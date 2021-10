Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als das Live-Action-Remake von Mulan zum ersten Mal auf Disney+ erschien , war es für Abonnenten des Streaming-Dienstes nicht "kostenlos". Stattdessen mussten Sie es mit einem Add-On-Dienst namens Premier Access entsperren. Es ermöglicht Ihnen im Grunde, neue Filme anzusehen, bevor sie für alle Abonnenten oder anderswo verfügbar sind.

Hier erfahren Sie, was Sie über Premier Access wissen müssen, einschließlich der Verwendung, um die neuesten Disney-Filme bequem von Ihrem Sofa aus zu streamen.

Als Disney+ auf den Markt kam, hatte es eine Stufe: Für 6,99 US-Dollar pro Monat (jetzt 7,99 US-Dollar pro Monat) konnte man auf alle Filme und Shows des Streaming-Dienstes zugreifen. Im Jahr 2020 führte Disney+ jedoch Premier Access ein. Mit diesem Premium-Add-on können Sie auf einige Inhalte zugreifen, die hinter einer Paywall gesperrt wurden.

Premier Access wurde bisher für eine Handvoll Titel verwendet, darunter Mulan, Raya and the Last Dragon, Cruella, Black Widow und Jungle Cruise. Diese wurden auf Disney+ in den meisten Märkten am selben Tag wie ihr Kinostart veröffentlicht (mit Ausnahme von Mulan, das nur über Premier Access veröffentlicht wurde).

squirrel_widget_187869

Auf Premier Access-Filme kann für eine einmalige Zahlung von 29,99 USD in den USA bzw. 19,99 GBP in Großbritannien (oder einer ungefähr entsprechenden Landeswährung) zugegriffen werden. Disney+-Abonnenten müssen nicht nur die einmalige Premier Access-Gebühr zahlen, um den Film anzusehen, sondern auch die monatlichen Abonnementkosten von Disney+.

Sie müssen mit einem Abonnement für Disney+ beginnen. Dann können Sie die Disney+ App öffnen und zu dem Film navigieren, den Sie sehen möchten. Sobald Sie sich in der Filmliste befinden, sehen Sie die Option zum Kauf des Titels.

Melden Sie sich bei Disney+ unter disneyplus.com an Wählen Sie den Film aus (entweder über die Suche oder über den Startbildschirm) Klicken Sie auf PREMIER-ZUGRIFF ERHALTEN (Schaltfläche unter dem Titel). Bestätigen Sie die Zahlung. Sie kehren zum Hauptbildschirm zurück und haben die Möglichkeit, PLAY auszuwählen. Klicken Sie auf PLAY , um den Film mit Premier Access zu streamen!

Hinweis: Sie können Premier Access-Filme auf jedem Gerät ansehen, das mit Ihrem Disney+-Konto verknüpft ist.

Premier Access kann beliebig oft wiederholt werden, solange Sie Disney+ abonniert haben. Normalerweise werden Filme innerhalb von 91 Tagen, nachdem Filme über Premier Access auf Disney+ zur Verfügung gestellt wurden, ohne zusätzliche Zahlung allen im Dienst zur Verfügung gestellt.

Zum Beispiel wurde Cruella am 28. Mai bei Premier Access für 29,99 US-Dollar eingeführt und dann am 27. August 2021 für alle Disney+-Abonnenten kostenlos.

Disney neigt dazu, Premier-Access-Filme anderswo zum Ausleihen anzubieten. Jungle Cruise ist beispielsweise nicht nur als Premier Access-Film auf Disney+ verfügbar, sondern kann auch auf "ausgewählten Plattformen" - darunter von Apple, Google, Roku, Vudu usw. - gegen eine ähnliche Gebühr ausgeliehen werden.

Besuchen Sie die FAQ-Seite von Disney+, um mehr über Premier Access zu erfahren. Weitere Informationen zu Disney+ finden Sie hier in unserem Leitfaden .