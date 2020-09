Die mandalorianische Staffel 2 erscheint in Disney + am 30. Oktober 2020

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney hat den offiziellen Sendetermin für The Mandalorian Season 2 bekannt gegeben und Sie müssen nicht lange warten.

Es wird am Freitag, den 30. Oktober 2020 in mehreren Regionen auf Disney + starten und wie in der ersten Staffel wöchentlich laufen.

Wir haben noch nicht viele Details über die neue Staffel, nur einen Instagram-Beitrag , der das Logo und die folgenden Worte zeigt: "Dies ist der Tag. Neue Folgen werden ab dem 30. Oktober auf Disney + gestreamt."

Laut der Gerüchteküche wird Rosario Dawson (Daredevil, Zombieland: Double Tap) als Clone Wars-Favorit Ahsoka Tano in die Besetzung aufgenommen. Berichten zufolge hat sie einige Clips für den kommenden Trailer der neuen Staffel gedreht.

Wir wissen noch nicht, wann der Trailer verfügbar sein wird, aber es wird sicherlich bald soweit sein, dass das offizielle Erscheinungsdatum bekannt gegeben wird.

Wir wissen auch, dass Giancarlo Esposito als Hauptschurke Moff Gideon zurückkehren wird. Esposito ist heutzutage ein vielbeschäftigter Schauspieler - nicht nur in The Mandalorian und Better Call Saul (Wiederholung seiner Rolle aus Breaking Bad), sondern er wird diesen Freitag in der zweiten Serie von The Boys mit Amazon Prime Video zu sehen sein und ist der Chef Bösewicht im Far Cry 6-Videospiel.

Schreiben von Rik Henderson.