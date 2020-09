Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Mandalorian wurde zu einem sofortigen Hit, als es Ende 2019 auf Disney + veröffentlicht wurde. Es ist zu einem leuchtenden Leuchtfeuer im Star Wars-Fandom geworden, wenn man bedenkt, dass die jüngste Serie von Star Wars-Filmen, die von Disney produziert wurden, kritisch ins Wanken geraten ist (obwohl die Filme immer noch als Box gelten) Büroerfolge). Der Mandalorianer wurde bisher sogar für 15 Emmys nominiert, darunter für die Outstanding Drama Series.

Mit all dieser Aufregung rund um die Show plant Disney natürlich eine zweite Staffel. Folgendes wissen wir bisher über The Mandalorian S2.

Sie können erwarten, dass die meisten Ihrer Favoriten - die die erste Staffel überlebt haben - für die zweite Staffel zurückkehren. (Du wirst in unseren Herzen weiterleben Kuill und IG-11).

Das bedeutet natürlich, dass Sie mehr von Pedro Pascals Mandalorianer sehen werden, ebenso wie The Child oder Baby Yoda, wie er allgemeiner genannt wird. Fans sollten auch erwarten, Gina Caranos Cara Dune und Carl Weathers Greef Karga zu sehen, da alle von Disney bestätigt wurden, dass sie zurückkehren.

The Dark Sabre war eine der brennenden Fragen aus dem ersten Staffelfinale von The Mandalorian. Das einzigartige Lichtschwert wurde vom ersten mandalorianischen Jedi, Tarre Vizsla, geschaffen. Nach seinem Tod erwarben andere Mandalorianer aus Vizslas Clan die Klinge und schwangen sie, als sie über Generationen hinweg über Mandalore herrschten.

Die Geschichte des Säbels reicht durch den größten Teil der Star Wars-Mythologie zurück, und sogar Darth Maul hat ihn an einem Punkt eingesetzt. Wie es in Moff Gideons Hände gelangt, bleibt ein Rätsel. Wir werden vielleicht bald eine Antwort sehen, als der Schauspieler, der Moff Gideon spielt, gegenüber Deadline sagte : "Es ist ein Schlüssel zu Moff Gideons Vergangenheit."

Boba Fett wurde zuletzt gesehen, als er in Return of the Jedi auf Tatooine in die Sarlacc-Grube fiel, aber es scheint, dass er irgendwie entkommen ist und in der zweiten Staffel von The Mandalorian erscheinen wird . Schauspieler Temuera Morrison wird den Charakter spielen, hat Hollywood Reporter behauptet. Er spielte Jango Fett in Attack of the Clones 2002.

Wenn Sie ein Fan der Star Wars-Zeichentrickserie sind, haben Sie wahrscheinlich jahrelang auf eine Live-Action-Version von Anakin Skywalkers Padawan, Ahsoka Tano, gewartet. Nun, Gerüchte deuten darauf hin , dass die Figur in der zweiten Staffel von The Mandalorian auf Disney + diesen Herbst ihr Debüt gab.

Die Figur wurde ursprünglich von Dave Filoni, dem Autor, Regisseur und Produzenten von The Mandalorian, kreiert.

Sie hat eine vollständig ausgearbeitete Geschichte in der Zeichentrickserie, in der sie als Padawan-Teenagerin für Anakin während der Klonkriege beginnt. Wenn sie älter ist, hilft sie, den Kampf gegen das Imperium in Rebellen zu führen. Einer der potenziell interessantesten Teile von Ahsokas Eintritt in The Mandalorian ist, dass sie Yoda kannte und möglicherweise einige Kenntnisse mit Mando darüber teilen konnte, wo er seine Familie finden könnte.

Ahsoka wird Berichten zufolge von Rosario Dawson porträtiert, die mit der Rolle verbunden ist, seit sie auf einen Tweet über das Spielen von Ahsoka im Jahr 2017 geantwortet hat.

Ein weiterer Charakter, der während Dave Filonis Zeit in Star Wars Zeichentrickserie geschaffen wurde, ist Bo Katan. Jüngsten Berichten zufolge wurde Katee Sackhoff, die den Charakter in Star Wars: Rebels geäußert hat, für die neue Staffel von The Mandalorian erneut als Bo Katan besetzt .

In Rebels erhielt Bo Katan von Sabine Wren den Dunklen Säbel, um die Mandalorianer gegen das Imperium zu vereinen. Im Grunde genommen würde sie in der Lage sein, die Lücken zwischen den Ereignissen zwischen den Mandalorianern und dem Imperium zu schließen und uns wissen zu lassen, wie Moff Gideon den Dunklen Säbel in die Hände bekam.

Ein Teil dessen, was die erste Staffel von The Mandalorian so besonders machte, war die wechselnde Besetzung großartiger Regisseure - unter der Überschrift von Showrunner John Favreau. Favreau ist für die zweite Staffel wieder zurück, um mindestens eine Episode zu drehen. Dave Filoni, Bryce Dallas Howard und Rick Famuyiwa werden jeweils auch eine Episode bekommen.

Was die neuen Regisseure für die kommende Staffel betrifft, werden Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel) und Peyton Reed (Ant-Man und Ant-Man und die Wespe) Episoden inszenieren. Carl Weathers wird in dieser Staffel auch die doppelte Aufgabe übernehmen und eine Episode inszenieren.

Wir haben dies im obigen Abschnitt ausführlich besprochen, aber hier ist eine Zusammenfassung der Besetzung und der Crewmitglieder, die bisher für die zweite Staffel bestätigt wurden:

Pedro Pascal - Der Mandalorianer alias Din Djarin

- Der Mandalorianer alias Din Djarin Giancarlo Esposito - Moff Gideon

- Moff Gideon Gina Carano - Cara Düne

- Cara Düne Carl Weathers - Greef Karga

- Greef Karga Baby Yoda - selbst

Die Berichterstattung über die Casting-Gerüchte der Mandalorianer hat sich zu einer eigenen Heimindustrie entwickelt. Jamie Lee Curtis und Michael Beihn sind beide Gegenstand unbestätigter Berichte über Auftritte in der zweiten Staffel der Show. Unser Lieblingsgerücht ist jedoch, dass Timothy Olyphant als Cobb Vanth , ein ehemaliger Sklave, der nach dem Fall der Hutts zum Sheriff von Tatooine wird, in die Show eintreten wird, während er mandalorianische Rüstungen trägt.

Mit anderen Worten, wir sprechen über Space Deadwood . Hier ist eine Zusammenfassung der Gerüchte über Besetzung und Crewmitglieder der zweiten Staffel von The Mandalorian:

Rosario Dawson - Ahsoka Tano

- Ahsoka Tano Temuera Morrison - Boba Fett

- Boba Fett Katee Sackhoff - Bo Katan

- Bo Katan Timothy Olyphant - Cobb Vanth

- Cobb Vanth Michael Beihn

Jamie Lee Curtis

Freitag, 30. Oktober 2020 auf Disney +

Der Mandalorianer war ein so sofortiger Ausbruchshit, dass Disney Showrunner Jon Favreau kurz nach der Premiere der ersten Staffel mit den Dreharbeiten für eine zweite Staffel beginnen ließ, was sich auszahlt, da die Dreharbeiten für die zweite Staffel abgeschlossen waren, bevor sie von der Sperrung der Coronavirus-Pandemie betroffen sein konnten.

Im September 2020 gab Disney den offiziellen Sendetermin für The Mandalorian Season 2 bekannt, und Sie müssen nicht lange warten. Es wird am Freitag, den 30. Oktober 2020 in mehreren Regionen auf Disney + starten und wie in der ersten Staffel wöchentlich laufen. Das Studio hat einen Instagram-Beitrag geteilt , um das Erscheinungsdatum bekannt zu geben. Es zeigt das Logo und die folgenden Worte: "Dies ist der Tag. Neue Folgen werden ab dem 30. Oktober auf Disney + gestreamt."

Disney hat den ersten Trailer für die zweite Staffel von The Mandalorian veröffentlicht, in dem Mando und das Kind gezeigt werden, wie sie nach den Überresten der Jedi suchen. Schau es dir unten an.

Schreiben von Maggie Tillman.