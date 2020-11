Sie können jetzt eine Disney + Geschenkkarte für Ihre Familie und Freunde kaufen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney + war phänomenal erfolgreich und jetzt können Sie einem Freund oder Familienmitglied eine Abonnement-Geschenkkarte besorgen, die ideal für Weihnachten ist.

Sie erhalten 12 Monate Streaming-Service für 59,99 £ - das entspricht 5 £ pro Monat, was immer noch einen angemessenen Rabatt auf das allgemeine monatliche Abonnement darstellt, das 5,99 £ pro Monat kostet. Um eine Geschenkkarte zu kaufen, geben Sie einfach den Namen und die E-Mail-Adresse des Empfängers ein und die Karte wird an einem Datum Ihrer Wahl digital an ihn gesendet - Sie müssen sie nicht vor Weihnachten an ihn senden! Dann kann der Empfänger es jederzeit aktivieren - es hat kein Ablaufdatum.

Sie können eine Abonnementkarte nur für einen neuen Disney + -Kunden kaufen - etwas seltsamerweise wird ein bestehendes Abonnement nicht aufgeladen.

Disney + enthält Programme und Filme aus Disneys umfangreichem Katalog, einschließlich seiner eigenen animierten Klassiker und Shows, Pixar-Filme sowie der Star Wars- und Marvel Universe-Sammlungen. Auch National Geographic-Dokumentarfilme gibt es. Es gibt auch viele neue Dinge auf der Plattform, wie zum Beispiel die zweite Serie von The Mandalorian und Pixar Movie Soul.

Der Service bietet jetzt auch GroupWatch, sodass Sie - ja - Shows mit bis zu sieben Freunden und Familie in Echtzeit ansehen können.

