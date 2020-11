Disney + hat ein Jahr nach dem Start über 73 Millionen Abonnenten

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es ist vielleicht nicht immer die feierlichste Angelegenheit, aber ein Gewinnaufruf kann oft gute Nachrichten für Unternehmen bringen, und Disneys neueste hat genau das getan. Es wurde bestätigt, dass es jetzt 73 Millionen Abonnenten von Disney + hat, fast genau ein Jahr nach seiner Einführung in den USA.

Diese Zahl ist höher als die knapp über 60 Millionen, die bis zum 3. August dieses Jahres verwaltet wurden, was zeigt, dass immer noch ein ziemlich gesundes Wachstum zu verzeichnen ist, was angesichts der fast 200 Millionen, auf denen sein Rivale Netflix bereits sitzt, von entscheidender Bedeutung sein wird.

Die Einnahmen für Disney im weiteren Sinne sind in letzter Zeit gesunken, und dieser Trend hat sich nicht geändert. Er ist fast ausschließlich auf die anhaltende Pandemie, den Mangel an offenen Parks und Resorts sowie die erwartungsgemäß stark reduzierten Einnahmen an den Abendkassen zurückzuführen.

Dennoch ist Disney + eindeutig ein heller Funke für das große Unternehmen und wurde wohl genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet, um eine Nutzerbasis aufzubauen, bevor das Streaming bei Sperrungen und Rest-in-Place-Bestellungen eine weitere Explosion des Interesses auslöste.

Der Streaming-Service ist bisher auch nur in 20 Ländern verfügbar, sodass vermutlich noch viel mehr internationales Wachstum zu verzeichnen ist, einschließlich eines bevorstehenden Starts in Lateinamerika.

Mit einer zweiten Staffel von The Mandalorian und der großen Marvel-Show WandaVision im Januar wird Disney hoffen, dass kurz gesagt weiteres Wachstum in Sicht ist.

Schreiben von Max Freeman-Mills.