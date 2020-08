Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach Maßnahmen zur Bandbreitenbeschränkung während der Sperrung hat Disney + kürzlich seinen britischen Dienst wiederhergestellt, um alle unterstützten Shows und Filme in voller Pracht anzubieten, viele davon in 4K und HDR.

Dazu gehören Dolby Vision und Dolby Atmos, wenn Ihr Fernseher und Ihr Soundsystem kompatibel sind.

Aber welche Shows gibt es in 4K? Was können Sie derzeit auf Disney + in UHD sehen?

Hier ist die Liste aller verfügbaren 4K-Programme und -Filme auf der Plattform in Großbritannien (Stand: 12. August 2020):

10 Dinge die ich an dir hasse

Aladdin (1992)

Aladdin (2019)

Ameisenmann

Ameisenmensch und die Wespe

Tante Edna

Avengers: Endspiel

Rächer: Unendlichkeitskrieg

Die Schöne und das Biest (1991)

Die Schöne und das Biest (2017)

Großer Held 6

Schwarzer Kessel

Schwarzer Panther

Bugs Life, A.

Captain America: Bürgerkrieg

Captain America: Der erste Rächer

Kapitän Amerika: Der Wintersoldat

Captain Marvel

Feier der Musik von Coco, A.

Christopher Robin

Aschenputtel (2015)

Tagebuch eines zukünftigen Präsidenten (Serie)

Disney Gallery / Star Wars: Der Mandalorianer (Serie)

Tauchen mit Delfinen

Doktor seltsam

Delphinriff

Dumbo (2019)

Elefant

Zugabe! (Serie)

Schweben

Forky stellt eine Frage: Was ist ein Computer?

Forky stellt eine Frage: Was ist ein Freund?

Forky stellt eine Frage: Was ist ein Führer?

Forky stellt eine Frage: Was ist ein Haustier?

Forky stellt eine Frage: Was ist Kunst?

Forky stellt eine Frage: Was ist Käse?

Forky stellt eine Frage: Was ist Liebe?

Forky stellt eine Frage: Was ist Geld?

Forky stellt eine Frage: Was ist Lesen?

Forky stellt eine Frage: Was ist Zeit?

Kostenloses Solo

Gefroren II

Beschützer der Galaxis

Wächter der Galaxis Vol. 2

Hamilton (2020)

High School Musical: Extra Credit (Ein Bonus pro Episode)

High School Musical: Das Musical: Die Serie (Serie)

High School Musical: Das Musical: Die Serie: Das Besondere

High School Musical: Das Musical: Das Mitsingen (Serie)

Hokuspokus

Auf den Spuren des Elefanten

Ins Unbekannte: Disney Frozen Ii machen (Serie)

Ironman

Ironman 2

Iron Man 3

Dschungelbuch, The (2016)

Kitbull

Dame und der Landstreicher (2019)

Lampenleben

König der Löwen (1994)

König der Löwen (2019)

Kleine Meerjungfrau, Die (1989)

Schleife

Maggie Simpson In "Playdate With Destiny"

Bösartig

Bösartig: Herrin des Bösen

Mandalorian, The (Serie)

Marvels Rächer: Age of Ultron

Marvels Ausreißer (Serie)

Marvels The Avengers

Muppet Weihnachtsgeschichte

Noelle

Nussknacker und die vier Bereiche

Eines Tages bei Disney

Ein Tag bei Disney (Serie)

aus

Peanuts Movie, The

Pinguine: Leben am Rande

Fluch der Karibik: Die Truhe des Toten

Fluch der Karibik: Tote Männer erzählen keine Geschichten

Fluch der Karibik: Fremde Gezeiten

Fluch der Karibik: Der Fluch der schwarzen Perle

Princess Diaries 2, The: Königliche Verlobung

Purl

Erinnere dich an die Titanen

Rogue Trip (Serie)

Weihnachtsmann 2, The

Santa Clause 3, The: Die Fluchtklausel

Der Weihnachtsmann

Kurzschluss (Serie)

Schlagen und nehmen

Solo: Eine Star Wars-Geschichte

Star Wars: Eine neue Hoffnung

Star Wars: Angriff der Klone

Star Wars: Die Rückkehr der Jedi

Star Wars: Die Rache der Sith

Star Wars: Die Klonkriege: Die letzte Staffel

Star Wars: Das Imperium schlägt zurück

Star Wars: Die Macht erwacht

Star Wars: Der letzte Jedi

Star Wars: Die Phantombedrohung

Star Wars: Der Aufstieg von Skywalker

Stargirl

Thor

Thor: Die dunkle Welt

Timmy-Fehler: Es wurden Fehler gemacht

Gehen

Wer hat Roger Rabbit gerahmt?

Wind

Falten in der Zeit, A (2018)

X2

X-Men

X-Men: Apokalypse

X-Men: Tage der zukünftigen Vergangenheit

X-Men: Erste Klasse

X-Men: The Last Stand

Wir werden diese Liste aktualisieren, wenn neue 4K-Shows und Filme zu Disney + hinzugefügt werden. In der Zwischenzeit können Sie hier auch unsere umfangreiche Zusammenfassung des Service einsehen .

Schreiben von Rik Henderson.