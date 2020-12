Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney plant, während seines Investor Day-Events am 10. Dezember wichtige Star Wars- Ankündigungen zu machen. Die New York Times sagte, die Präsentation werde "eine bedeutende Erweiterung des Star Wars-Universums" enthüllen.

In Bezug auf das, was Sie erwarten können, gab es Gerüchte über einen Boba Fett-Spinoff / The Mandalorian Prequel für Disney +, eine Live-Action-Soloserie für Rosario Dawsons Ahsoka Tano und sogar ein Star Wars: Rebels-Follow-up. Es gab auch Berichte über eine Zeichentrickserie, die während der Hohen Republik spielt. Wenn Sie alles zusammenzählen, können mehrere Projekte gleichzeitig angekündigt werden.

Eines ist klar: Disney + wird wahrscheinlich am Investor Day 2020 im Mittelpunkt stehen, obwohl wir vermuten, dass auch Funktionen diskutiert werden. Lucasfilm hat zum Beispiel einen 2023 Star Wars-Film ohne Titel auf dem Programm, aber Details sind nicht vorhanden.

Es könnte der lang erwartete von Taika Waititi geleitete Film sein, der erste Eintrag in Rian Johnsons Trilogie oder ein anderes zuvor geärgertes Projekt. Wir hoffen, dass Disney den Aktionären seine Roadmap sowohl für den Disney + Streaming-Service als auch für die Großbildleinwand bekannt gibt.

Disneys Investorentag beginnt am Donnerstag um 16:30 Uhr EST / 13:30 Uhr PST. Seien Sie gespannt auf Pocket-Lint, denn wir planen, alle Neuigkeiten zu berichten.

Schreiben von Maggie Tillman.