Marvels WandaVision wird im Januar 2021 auf Disney + Premiere haben

(Pocket-lint) - Eine der am meisten erwarteten neuen TV-Serien von Marvel Studios, WandaVision , wird in zwei Monaten im Disney + -Streaming- Service Premiere haben.

WandaVision sollte eigentlich The Falcon und The Winter Soldier folgen, aber das Erscheinungsdatum dieser Show wurde kürzlich aufgrund des Coronavirus und der notwendigen Neuaufnahmen auf 2021 verschoben. Disney sagte daher vor ein paar Monaten, dass WandaVision zuerst eintreffen würde, und viele spekulierten, dass es sogar Disney + schon im nächsten Monat treffen könnte. Während des Gewinnaufrufs für das vierte Quartal gab Disney schließlich das Erscheinungsdatum der Show bekannt: den 15. Januar 2021.

In WandaVision werden Wanda Maximoff und Vision von Elizabeth Olsen und Paul Bettany gespielt, denselben Schauspielern aus dem Marvel Cinematic Universe of Films. Sie scheinen in einer Sitcom-ähnlichen Welt zu spielen, in der Wanda wahrscheinlich die traumatischen Ereignisse in Avengers: Infinity War in den Griff bekommen wird.

Disney + kostet in den USA 6,99 USD pro Monat oder in Großbritannien 5,99 GBP pro Monat. Ein Jahresabonnement kostet 69,99 USD / 59,99 GBP. Disney bündelt auch alle Abonnementdienste in den USA - einschließlich Disney +, ESPN + und Hulu - für nur 12,99 USD pro Monat. Neben Marvel-Inhalten hat Disney + auch den Star Wars-Katalog , einschließlich der neuen Hit-Show The Mandalorian, deren zweite Staffel kürzlich debütierte. Wie bei WandaVision erscheinen jede Woche neue Folgen.

