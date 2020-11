Hulu mit Live-TV erhöht seinen monatlichen Preis um fast 20 Prozent

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach der jüngsten Preiserhöhung von Netflix erhöht Hulu mit Live TV jetzt seine Preise. Der Live-TV-Dienst kostet jetzt 64,99 USD pro Monat.

Hulu mit Live-TV kostete in den USA zuvor 54,99 USD pro Monat, was bedeutet, dass Hulu laut The Hollywood Reporter eine monatliche Erhöhung um 10 USD für bestehende Kunden ankündigt. Die Preisänderung tritt am 18. Dezember 2020 in Kraft und gilt sowohl für neue als auch für bestehende Kunden. Hulu erhöhte zuletzt die Kosten seines Dienstes im Dezember 2019, als es den monatlichen Preis von 44,99 USD auf 54,99 USD erhöhte. Es hat sich also in weniger als einem Jahr um 20 US-Dollar erhöht.

Denken Sie daran, dass YouTube TV, das direkt mit Hulus Live-Videopaket konkurriert, ebenfalls jeden Monat 65 US-Dollar kostet. Diese Dienste sollen Kabelschneidern helfen, ihre monatliche Programmrechnung buchstäblich zu senken, aber da ihre Preise allmählich steigen, werden sie deutlich weniger Einsparungen. Wenn Sie Hulu mit Live-TV sowie Netflix und Disney + und CBS All Access erhalten, sehen Sie über 100 US-Dollar pro Monat. Wie ist das billiger als Kabel?

Schreiben von Maggie Tillman.