So steuern Sie Disney + mit Google Assistant auf Smart Displays

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney + unterstützt jetzt die Sprachsteuerung von Google Assistant auf Smart Displays wie Nest Hub und Nest Hub Max. Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.

Um Google Assistant-Befehle mit Disney + auf Ihrem Smart Display verwenden zu können, müssen Sie Ihr Disney + -Abonnement mit Ihrer Google Home- oder Google Assistant-App verknüpfen. Wenn Sie das getan haben, sagen Sie einfach etwas wie "Hey Google, spiele Togo" oder "Hey Google, spiele The Mandalorian".

Öffnen Sie die Google Home-App auf Ihrem Mobilgerät. Tippen Sie oben rechts auf Ihr Konto. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben WLAN wie Ihr Smart Display verbunden ist. Gehen Sie zurück zur Startseite und tippen Sie oben links auf Hinzufügen +> Videos und Fotos. Tippen Sie auf Link> Konto verknüpfen. Füllen Sie das Anmelde in Schritten. Sie benötigen Ihre Disney + Anmeldeinformationen.

"Hey Google, spiel Togo"

"Hey Google, spiele The Mandalorian".

squirrel_widget_187869

Beachten Sie, dass Disney + seit Ende 2019 auf Google Assistant-fähigen Smart Displays verfügbar ist. Sie können Google Assistant auch bereits zum Abspielen von Netflix-, Hulu-, CBS All Access- und HBO-Inhalten verwenden. Diese neue Disney + -Funktion ist jedoch immer noch eine willkommene Ergänzung, insbesondere für diejenigen unter Ihnen, die von einem Nest Hub oder Hub Max streamen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Support-Seite von Google . Wenn diese neue Funktion für Sie noch nicht funktioniert, hat Google angegeben, dass Sprachsteuerungen noch nicht in allen Märkten verfügbar sind.

Nee. Google kündigte außerdem eine neue interaktive Geschichte zum Thema Frozen an, in der Charaktere aus dem Film - Anna, Elsa, Olaf und Kristoff - am Lagerfeuer Geschichten erzählen, die die Welt von Frozen 2 erkunden. Um zu beginnen, sagen Sie einfach: „Hey Google, Erzähl mir eine Frozen-Geschichte “, und dann kannst du auswählen, welche Figur du erzählen möchtest.

Schreiben von Maggie Tillman.