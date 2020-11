Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Microsoft bietet Xbox Game Pass Ultimate- Abonnenten einen kostenlosen Monat Disney + an.

Ab der Woche vom 9. November 2020 können Sie, wenn Sie Disney + noch nie zuvor ausprobiert haben, einen Monat lang kostenlos den Streaming-Service über die Perks Gallery auf einer Xbox-Konsole oder über die mobilen Xbox Game Pass-Apps erhalten. Denken Sie daran, dass Epic Games auch einen Vertrag abschließt, bei dem Fortnite-Spieler, die Gegenstände wie V-Bucks im Spiel kaufen, bis zu zwei Monate Disney + kostenlos erhalten können, wenn sie neu sind .

Der Xbox Game Pass-Vorteil steht allen Ultimate-Abonnenten in allen Ländern zur Verfügung, in denen Disney + verfügbar ist. Xbox Game Pass-Mitglieder müssen das Angebot bis zum 2. März 2021 einlösen. Wenn es abläuft, kostet Disney + in den USA 6,99 USD pro Monat (oder 12,99 USD, wenn es mit Hulu und ESPN + gebündelt ist).

Weitere Testvorteile, die mit einem Xbox Game Pass-Abonnement verfügbar sind, sind Spotify Premium und Postmates Unlimited.

Mit dem Xbox Games Pass haben Sie außerdem Zugriff auf mehr als 200 Spiele, die Sie gegen eine monatliche Gebühr herunterladen und auf Ihrer Xbox One spielen können. Es ist für die neue Xbox Series X und Xbox Series S verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in unserem Handbuch.

Schreiben von Maggie Tillman.