenommen wurden, können Sie die erste, zweite und dritte Fortsetzung vom ersten Tag an sehen.

Ja, Die Hard 2 ist ziemlich albern - besonders im Vergleich zum Original - aber es macht trotzdem großen Spaß. Bruce Willis kehrt als John McClane zurück, der fast genau zwei Jahre nach dem Sieg über Hans Gruber auf dem Nakatomi Plaza auf dem Dulles International Airport in Washington gegen einen Schwarm Terroristen antreten muss.

Wir haben uns in unserer zweiten Wahl für einen weiteren großen Actionstar entschieden: Jack Bauer - gespielt von dem großartigen Kiefer Sutherland.

Alle neun Staffeln der erfolgreichen TV-Show sowie 24: Legacy sind ab sofort bei Star on Disney + erhältlich. Es lohnt sich auf jeden Fall, die ersten drei zu treffen, da sie den Stand für das künftige Event-TV bereiten. Das Tempo und die Spannung über die "Echtzeit" -Epsioden sind einfach hervorragend.

Die ersten neun Staffeln von The X-Files sowie die beiden anschließend gedrehten Filme sind verfügbar.

Fox Mulder (David Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson) untersuchen seltsame, ungeklärte Vorgänge für das FBI mit einigen wirklich herausragenden, schockierenden Momenten. Hoffentlich werden die letzten beiden Serien, für die sie Ende der 2010er Jahre zurückgekehrt sind, bald ebenfalls hinzugefügt.

Borat: Kulturelle Erkenntnisse Amerikas für die glorreiche Nation Kasachstans ist möglicherweise einer der lustigsten Filme aller Zeiten.

Die Fortsetzung wurde kürzlich auf Amazon Prime Video veröffentlicht. Wir empfehlen Ihnen jedoch, die erste hier zu lesen, falls Sie dies noch nicht getan haben. Sacha Baron Cohen reist durch die USA, während sein Charakter Borat normale Amerikaner interviewt, oft mit komischer, wenn auch manchmal unangenehmer Wirkung.

Buffy the Vampire Slayer spielt in sieben Staffeln Sarah Michelle Gellar als die gleichnamige Heldin, die vom Schicksal ausgewählt wurde, um gegen übernatürliche Feinde aus Mythos und Legende zu kämpfen.

Die Serie folgte einem mittelmäßigen Film aus den frühen 90ern (in dem Kristy Swanson Buffy spielte), verbesserte ihn jedoch erheblich. So sehr, dass es immer noch zu unseren beliebtesten US-TV-Shows aller Zeiten zählt.

Während im Laufe der Zeit weitere Inhalte hinzugefügt werden, werden die folgenden Shows und Filme ab dem 23. Februar 2021 verfügbar sein - wenn Star zum ersten Mal zum Disney + -Dienst hinzugefügt wird.

24

24: Vermächtnis

Die 80er Jahre: Das Jahrzehnt, das uns gemacht hat

9/11 FEUERHAUS

DIE 90er Jahre: DAS LETZTE GROSSE JAHRZEHNT?

9-1-1

DIE 2000ER: DAS JAHRZEHNT, IN DEM WIR ALLES GESÄGT HABEN

A - E.

LAUT JIM

ALIAS

AMERIKANISCHER VATER

Tierkampf Nacht

APOCALYPSE WORLD WAR I.

APOKALYPSE: DER ZWEITE WELTKRIEG

ATLANTA

GROSSER HIMMEL (STAR ORIGINAL)

SCHWARZ

BLUTIGE GESCHICHTEN EUROPAS

BLUTIGE GESCHICHTEN DES TURMS

Knochen

BRÜDER, SCHWESTERN

Buffy the Vampir SLAYER

Begrabene Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs

VERBRENNUNGSHINWEIS

SCHLOSS

CODE SCHWARZ

COUGAR TOWN

DESPERATE HOUSEWIVES

HINTERHÄLTIGEN MÄGDE

DRUGS, INC.

F - L.

FAMILIENMENSCH

FEUD: BETTE UND JOAN

FEUERFLUG

FLASHFORWARD

DIE FOSTERS

DER BEGABTE

FREUDE

GREYS ANATOMIE

HELSTROM (STAR ORIGINAL)

DIE HEISSE ZONE

WIE ICH DEINE MUTTER KENNENGELERNT HABE

INNERHALB DER NORDKOREA-DYNASTIE

DAS TÖTEN

LA 92

LANZE

LÜG MICH AN

HAT VERLOREN

LIEBE, SIEG (STAR ORIGINAL)

M - Q.

MAFIA VERTRAULICH

MARADONA VERTRAULICH

MARS

MODERNE FAMILIE

ABl.: GEMACHT IN AMERIKA

WAHRNEHMUNG

GEFÄNGNISAUSBRUCH

R - V.

STEIGENDE HOFFNUNG

AUFERSTEHUNG

RACHE

ROSENHOLZ

SKANDAL

SCREAM QUEENS

SCRUBS

SLEEPY HOLLOW

SCHNEEFALL

SOLARGEGENSTÄNDE (STAR ORIGINAL)

SÖHNE DER ANARCHIE

DER STRAIN

TERRA NOVA

TERRIERS

VERTRAUEN

HÄSSLICHE BETTY

ULTIMATIVES ÜBERLEBEN WWII

TAL DES BOOM

W - Z.

Zeuge der Katastrophe

BOMB JÄGER DES Zweiten Weltkriegs

AKTE X

DER 13. KRIEGER

42 bis 1

9 ZU 5

A - C.

ADAM (2009)

Die Luft dort oben

DER ALAMO (2004)

ANNA UND DER KÖNIG

ANNAPOLIS

EINE ANDERE ERDE

EIN ANDERER STAKEOUT

IRGENDWO AUSSER HIER

ARACHNOPHOBIA

AUSTRALIEN

JUNGGESELLENABSCHIED

KNALLHART

BAD COMPANY (2002)

SCHLECHTES UNTERNEHMEN (AKA: TOOL SHED)

BAD GIRLS (1994)

SCHLECHTE ZEITEN IM EL ROYALE

GEPÄCKANSPRUCH

DIE BANGER-SCHWESTERN

SEI WASSER

STRÄNDE

VOR UND NACH (1996)

BELLE

GELIEBT (1998)

DAS BESTE EXOTISCHE MARIGOLD HOTEL

BEST LAID PLANS

GROSSE SCHWIERIGKEITEN

BILLY BATHGATE

SCHWARZE NATIVITÄT

BORAT

JUNGEN WEIN NICHT

MUTIGES HERZ

BRECHEN UND EINGEBEN

DIE TOTEN ZUM LEBEN ERWECKEN

Rundfunknachrichten

BROKEDOWN PALACE

BROKEN LIZARDS CLUB DREAD

Brüder im Exil

BRAUNER ZUCKER

BUBBLE BOY

BULWORTH

BUSHWHACKED

Kann mir keine Liebe kaufen

CASANOVA (2005)

FANGE DIESES KIND

ZEDER SCHNELLE

KETTENREAKTION

PAPA JAGEN

TYSON JAGEN

ERSTICKEN

DAS LÖSCHEN

CLEOPATRA (1963)

COCKTAIL

COCOON: DIE RÜCKKEHR

COLD CREEK MANOR

DIE FARBE DES GELDES

Kommen Sie und sehen Sie das Paradies

DIE COMEBACKS

COMMANDO (1985)

CON AIR

CONAN DER BARBAR

KONFETTI

ERWACHSENE IN GEGENSEITIGEM EINVERSTÄNDNIS

EIN KÜHLER TROCKENER ORT

COUSIN BETTE

VERRÜCKT SCHÖN

CRIMSON TIDE

DER TIEGEL

ZYRUS

D - E.

DAMIEN - OMEN II

THE DARJEELING LIMITED

DUNKLES WASSER

Morgendämmerung des Planeten der Affen

DER TAG, AN DEM DIE ERDE NOCH STEHT (2008)

Der Tag, an dem die Serie anhielt

Tagesuhr

DEADPOOL 2

Tote Präsidenten

DECEIVED (1991)

DAS TIEFE ENDE

TIEFES STEIGEN

DEIONS DOPPELTES SPIEL

DER TEUFEL TRÄGT PRADA

DEVILS DUE

DIE HARD 2

DIE HARD MIT EINER RACHE

DOPPELT NEHMEN

Runter und raus in Beverly Hills

PERISKOP UNTEN

DRAGONBALL: ENTWICKLUNG

TRAUM VON JOSEPH LEES

MACH MICH VERRÜCKT

DER FALL

DUETS

DER OSTEN

ED WOOD

DIE KANTE

ENCINO MAN

STAATSFEIND

GENUG GESAGT

EVITA

EXODUS: GÖTTER UND KÖNIGE

F - L.

THE FAB FIVE (2011)

Weit entfernt von der MADDING CROWD (2015)

DER FEHLER IN UNSEREN STERNEN

DER LIEBLING

DER SCHLUSSKONFLIKT

FIRESTORM (1998)

DIE FLIEGE (1986)

FÜR DIE JUNGEN

VIER FÄLLE VON BUFFALO

FRANZÖSISCHER ANSCHLUSS II

DIE FRANZÖSISCHE VERBINDUNG

AUS DER HÖLLE

GENTLEMEN BRONCOS

EIN GUTER TAG ZUM STERBEN

GUTEN MORGEN VIETNAM

DER GUTE SOHN (1993)

EIN GUTES JAHR

DAS GRAND BUDAPEST HOTEL

DIE GROSSE WEISSE HYPE

GROSSE POINTE BLANK

SCHULDIG ALS SÜNDE

GUN SHY

DAS GESCHEHEN

HIER AUF DER ERDE

HI-FI

Hohe Fersen und niedrige Leben

HITCHCOCK

HOFFA

HEILIGER MANN

HOFFNUNGSFEDERN (2003)

ICH HERZ HUCKABEES

ICH LIEBE DICH, BETH COOPER

Ich URSPRUNG

Ich denke, ich liebe meine Frau

IDIOCRACY

IN AMERIKA

IN IHREN SCHUHEN

TAG DER UNABHÄNGIGKEIT

UNABHÄNGIGKEITSTAG: RESURGENZ

DIE ABBOTTE ERFINDEN

JENNIFERS KÖRPER

DER JUWEL DES NILS

JOHN TUCKER MUSS STERBEN

JOHNSON FAMILIENURLAUB

JORDAN FÄHRT DEN BUS

JOSHUA

FRISCH VERHEIRATET

Nur Wright

REICH KOMME

JESSICA STEIN KÜSSEN

KUNG POW: EINGEBEN SIE DIE FIST

LADYHAWKE

DIE LADYKILLERS (2004)

LETZTER TANZ (1996)

LE SCHEIDUNG

DIE LIGA DER AUSSERGEWÖHNLICHEN GENTLEMEN

DAS LEBEN AQUATISCH MIT STEVE ZISSOU

LEBE FREI ODER STERBE HART

AUF DER SUCHE NACH RICHARD

M - Q.

MAD LOVE (1995)

DER MANN VOM SNOWY RIVER

MARGARET

DIE MARINE

FÜR DEN TOD GEKENNZEICHNET

DER HEIRATENDE MANN

MARTHA MARCY KANN MARLENE

MAISCHE

MAX PAYNE

DER LABYRINTHLÄUFER

MEDIZINMANN

MELINDA UND MELINDA

METRO

MIAMI RHAPSODY

MILLERS CROSSING

MOULIN ROUGE (2001)

MEIN VATER DER HELD

GEHEIMNIS, ALASKA

DER NAMENSVETTER

NATURBURSCHE

NIE ALLEIN STERBEN

DIE NEWTON-JUNGEN

NACHTUHR (2006)

KEIN MAS

NICHTS ZU VERLIEREN

BERÜCHTIGT

BÜRORAUM

EIN STUNDEN FOTO

OSCAR UND LUCINDA

DIE ANDERE FRAU (2014)

UNSERE FAMILIENHochzeit

RAUS IN DIE SEE

PATHFINDER (2007)

PHAT GIRLZ

TELEFONZELLE

Planet der Affen (1968)

Planet der Affen (2001)

PONY EXCESS

DAS POSEIDON-ABENTEUER (1972)

POST GRAD

PULVER

DIE FRAU DES PREDIGERS

SCHÖNE FRAU

PRIMEVAL

DIE PUPPENMEISTER

DIE PYRAMIDE

FEDERN

QUIZSHOW

R - V.

RAVENOUS

REBOUND

RENAISSANCE MAN

RACHE DER NERDS II: NERDS IM PARADIES

DER RINGER

ROBIN HOOD (1991)

DER ROCKER

ROMANZIERUNG DES STEINS

RUBIN SPARKS

DIE ENTLAUFENE BRAUT

RUSHMORE

RÜCKLOSE MENSCHEN

DIE RETTER

SAGEN SIE, DASS ES NICHT SO IST

DER SCARLET-BRIEF

MEER DER SCHATTEN

DAS GEHEIME LEBEN VON BIENEN

SEPARATE LÜGEN

DIE SITZUNGEN

SCHATTENVERSPRECHUNG

SHALLOW HAL

DURCHSCHEINEN

DIE BELAGERUNG

ZEICHEN

SIMON BIRCH

Eine einfache Wendung des Schicksals

DER SITTER (2011)

Sechs Tage, sieben Nächte

MIT DEM FEIND SCHLAFEN

SOLARIS

JEMAND WIE DU

SEELENFUTTER

Spionieren Sie hart

STAKEOUT

STARSHIP TROOPERS

HEIZER

SOMMER VON SAM

SUPER TROOPERS (2002)

SURROGATES

SWING KIDS

TAXI (2004)

ENDGESCHWINDIGKEIT

DANKE FÜRS RAUCHEN

DA IST ETWAS ÜBER MARY

DIE DÜNNE ROTE LINIE (1999)

DREI BILLBOARDS AUSSERHALB VON EBBING, MISSOURI

Drei Flüchtlinge

DIE DREI STOOGES (2012)

TITAN AE

GRABSTEIN

SPIELZEUGE

Im Paradies gefangen

TRISTAN & ISOLDE

NAHAUFNAHME & PERSÖNLICH

VI WARSHAWSKI

VERONICA GUERIN

DAS DORF (2004)

VON RYANS EXPRESS

W - Z.

Warten auf Ausatmen

KELLNERIN

WACHLEBEN

DER KRIEG DER ROSEN

DIE UHR (2012)

DER WASSERBOY

DER WEG ZURÜCK

WAS HAT LIEBE DAMIT ZU TUN

WENN EIN MANN EINE FRAU LIEBT

WEISSE MÄNNER KÖNNEN NICHT SPRINGEN

WILLIAM SHAKESPEARES ROMEO + JULIET

GEWINNEN GEWINNEN

FRAU AN DER SPITZE

ARBEITSMÄDCHEN (1988)

AKTE X

DIE X-DATEIEN: Ich möchte glauben

