(Pocket-lint) - Disney scheint eine neue Funktion zu testen, mit der Disney + -Abonnenten virtuelle Partys mit Freunden erstellen können, damit sie alle gemeinsam etwas in Echtzeit sehen können.

Screenshots der Funktion wurden auf dem Disney + Subreddit angezeigt. Es sieht so aus, als könnten bis zu sechs Personen an einer Wachparty teilnehmen. Es scheint auch so, als könnten Sie eine Party einfach über die Titelseite eines Films oder einer Show initiieren und absolut alles auf Disney + streamen - solange alle Teilnehmer Abonnenten sind.

Die Funktion, von der angenommen wird, dass sie GroupWatch heißt, wird Berichten zufolge derzeit in Kanada getestet. Laut The Verge hofft Disney, das Feature in diesem Herbst auf andere Regionen übertragen zu können. Wenn dies zutrifft, ist dies nicht der erste Streaming-Dienst, der eine solche Funktion bietet. Amazon Prime Video verfügt beispielsweise über ein Gruppenüberwachungstool für bis zu 100 Personen in einer Sitzung. Als Watch Party bezeichnet, kann jeder in den USA Tausende von Titeln streamen. Aber sie müssen Prime-Abonnenten sein.

Vergessen wir auch nicht, dass mit Webbrowser-Erweiterungen von Drittanbietern auch Gruppenüberwachungspartys für Netflix, HBO und andere Streaming-Dienste erstellt werden können. Da im Jahr 2020 so viele Menschen monatelang zu Hause festsitzen, ist es für Menschen zur Norm geworden, gemeinsam Filme zu schauen, jedoch aus der Sicherheit ihres eigenen Zuhauses.

Schreiben von Maggie Tillman.