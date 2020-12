Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Möglicherweise war die größte Enthüllung bei Disneys Investor Day 2020-Event, dass in einer kommenden Disney + -Serie Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi zurückkehren wird. Die Serie wird auch Hayden Christensen als Darth Vader zurückbringen und einen ikonischen Rückkampf zwischen dem Jedi-Meister und seinem Lehrling auslösen.

Bei der Ankündigung von Christensens Rückkehr enthüllte Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy auch einige Details über die bevorstehende Show, so dass die Dreharbeiten im März 2021 beginnen und 10 Jahre nach dem Aufeinandertreffen von Obi-Wan und Anakin in Revenge of the Sith stattfinden werden. Hier ist alles, was wir bisher über Obi-Wan Kenobi wissen.

squirrel_widget_187869

Obi-Wan Kenobi spielt ein Jahrzehnt nach dem letzten Film in der Prequel-Trilogie Revenge of the Sith.

Es ist auch neun Jahre bevor wir uns wieder mit Obi-Wan in A New Hope treffen. Dies ist eine relativ unerforschte Zeitachse im Star Wars-Universum . Solo: Eine Star Wars-Geschichte spielt um diese Zeit und zeigt ein Universum mit dem Imperium auf dem Höhepunkt seiner Macht. Während das einem Schmuggler wie Han Solo das Leben schwer macht, sollte es für einen Jedi-Meister wie Obi-Wan, der zu den meistgesuchten des Imperiums und von Darth Vader gehören könnte, noch schwieriger werden.

Wir konnten auch sehen, wie Obi-Wan sich mit imperialen Jedi-Jägern befasste, die als Inquisitoren bekannt waren und die Aufgabe hatten, die wenigen verbliebenen Jedi zu jagen.

Wir wissen Obi-Wan Kenobi und Darth Vader werden definitiv in der Show erscheinen, aber was ist mit anderen Star Wars-Charakteren? Zu diesem Zeitpunkt wurde noch nichts bestätigt, aber es gibt viele Gerüchte und Theorien über mögliche Charaktererscheinungen. Hier sehen Sie einige der faszinierendsten.

Wir wissen, dass Rosoka Dawsons Ashoka Tano ihre eigene Disney + Show bekommt, die um The Mandalorian spielt, ungefähr 20 Jahre nach der Show Obi-Wan Kenobi. Es wäre nicht schockierend, sie in der Serie zu sehen, da sie nahe an den beiden Hauptfiguren ist, von denen wir wissen, dass sie aufgenommen werden. Sie war Anakins ehemalige Lehrling und hat mehr Schuldgefühle, weil er sich in Darth Vader verwandelt hat als jeder andere außer Obi-Wan.

Obi-Wan und Ashoka teilen ein Gespräch über Anakin in Star Wars: Die Klonkriege ( siehe hier ), das die Beziehung zwischen den drei Charakteren zeigt.

Es gab eine Menge Gerüchte inmitten einer von Fans geführten Kampagne, dass Disney irgendwann eine jüngere Version von Luke vorstellen wird, die von Sebastian Stan porträtiert wird . Das wird in dieser Obi-Wan Kenobi-Serie wahrscheinlich nicht passieren, da der zukünftige Anführer der Rebellion etwa 10 Jahre alt sein wird. Trotzdem wissen wir, dass Obi-Wan am Ende der Rache der Sith über den Jungen wachen wollte, daher wäre es nicht verwunderlich, wenn wir Luke als jungen Feuchtigkeitsbauern auf Tattooine sehen würden.

Wir wissen, dass Maul es überlebt hat, am Ende von The Phantom Menace von Obi-Wan in zwei Hälften geschnitten zu werden, als die Figur am Ende von Solo: A Star Wars Story sowie in den Zeichentrickserien Star Wars: Clone Wars und Star Wars: Rebels erschien . Es gibt bereits Gerüchte über eine Rückkehr von Maul in der Kenobi- Serie, aber wir fragen uns, wie effektiv dies sein würde, da die beiden in Star Wars einen klimatischen Showdown haben: Rebellen, bei denen Obi-Wan Maul endgültig tötet (wir denken),

Es würde uns nicht schockieren, wenn Liam Neeson als Kenobis ehemaliger Jedi-Meister Qui-Gon Jinn ins Star Wars-Universum zurückkehren würde. Sicher, er ist tot, aber es wäre sinnvoll, ihn in beiden Rückblenden und als Machtgeist zu sehen, der Obi-Wan in seinem Wüstenversteck begleitet.

Hier ist ein weiterer klassischer Star Wars-Charakter, der für uns in der Serie sinnvoll wäre. Wir wissen, dass zumindest ein Teil der Show auf Tattooine stattfinden wird, und Jabbas kriminelles Imperium regiert den Back-Water-Planeten genauso oder mehr als das Imperium.

Wenn Sie nur dem Star Wars-Live-Action-Universum folgen, verpassen Sie erstens etwas und zweitens werden Sie überrascht sein zu erfahren, dass Obi-Wan versucht war, bevor Anakins Liebe zu Padme ihn auf die dunkle Seite brachte durch Liebe auf ähnliche Weise. Während Anakins Liebe ihn dazu brachte, sich der Dunklen Seite anzuschließen, aus Angst, Padme zu verlieren, tat Obi-Wan das Gegenteil und drehte dem mandalorianischen Herrscher Satine Kryze, in den er sich verliebt hatte, den Rücken zu, um seine Gelübde als Jedi zu bewahren.

Während die Ereignisse ihrer Liebesbeziehung schließlich dazu führen, dass Satine vor Obi-Wan von Darth Maul ermordet wird, wäre es nicht schockierend, wenn Obi-Wan von diesen Erinnerungen beunruhigt wäre, mit einigen Rückblenden, genau wie Anakins Hinwendung zur Dunklen Seite. Schauen Sie sich Star Wars: Clone Wars an, um die ganze Geschichte hinter Satine und Obi-Wan zu erfahren.

Wir haben kürzlich Bo Katans Live-Action-Debüt in der zweiten Staffel von The Mandalorian gesehen.

Sie wird von derselben Schauspielerin porträtiert, die die Figur in ihrer animierten Form geäußert hat, Katee Sackhoff. Dies ist eine weitere Figur, die Obi-Wan aus der Clone Wars-Serie gekannt hätte, und ihre Aufnahme in diese Obi-Wan Kenobi-Serie wäre für Fans von The Mandalorian besonders interessant.

Katan war die letzte Person, die das mandalorianische Lichtschwert, bekannt als Dark Sabre, trug, bevor der große böse Moff Gideon des Mandalorianers es während eines Ereignisses namens The Great Purge in die Hände bekam, bei dem das Imperium Mandalore angriff. Die große Säuberung fand ungefähr zur gleichen Zeit statt, zu der die Obi-Wan Kenobi-Serie spielt. Dies könnte eine großartige Gelegenheit bieten, ein Ereignis zu zeigen, das nur während The Mandalorian angedeutet wurde.

Einer der wenigen anderen bekannten Jedis in dieser Zeit ist ein ehemaliger Lehrling, der den Orden 66 überlebte und in dem Star Wars-Videospiel Jedi: Fallen Order mitspielte.

Während die Einbindung eines Videospiels in das eigentliche Star Wars-Universum zunächst weit hergeholt erscheint, sollte darauf hingewiesen werden, dass Fallen Order ein Teil des Star Wars-Kanons ist und einige Jahre vor den Ereignissen dieser Obi-Wan Kenobi-Serie stattfindet. Der Schauspieler, der Kestis, Cameron Monaghan, im Videospiel spielt, hat auch viel Erfahrung in Live-Action-Serien, da er als Joker in der Batman-Prequel-Serie Gotham auftrat und Teil der Showtime-Hitserie Shameless war.

Deborah Chow wurde beauftragt, die neue Obi-Wan-Geschichte zu Disney + zu bringen. Star Wars-Fans werden sich an sie aus ihrer Zeit als Regisseurin von zwei Folgen der ersten Staffel von The Mandalorian erinnern und auch als X-Wing-Pilotin für einen Cameo-Auftritt auf dem Bildschirm erscheinen. Sie war die erste Frau, die ein Live-Action-Star Wars-Projekt leitete.

Hossein Amini wird das Drehbuch schreiben. Zuletzt arbeitete er an der TV-Serie The Alienist und ist vielleicht am bekanntesten für das Schreiben des 2011er Films Drive.

Ewan MacGregor und Hayden Christensen werden als ihre Charaktere aus der Prequel-Trilogie zurückkehren. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, sobald weitere Darsteller bekannt gegeben werden.

Wir wissen nicht genau, wann der Obi-Wan Kenobi auf Disney + Premiere haben wird, aber wir können basierend auf dem, was wir wissen, eine fundierte Vermutung anstellen. Die Präsidentin von Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sagte, dass die Dreharbeiten im März 2021 beginnen werden. Die dritte Staffel von The Mandalorian wird voraussichtlich im Dezember 2021 Premiere haben. Wir gehen also davon aus, dass Obi-Wan Kenobi irgendwann Anfang 2022 nach der nächsten Staffel auf Disney + erscheinen wird of The Mandalorian hat abgeschlossen.

Es gibt noch keine Trailer für die Obi-Wan Kenobi-Serie, aber Sie können sehen, wie Disneys Kathleen Kennedy Hayden Christensens Rückkehr und mehr über das bevorstehende Disney + -Projekt beim Disney Investor Day 2020-Event enthüllt.Gehen Sie hierher und springen Sie zur Marke von1:22:00 , um den Teil von Obi-Wan Kenobi zu sehen.

In unserem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie jeden Star Wars-Film und jede TV-Show in der richtigen Reihenfolge ansehen können. Wir haben auch diesen Leitfaden für kommende Star Wars-Projekte.

Schreiben von Maggie Tillman.