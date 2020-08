Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Marvel ist bereit, mit The Falcon und The Winter Soldier, einer neuen limitierten Serie, die exklusiv für Disney + erhältlich ist, in die Streaming-Kriege einzutreten.

Die Show, die sich um die beiden ehemaligen Sidekicks von Captain America dreht, wird die erste von acht Shows in der MCU sein, die für Disney + geplant sind. Obwohl das ursprüngliche Erscheinungsdatum im August kürzlich verschoben wurde, werden The Falcon und The Winter Soldier immer noch das erste Disney + Original-Set in der MCU sein.

Da es ohne große Ankündigung eintreffen könnte, dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, alles zusammenzufassen, was es über The Falcon und The Winter Soldier zu wissen gibt.

Der Falke und der Wintersoldat werden sich wahrscheinlich darauf konzentrieren, dass Wilson sich mit dem neuen Captain America auseinandersetzt.

Die Schauspieler Anthony Mackie und Sebastian Stan sollen ihre Rollen als Sam Wilson und Bucky Barnes, auch bekannt als The Falcon und The Winter Soldier, wiederholen. Die Charaktere waren in den letzten beiden Captain America-Filmen wichtig, und ihre neue Serie wird als ein größerer Teil des Marvel Cinematic Universe angesehen.

Die Show ist für sechs Folgen geplant und wird als limitierte Serie in Rechnung gestellt. Erwarten Sie also keine zweite Staffel in Kürze.

Während Marvel sicherlich irgendwann in einer anderen Staffel mit der Produktion beginnen könnte, sind bereits acht weitere MCU-Shows für Disney + in Arbeit. Außerdem scheint es jeden Tag ein Gerücht über eine neue Show zu sein. Es könnte eine Weile dauern, bis Falcon und Winter Soldier wieder eine MCU-Produktion leiten.

Es wurde bestätigt, dass Wyatt Russell John Walker, auch bekannt als US-Agent, spielt, einen Überpatrioten, der in den Comics häufig als Antagonist von Captain America auftritt.

Gerüchten zufolge wird Walker die Wahl der USA sein, Captain America anstelle von Anthony Mackies Sam Wilson zu ersetzen, der am Ende von Avengers: Endgame Captain Americas Shield erhalten hat. Ein interessanter Leckerbissen: In den Comics wurde Walker von Taskmaster , dem Bösewicht im kommenden Black Widow-Film, trainiert .

Sie erinnern sich vielleicht an Daniel Bruhls Zemo aus dem Bürgerkrieg. Er war nur ein normaler Mann ohne Supermächte, die sich an den Rächern rächen wollten, da er sie für den Tod seiner Familie verantwortlich machte. Er soll als Bösewicht zurückkehren. Er wird die lila Maske tragen, für die er in Marvel Comics bekannt ist.

Die Rückkehr von Baron Zemo sollte für Sebastian Stans Bucky Barnes interessante Dinge bedeuten, da Zemo den Wintersoldaten während des gesamten Bürgerkriegs manipulierte.

Ein weiterer wiederkehrender Schauspieler aus den beiden vorherigen Captain America-Filmen ist Emily VanCamp als Sharon Carter. Als wir sie das letzte Mal im Bürgerkrieg sahen, teilte sie natürlich einen Kuss mit Captain America, der jetzt durch Heirat ihr Großonkel ist, wenn wir die Endgame-Zeitreise korrekt befolgt haben. Ein bisschen eklig.

Dies führt uns zu einer großen Frage, die sich die Fans gefragt haben: Werden wir eine weitere Szene von Chris Evans als alten Mann Steve Rodgers sehen, wie wir am Ende von Endgame gesehen haben? Der Schauspieler selbst hat Gerüchte über einen Cameo-Auftritt abgeschossen , aber das hat das Internet nicht davon abgehalten, Amerikas Hintern noch einmal zu sehen.

Wir haben dies im obigen Abschnitt ausführlich besprochen, aber hier ist eine Zusammenfassung der Besetzung und der Crewmitglieder, die bisher für die erste Staffel bestätigt wurden:

Anthony Mackie - Der Falke alias Sam Wilson

Sebastian Stan - Der Wintersoldat alias Bucky Barnes

Daniel Brühl - Baron Helmut Zemo

Emily VanCamp - Sharon Carter

Wyatt Russell - US-Agent alias John Walker

Marvel wollte ursprünglich The Falcon und The Winter Soldier im August 2020 auf Disney + veröffentlichen, aber es hat sich verzögert - ohne dass ein neues Erscheinungsdatum angegeben wurde .

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Verzögerung nur von kurzer Dauer sein könnte, da die Dreharbeiten für die limitierte Serie im Juli wieder aufgenommen wurden . Angesichts der fünfmonatigen Verzögerung bei den Dreharbeiten aufgrund des Coronavirus und einer schnellen Trendwende könnten Marvel Studios die Serie später in diesem Jahr oder Anfang 2021 herausbringen.

Aber hier ist ein weiterer Faktor, der eine weitere Verzögerung verursachen könnte: Marvel hatte geplant, Black Widow im Mai zu veröffentlichen - drei Monate vor dem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum von The Falcon und The Winter Soldier im August. Marvel scheint entschlossen zu sein, Black Widow eine Kinoveröffentlichung zu geben. Wenn es also eine Verbindung zu den Serien The Falcon und The Winter Soldier gibt, könnte dies dazu führen, dass Marvel die Show verzögert, bis Black Widow eine ordnungsgemäße Veröffentlichung erhält.

Unser einziger Blick auf The Falcon und The Winter Soldier war bisher eine Anzeige, die während des Super Bowl geschaltet wurde und Ausschnitte aus anderen kommenden Disney + Marvel-Shows enthielt. Schauen Sie sich Falcon an, der den Vibranium-Schild für einen Testwurf nimmt, wenn der Anhänger startet:

Schreiben von Maggie Tillman.