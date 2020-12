Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney bekanntgeben , wie verlautet neuen Star Wars Filme und Shows , neue Marvel Filme und Shows , neue Pixar Filme und Shows , sowie Disney + Originale während des Investor Day Event am Donnerstag.

Hier erfahren Sie, wie Sie sich selbst einstellen und beobachten können, sowie alle wichtigen Ankündigungen.

Sie können den Disney Investor Day hier ansehen

Am 10. Dezember 2020 wird Disney sein Investor Day-Event streamen, das jeder sehen kann. Die Show wird sich hauptsächlich auf die Streaming-Dienste des Unternehmens konzentrieren, zu denen Disney +, Hulu und ESPN + gehören. Sie können auch Ankündigungen im Zusammenhang mit Franchise-Unternehmen wie Marvel, Star Wars und Pixar erwarten. Es ist geplant, um 16:30 Uhr EST / 13:30 Uhr PST zu beginnen.

Sie können Disneys Investorentag über den obigen Link sehen. Die Veranstaltung dauert ungefähr vier Stunden.

Mit dieser Veranstaltung sollten wir eine klarere Vorstellung von Disneys Plan bekommen, sich auf die Postpandemie einzustellen, und ob Filme auf Disney + veröffentlicht werden sollen. Und wie die New York Times kürzlich behauptete, werden wir wahrscheinlich von einer bedeutenden Erweiterung des Star Wars-Universums hören. Wir vermuten, dass auch Marvel- und Pixar-Nachrichten den Anruf tätigen werden.

Disney + wird eine Menge neuer Inhalte erhalten, darunter „ungefähr“ 10 Star Wars-Serien, 10 Marvel-Serien, 15 Disney-Live-Action-, Disney-Animations- und Pixar-Serien sowie 15 Disney-Live-Action-, Disney-Animations- und Pixar-Funktionen . Wir kennen bereits einige Details zu einigen dieser Projekte, aber Disney plant, weitere bekannt zu geben, wenn der Investor Day fortgesetzt wird.

Disney + plant, Star in den Streaming-Service zu integrieren - jedoch außerhalb der USA.

Hier werden Inhalte für Erwachsene hinzugefügt, wie Shows wie Family Guy und Filme wie Kingsman: The Golden Circle. Star ist nur für Abonnenten außerhalb der USA verfügbar, da Disney derzeit Hulu verwendet, um den größten Teil dieser Inhalte in den USA bereitzustellen. Disney kündigte außerdem erweiterte Kindersicherungen an, um sicherzustellen, dass der Streaming-Service für alle Altersgruppen geeignet bleibt.

Durch die Hinzufügung von Star steigt der Preis für einen Disney + auf 8,99 €. Es wird ab dem 23. Februar 2021 in Kontinentaleuropa im Streaming-Dienst gestartet. Es wird später im Jahr 2021 nach Lateinamerika, Japan und Korea kommen.

Disney hat ein neues Bundle in den USA für seine Streaming-Dienste angekündigt. Es besteht aus Disney +, werbefreiem Hulu und ESPN + für 18,99 USD. Dies ist eine Steigerung von sechs Dollar gegenüber dem bestehenden Streaming-Bundle des Unternehmens für 12,99 US-Dollar, das Hulu mit Anzeigen enthält. Die Preiserhöhung ist jedoch der Unterschied zwischen der eigenständigen Version des Hulu-Dienstes mit Anzeigen und der werbefreien Version.

Bei separatem Kauf kostet Disney + 6,99 USD pro Monat, ESPN + 5,99 USD pro Monat und Hulu ohne Werbung 11,99 USD pro Monat.

Das neue Bundle soll im Januar 2021 erscheinen.

Disneys Raya und der letzte Drache werden am 5. März 2021 debütieren. Sie werden gleichzeitig auf Disney + und in den Kinos debütieren. Der neueste Spielfilm von Pixar, Soul, wird ebenfalls auf Disney + debütieren. Die Premiere ist für den 25. Dezember 2020 geplant.

Disney kündigte eine Reihe neuer Live-Action-Serien an, die nach Hulu gehen. Viele Namen von A-Listen-Schauspielern wurden als Stars für die neuen Shows genannt, darunter Michael Keaton, Steve Martin, Rosario Dawson, Selena Gomez, Martin Short und Kate McKinnon. Disney zeigte auch Filmmaterial für eine kommende Staffel von The Handmaids Tale und enthüllte, dass es für eine fünfte Staffel verlängert wurde.

Neue Staffeln von Atlanta, Dave, What We Do In The Shadows und American Horror Story wurden angekündigt. Es wurde auch bekannt gegeben, dass Its Always Sunny in Philadelphia für vier Spielzeiten verlängert wurde, was es zur am längsten laufenden Live-Action-Komödie macht. FX stellte auch einige seiner kommenden neuen Inhalte vor, darunter eine Alien-Serie, die auf den gleichnamigen Filmen basiert.

Dies wird die erste Serie im Franchise sein sowie die erste, die auf der Erde spielt. Disney enthüllte auch Shogun, eine lebensnahe Show im Game of Thrones-Stil im feudalen Japan, und Reservation Dog, eine Originalserie von Taiki Waititi.

Diese Projekte werden voraussichtlich in den USA über Hulu erhältlich sein.

Diese Geschichte entwickelt sich ...

Schreiben von Maggie Tillman.