(Pocket-lint) - Thor wird mit einem neuen Film namens Thor: Love and Thunder zu einem vierten Solo-Ausflug im Marvel Cinematic Universe zurückkehren.

Es ist einer der am meisten erwarteten Nicht-Avengers-Filme, die Marvel jemals produziert hat, angesichts einiger Nachrichten und Gerüchte, die darüber im Umlauf waren. Außerdem ist unser nächstes MCU-Abenteuer mit der Veröffentlichung von Black Widow im November noch einige Monate entfernt. In Erwartung, wohin die MCU als nächstes führen wird, dachten wir, es wäre ein guter Zeitpunkt, alles, was wir bisher über Liebe und Donner wissen, aufzuschlüsseln.

Ein gemeinsames Thema bei Marvels Comic-Adaptionen für die MCU ist, dass sich die Handlungsstränge normalerweise in kleinen, aber unglaublich bedeutsamen Punkten unterscheiden. Es wird gemunkelt, dass Love and Thunder inspiriert ist oder lose auf einer Reihe von Thor-Comics basiert, die von Jason Aaron geschrieben wurden und in denen Jane Foster den Mantel von Thor übernimmt, wenn der ursprüngliche Thor die Fähigkeit verliert, seinen Hammer zu heben. Der Comic sieht auch, wie Foster gegen Krebs kämpft.

Also werden wir einen weiblichen Thor in Liebe und Donner sehen. Es kursieren andere Gerüchte über den Film, wie eine spekulative Beta Ray Bill-Geschichte oder Walküren mögliche Suche nach einer Königin, die ihr hilft, Asgard zu regieren, oder vielleicht eine Verbindung zu den Guardians of the Galaxy. Wir haben diese Gerüchte unten zusammengefasst.

Denken Sie daran, dass keiner oder alle von ihnen wahr werden könnten.

Endgame war das Ende einer zehnjährigen Reise für die Avengers. Berichten über seinen Filmvertrag zufolge sollte es auch Hemsworths letzter Film sein. Wir fragten uns, ob er den Charakter jemals wieder spielen würde. Im Rahmen von Marvels "Phase Four" -Plänen wurde jedoch ein vierter Thor-Film angekündigt, mit der Bestätigung, dass Hemsworth als nordischer Gott zurückkehren wird.

Zusammen mit Hemsworths Thor wird Tessa Thompsons Walküre zurückkehren, wobei sich eine mögliche Handlung für den Film auf ihre Suche nach einer Königin konzentriert, die ihr hilft, Asgard zu regieren. Thompson ließ kürzlich sogar zu, dass der neueste Entwurf von Love and Thunders Drehbuch Weltraumhaie enthält.

Es gibt einen weiteren großen Star aus den vorherigen Thor-Filmen, der zurückkehrt ... Natalie Portman, aber sie geht von Thors Liebesinteresse zum Gott des Donners.

Wir würden Ihnen vergeben, wenn Sie dachten, Sie wären fertig damit, sie in Marvel-Filmen zu sehen. Portman spielte Jane Foster in den ersten beiden Thor-Filmen, trat jedoch nach The Dark World 2013 nicht mehr in ihnen auf. Thor erwähnte sogar die beiden, die sich in Avengers: Endgame getrennt hatten. Als Marvel 2019 Love and Thunder bei Comicon ankündigte, enthüllte der Regisseur des Films, Taiki Waititi, dass Portmans Charakter zurückkommt und Mjolnir als weibliche Version von Thor schwingt.

Schließlich wurde bestätigt, dass Christian Bale im kommenden Thor-Film zu sehen sein wird , aber der genaue Charakter, den er spielen wird, wurde von Marvel noch nicht benannt, was zu heftigen Spekulationen geführt hat. Eine mögliche Theorie besagt, dass er Beta Ray Bill ist, ein Alien mit Pferdegesicht, der in den Marvel-Comics die Aufgabe hat, sein Volk zu einem neuen Zuhause in der ganzen Galaxie zu führen. Er gewinnt sogar schließlich die Kräfte von Thor.

Er ist nicht wirklich ein Bösewicht, aber er verprügelt Thor und nimmt seinen Hammer.

Oh, es gibt noch einen anderen bestätigten Charakter, den man kennen sollte: Korg. Taika Waititi wird zurückkehren, um Thors Freund zu sprechen. Er wird auch den Film schreiben und Regie führen. Denken Sie daran - er führte Regie bei Ragnarok, von dem viele glauben, dass er einer der besten und humorvollsten Thor-Filme ist.

In Bezug auf andere Teile, die bisher über Liebe und Donner bekannt waren, gab es angesichts des Abschlusses von Endgame, bei dem Thor die Erde mit den Wächtern verließ, viel Hype um einen möglichen Spin-off von Asgardians of the Galaxy. Es gab wenig Neuigkeiten darüber, was sie vorhatten, aber wir erwarten immer noch, dass einige der Wächter erscheinen, wenn man bedenkt, dass Vin Diesel, die Stimme von Groot, dies behauptete.

Wir haben dies im obigen Abschnitt ausführlich besprochen, aber hier ist eine Zusammenfassung der Darsteller und Crewmitglieder , die bisher für Love and Thunder bestätigt wurden:

Chris Hemsworth - Rückkehr, um Thor zu spielen

- Rückkehr, um Thor zu spielen Natalie Portman - Rückkehr als Jane Foster

- Rückkehr als Jane Foster Tessa Thompson - Rückkehr als Walküre

- Rückkehr als Walküre Christian Bale - Neuer Charakter; Name noch nicht bekannt gegeben

- Neuer Charakter; Name noch nicht bekannt gegeben Taika Waititi - Rückkehr als Korg und zum Schreiben und Regie führen

Marvel Studios stoppte vorübergehend die Entwicklung von Thor: Love and Thunder vor der Produktion aufgrund der Coronavirus-Pandemie.

Es ist derzeit geplant, am 11. Februar 2022 in die Kinos zu kommen.

Für den nächsten Thor gibt es noch keine Trailer. Es wurde noch nicht gefilmt.

