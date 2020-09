Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Mulan kommt am 4. September 2020 auf Disney + , aber das Live-Action-Remake ist für Abonnenten nicht "kostenlos", um es im Streaming-Service zu sehen. Stattdessen müssen Sie es mit einem Zusatzdienst namens Premier Access entsperren.

Disney kündigte erstmals an, dass Mulan während eines Gewinnaufrufs im August exklusiv für Disney + Streaming sein würde, als Disney-CEO Bob Chapek den Analysten sagte, dass das Unternehmen "es für wichtig hielt, alternative Wege zu finden, um [Mulan] rechtzeitig herauszubringen". Der Film war ursprünglich für einen weltweiten Kinostart geplant, aber die Pandemie vereitelte diese Pläne.

Hier ist, was Sie über Premier Access wissen müssen, einschließlich der Verwendung, um die Premiere von Mulan bequem von Ihrer Couch aus zu streamen.

Als Disney + gestartet wurde, hatte es eine Stufe: Für 6,99 USD pro Monat konnten Sie über den Streaming-Service auf alle Filme und Shows zugreifen.

Ab dem 4. September 2020 führt Disney + jedoch Premier Access ein. Mit diesem Premium-Add-On können Sie auf Inhalte zugreifen, die hinter einer Paywall gesperrt wurden. Anfangs wird es nur für Mulan verwendet, aber wir könnten sehen, dass Disney + es in Zukunft für andere Veröffentlichungen verwendet.

Da Disney + derzeit nur Premier Access für Mulan verwendet, können wir Ihnen nur Preisdetails für diesen Spielfilm mitteilen.

Disney + bietet Premier Access to Mulan für 29,99 USD auf disneyplus.com und in der Disney + App auf ausgewählten Plattformen. Disney + Abonnenten müssen nicht nur die einmalige Premier Access-Gebühr bezahlen, um Mulan zu sehen, sondern auch die monatlichen Abonnementkosten von Disney + in Höhe von 6,99 USD.

Premier Access ist für Mulan bis zum 2. November um 23:59 Uhr verfügbar. Der Film wird dann am 4. Dezember für alle Disney + Abonnenten "kostenlos".

Sie müssen mit einem Abonnement für Disney + beginnen, um Mulan zu sehen. Dann können Sie zur Mulan-Seite gehen, auf der Sie die Option zum Kauf des Films sehen.

Melden Sie sich bei Disney + unter disneyplus.com an Wählen Sie Mulan (entweder durch Suchen oder auf dem Startbildschirm). Klicken Sie auf PREMIER-ZUGRIFF ERHALTEN (goldene Schaltfläche unter dem Titel). Bestätigen Sie die Zahlung. Sie kehren zum Hauptbildschirm zurück und können PLAY auswählen . Klicken Sie auf PLAY , um Mulan mit Premier Access zu streamen!

Hinweis: Sie können Mulan auf jedem Gerät ansehen, das mit Ihrem Disney + Konto verknüpft ist.

Sobald Sie Premier Access to Mulan haben, können Sie es auf Disney + so oft ansehen, wie Sie möchten.

Ihr Zugriff bleibt so lange bestehen, wie Sie ein Disney + Abonnent sind. Es wird auch nur für ein paar Monate unter dem Add-On gesperrt. Wenn Sie die 30 Dollar nicht bezahlen möchten, um Mulan zu streamen , warten Sie einfach ein paar Monate. Der Film ist ab dem 4. Dezember 2020 für alle Disney + -Abonnenten kostenlos.

Disney sagte, Disney + werde Premier Access auf Mulan auf disneyplus.com und "Select Platforms" anbieten, was wahrscheinlich bedeutet, dass Distributoren - einschließlich Apple, Google und Roku - die Möglichkeit bieten werden, das Live-Action-Remake gegen eine ähnliche Gebühr zu streamen.

Weitere Informationen zu Premier Access finden Sie auf der FAQ-Seite von Disney + . Weitere Informationen zu Disney + finden Sie in unserem Leitfaden hier .

squirrel_widget_187869

Schreiben von Maggie Tillman.