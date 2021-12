Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Am Ende aller Filme und sogar Shows im Marvel Cinematic Universe sind über 45 Post-Credits-Szenen wie Ostereier versteckt. Einige existieren, um den Fans ein letztes Lachen zu bereiten, aber viele von ihnen enthalten wichtige Informationen, die die über 20 Filme und Shows miteinander verbinden und gleichzeitig den Fans etwas zum Kauen geben, während sie sich fragen, wohin das Universum als nächstes führt.

Sie könnten sie verpasst haben, wenn Sie auf die Toilette gerannt sind oder den Fernseher ausgeschaltet haben, sobald Sie den Abspann gesehen haben. Oder vielleicht haben Sie sie erwischt, aber die Referenzen verpasst oder möchten mehr erfahren. Wie auch immer, wir haben unten jede Post-Credits-Szene aufgelistet, damit Sie sie alle mit Links zu Disney+ ganz einfach ansehen können. Wir haben auch einige Kontextinformationen bereitgestellt, die Ihnen helfen, die MCU-Zeitleiste zu verstehen.

Folgen Sie unserer Anleitung unten, um mehr über alle MCU-Post-Credits-Szenen (auch bekannt als End-Credits-Szenen) zu erfahren. Unten finden Sie eine spoilerfreie Version mit Links zu den aktuellen Szenen, wenn Sie diese sehen möchten.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo Sie es finden: Ende der Credits

In dieser Szene am Ende des Abspanns von Iron Man sehen wir Tony Stark (Robert Downey Jr), der – nachdem er seine Identität als Iron Man preisgegeben hat – nach Hause zurückkehrt, um Nick Fury (Samuel L Jackson) zu finden, der darauf wartet, Iron Man zuzugeben ist nicht der einzige Superheld der Welt. Gab es Post-Credits-Szenen überhaupt, bevor Marvel am Ende von Iron Man 2008 eine Vorschau auf ein ganzes Filmuniversum hinterließ?

Anschauen: Amazon Prime Video und Netflix

Amazon Prime Video und Netflix Wo Sie es finden: Vor den Credits

Bevor die Credits am Ende von The Incredible Hulk 2008 rollen, gab uns Marvel einen weiteren Einblick in die Zukunft der Avengers; Wir sehen, wie Tony Stark (Robert Downey Jr.) in einer Bar auf General Thaddeus „Thunderbolt“ Ross (William Hurt) zugeht, um ihn darüber zu informieren, dass ein Team zusammengestellt wird.

Diese Szene ist besonders interessant für die Zukunft der MCU, da Ross bei Tony Starks Beerdigung im Film Avengers: Endgame erscheint und auch in Black Widow erscheinen soll. Es kursieren auch Gerüchte über einen Auftritt in der kommenden Falcon- und der Winter Soldier-Disney+-Serie und möglicherweise sogar zu einem Thunderbolts-Team-up irgendwann in der Zukunft.

Dieser Film ist derzeit nicht auf Disney+ verfügbar, aber das ist nicht verwunderlich, da Marvel möchte, dass Sie ihn sowieso vergessen.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo Sie es finden: Ende der Credits

Diese Post-Credits-Szene ist nichts anderes als ein direkter Teaser für Thor, der ein Jahr nach der Premiere von Iron Man 2 veröffentlicht wurde. Die Szene zeigt Shield Agent Phil Coulson (Clark Gregg), der in einer Wüste in New Mexico ankommt, bevor der Schuss ausbricht, um Thors Hammer in der Mitte eines Kraters zu enthüllen.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo es zu finden ist: Ende des Abspanns

Dies ist eine weitere Szene nach dem Abspann, die einen zukünftigen MCU-Film neckt. Es gibt eine Vorschau auf Ereignisse im ersten Avengers-Film; Wir sehen, wie Nick Fury Erik Selvig (Stellan Skarsgard) in einer Shield-Einrichtung willkommen heißt, damit er beginnen kann, den Tesserakt zu studieren. Selvig steht jedoch unter der Kontrolle von Loki (Tom Hiddleston).

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo es zu finden ist: Ende des Abspanns

In dieser Szene am Ende des Abspanns sehen wir einen weiteren Vorgeschmack auf den ersten Avengers-Film, der ein Jahr später erscheinen würde. Steve Rodgers (Chris Evans) macht sein übliches Training, bei dem er Boxsäcke mit den Fäusten in die Luft jagt, als Nick Fury auftaucht und um Hilfe bittet, die Welt zu retten.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

The Avengers ist unser erster Film mit zwei Szenen. Wir sehen sie, sobald die Credits rollen.

Die erste Szene spielt mittendrin und stellt den verrückten Titanen Thanos (Josh Brolin) vor. Wir sehen, wie er von Lokis Niederlage durch die Avengers erfährt. Die zweite Szene ist eine von Marvels berühmtesten Post-Credits-Szenen: Die erschöpften Avengers treffen sich, nachdem sie New York verteidigt und eine gigantische Invasionsarmee besiegt haben, zu einem "Shawarma" oder einer Kleinigkeit zu essen.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo es zu finden ist: Ende des Abspanns

In dieser Szene am Ende des Abspanns sehen wir, wie Tony Stark (Robert Downey Jr.) Bruce Banner (Mark Ruffalo), der eingeschlafen ist, von den Ereignissen des Films erzählt. Während dies zum Lachen gespielt wird, zeigt Tony Stark, der sich mit Bruce für eine improvisierte Therapiesitzung zusammensetzt, wie er mit der Sorge kämpft, dass er nicht alle retten kann, was dazu führt, dass er Ultron erschafft.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

The Dark World gibt uns am Ende noch zwei Szenen. Der erste verbindet sich mit der Zukunft der Infinity Stones, wie wir sehen, dass Thors Landsleute Sif (Jaime Alexander) und Volstagg (Ray Stevenson) dem Sammler (Benicio Del Toro) den Äther geben.

In der zweiten Szene am Ende des Abspanns kehrt Thor (Chris Hemsworth) zu Jane Foster (Natalie Portman) zurück und die beiden umarmen sich liebevoll. Für eine Weile schien dies der Höhepunkt der Beziehung zwischen Thor und Jane Foster zu sein, da Portman aufhörte, im Film zu erscheinen, und später, in Endgame, Thor auf eine scheinbare Trennung verweist. Jedoch, Portman wird für Thor: Love and Thunder zurückkehren.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

Eine weitere doppelte Endszene, schön.

Der erste lässt Avengers ahnen: Age of Ultron. Wir sehen Wolfgang von Strucker (Thomas Kretschmann), der Lokis Zepter/Gedankenstein studiert. Er wendet sich an zwei Überlebende von Tests mit dem Zepter - Quiksilver (Aaron Taylor-Johnson) und Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

In der zweiten Szene ganz am Ende des Abspanns schleicht sich der Wintersoldat (Sebastian Stan) in eine Ausstellung zum Thema Captain America in einem Museum ein, wo er dann einen Teil der Ausstellung bemerkt, der seinem früheren Leben gewidmet ist.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Vor dem Abspann und am Ende des Abspanns

Der erste Guardians of the Galaxy hat zwei Post-Credits-Szenen, und beide passen gut zum lustigen Ader des Films.

Die erste Szene ist vor dem Abspann und sieht jetzt Baby Groot (Vin Diesel) tanzen, während Drax (Dave Bautista) seine Messer schärft. In der zweiten Szene sitzt The Collector (Benicio Del Toro) zwischen den Ruinen seiner Sammlung, bevor der russische Weltraumhund Cosmos kommt und sein Gesicht leckt, was Howard the Duck eklig macht.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo es zu finden ist: Auf halbem Weg durch Credits

Diese Szene zeigt Thanos (Josh Brolin), wie er den Infinity Gauntlet anzieht, bevor er sagt: "Gut, ich werde es selbst machen", als er sich dann aufmacht, alle Infinity-Steine zu erhalten und eine letzte Konfrontation mit den Avengers durchzuführen. Dieser Moment macht Thanos zum Hauptgegner des Universums.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

Hier ist eine weitere doppelte Post-Credits-Sequenz von Marvel am Ende von Ant-Man, wobei jede Szene einen zukünftigen MCU-Film vorwegnimmt.

In der ersten Szene zeigt Hank Pym (Michael Douglas) seiner Tochter Hope (Evangeline Lilly) einen Prototyp eines Wespenanzugs, der auf die Fortsetzungen von Ant-Man und The Wasp anspielt. Die zweite Szene zeigt einen Ausschnitt aus Captain America: Civil War, wo wir sehen, wie Steve Rodgers (Chris Evans) und Sam "The Falcon" Wilson (Anthony Mackie) Bucky Barnes (Sebastian Stan) gefangen genommen haben und mit ihm besprechen, was sie tun sollen.

Sam sagt dann, dass er einen Mann kennt, der ihm helfen könnte, und spielt auf seine Begegnung mit Ant-Man (Paul Rudd) an.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

In Captain America: Civil War gibt es zwei Endszenen. Der erste sieht Steve Rodgers (Chris Evans) in Wakanda, wo er miterlebt, wie Bucky (Sebastian Stan) in kryogenen Schlaf fällt, während die Wakandaner einen Weg finden, seine mentale Programmierung rückgängig zu machen. Er trifft sich dann mit TChalla (Chadwick Boseman), der ihm mitteilt, dass er so lange in Wakanda bleiben kann, wie er braucht.

Die zweite Szene zeigt Peter Parker (Tom Holland), wie er nach Queens zurückkehrt. Seine Tante May (Marisa Tomei) erkundigt sich nach einem frischen blauen Auge aus seiner Zeit mit Tony Stark. Am Ende inspiziert er seinen Web-Slinger und entdeckt, dass Tony ihn so modifiziert hat, dass er ein Spider-Man-Symbol ausstrahlt.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

Doctor Strange hat auch zwei Post-Credits-Szenen. Die erste ist eine Szene aus Thor: Ragnarok; Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) fragt, warum Thor Loki auf die Erde gebracht hat, bevor die beiden sich einigen, dass Doctor Strange ihnen helfen wird, wenn sie sofort nach Asgard zurückkehren.

In der zweiten Szene greift Stranges ehemaliger Verbündeter Mordo (Chiwetel Ejiofor) Jonathan Pangborn (Benjamin Bratt) an, der Strange zuvor geholfen hatte. Mordo macht klar, dass er . ist eine zukünftige Bedrohung, wenn er Zauberer wie Doctor Strange als das Hauptproblem der Welt bezeichnet.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Wo sie zu finden sind: Es gibt fünf im gesamten Abspann

Guardians of the Galaxy Vol II setzt mit fünf Szenen den Standard für Post-Credits-Szenen – drei mehr als jeder andere MCU-Film. Natürlich sind die meisten von ihnen nur humorvolle kleine Sketche, wie Stan Lee im Gespräch mit den Watchers, Starlord (Chris Pratt) im Umgang mit einem jugendlichen Groot und Kraglin (Sean Gunn), der versehentlich mit Yondus Pfeil auf Drax sticht. Die anderen beiden Szenen sind Neckereien, die noch nicht ausgezahlt wurden.

Yondus Opfer, Stakar Ogord (Sylvester Stallone) stellt sein altes Team wieder zusammen, zu dem Yondu in der Vergangenheit gehörte. Ob dieses Team in den nächsten Guardians of the Galaxy wieder auftaucht oder in einem Disney+-Spin-off landet, müssen wir warten.

Die andere Szene zeigt Ayesha (Elizabeth Debicki), die Anführerin des Sovereign, die enthüllt, dass sie eine Kreatur erschafft, die in der Lage ist, die Guardians of the Galaxy zu töten. Sie hat ihn Adam genannt, was eine Anspielung auf die Marvel-Comics-Figur Adam Warlock ist.

Anschauen: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

In Homecoming gibt es zwei Szenen. Die erste zeigt, dass Adrian Toomes (Michael Keaton) im Gefängnis über die Identität von Spider-Man angesprochen wird, aber Toomes weigert sich, preiszugeben, was er weiß. Die zweite Szene kommt am Ende des Abspanns; Chris Evans Captain America filmt einen PSA über die Bedeutung von Geduld, bevor er Sie und das Publikum wissen lässt, dass Sie alle auf nichts gewartet haben.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

Die erste zusätzliche Szene in Thor: Ragnarok zeigt den versöhnten Thor und Loki, die Pläne für die Zukunft des asgardischen Volkes diskutieren, als ein großes Raumschiff direkt vor ihrem eigenen auftaucht. Wir erfahren natürlich später in Avengers: Infinity War, dass das Schiff Thanos gehört.

Die zweite Szene kommt am Ende des Abspanns und sieht den Großmeister (Jeff Goldblum), der sich mit den Folgen der Revolution auf Sakaar beschäftigt.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

Die erste von zwei zusätzlichen Szenen in Black Panther zeigt TChalla (Chadwick Boseman), die der UNO enthüllt, dass Wakanda eine technologische Supermacht ist und verspricht, der Welt zu helfen. Die zweite Szene zeigt, dass Bucky Barnes (Sebastian Stan) aufgewacht ist und sich von seiner mentalen Programmierung erholt zu haben scheint. Er wird von Shuri (Letitia Wright) besucht, die ihm sagt, dass er viel nachzuholen hat.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo es zu finden ist: Ende des Abspanns

Avengers: Infinity War hat nur eine zusätzliche Szene, die Nick Furys Beziehung zu Captain Marvel (Brie Larson) und ihre mögliche Rückkehr zur Erde nach dem Snap ahnen lässt. Während sich die Auswirkungen des Snaps um ihn herum entfalten, sendet Nick Fury (Samuel L Jackson) über einen aufgeladenen Piepser eine Nachricht an eine unbekannte Person. Und dann zerfällt er zu Staub.

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

Schau es dir an: Disney+

Disney+ Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

In Captain Marvel von 2019 gibt es zwei Szenen nach dem Abspann, von denen eine eine Vorschau auf Avengers: Endgame zeigt. Während eine Gruppe von Avengers den Pager bespricht, der dort gefunden wurde, wo sich Fury auflöste, taucht Captain Marvel (Brie Larson) im Raum auf und verlangt zu wissen, was mit Fury passiert ist.

Die andere Szene erklärt, wie Fury den Tesseract von Goose the Cat zurückbekommen hat.

Den Film anschauen: Disney+

Disney+ Wo Sie es finden: N / A

Der größte MCU-Film von allen enthielt also keine Post-Credits-Szene, aber es gibt einen winzigen Rückruf, den eingefleischte Fans möglicherweise aufgegriffen haben, als sie die Credits abwarteten. Während der Abspann zu Ende geht, können Sie das Geräusch von Tony Stark hören, der Eisen für seinen ersten Anzug in Form schlägt.

Schau es dir an: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Wo sie zu finden sind: Mitte des Abspanns und Ende des Abspanns

Spider-Man: Far From Home hatte zwei der folgenreichsten Szenen nach dem Abspann. In der ersten Szene sehen wir, wie Peter Parker (Tom Holland) und MJ (Zendaya) mit dem Web-Sling durch die Stadt fertig sind, als die Nachrichten auf einem nahegelegenen Fernseher erscheinen. J Jonah Jameson (JK Simmons) strahlt ein gefälschtes Video aus, in dem Quentin Beck (Jake Gyllenhaal) seine eigenen Handlungen auf Spider-Man festhält und die wahre Identität des Helden enthüllt.

In der letzten zusätzlichen Szene sehen wir Nick Fury (Samuel L Jackson) und Maria Hill (Cobie Smulders) waren eigentlich die formwandelnden Skrulls, Talos (Ben Mendelsohn) und Soren (Sharon Blynn), und sie nennen den echten Nick Fury. der sich derzeit an Bord eines Skrull-Schiffes im Weltraum befindet.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find them: Mid-way through the credits

There are two post-credits scenes in the season finale of WandaVision. The first sees Monica Rambeau (Teyonah Paris) in the aftermath of Wanda leaving Westview, where she is approached by a Skrull who says she was sent by her old friend, Carol Danvers.

The other sees Wanda Maximoff living a reclusive life in a wooded location as she studies Agatha Harkness' books of magic and she begins to hear her children cry out. Marvel updated this ending after the finale aired, and you can now see an astral form of Doctor Strange approaching Wanda's cabin, teasing both characters' future in The Multiverse of Madness.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: Mid-way through the credits

The Falcon and The Winter Soldier's season finale features only one post-credits scene. It sees Sharon Carter (Emily VanCamp) receiving a pardon from the US government and the opportunity to return to her old job. As she leaves the courthouse, she calls one of her former contacts and says that she now has direct access to US technology and weapons.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: End of credits

The Loki season finale features a very small post-credits scene that sees a TVA file stamped with the message, "Loki will return in Season 2."

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: End of credits

The post-credits scene of Black Widow sees Florence Pugh's Yelena Belova at the grave of her sister, Natasha Romanoff following her death in Avengers: Endgame. While there, she's approached by Julia Louis-Dreyfus's Valentina Allegra de Fontaine with a proposition to go after the person responsible for Natasha's death, and then Valentina shows her a picture of Hawkeye.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find it: Mid-way through the credits

The season finale of What If featured a post-credits scene that sees Peggy Carter (Hayley Atwell) return to her own timeline. Once there, Black Widow defeats Batroc, and then Peggy arrives and they discover the Hydra Stomper armour that Steve Rogers used to fight alongside Peggy. Before the scene ends, Natasha reveals that there's someone inside the armour.

Watch it: Disney+

Disney+ Where to find them: Mid-way through the credits and end of credits

Shang Chi features two post-credits scenes.

The first shows Shang-Chi (Simu Liu) and Katy (Awkwafina) meeting with Wong, Bruce Banner, and Carol Danvers. It's revealed that Shang Chi's 10 rings are sending some type of message out. The second scene reveals Shang Chi's sister Xialing (Meng'er Zhang) has become the new leader of their father's criminal organization, the Ten Rings, as she's flanked by Razor Fist (Florian Munteanu) and Jon-Jon (Ronny Chieng).

Watch it: Disney+ on 12 January 2022

Disney+ on 12 January 2022 Where to find them: End of credits

Eternals also features two post-credits scenes.

The first sees Makari (Lauren Ridloff), Druig (Barry Keoghan), and Thena (Angelina Jolie) drifting through space before they are found by Eros (Harry Styles), the brother of Thanos, and his friend Pip (Patton Oswalt). Eros then reveals that he knows where the Eternals' other friends are.

The other scene sees Dane Whitman (Kit Harrington) discover the ancient sword that will turn him into the Black Knight.

Watch it: Netflix

Netflix Where to find them:End of credits

Venom’s post-credits scene sees Tom Hardy’s Eddie Brock venture to a prison in order to conduct an interview with a serial killer named Cletus Kassidy, who comic book fans will recognize as the villain Carnage.

Watch it: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Where to find them:End of credits

The Venom sequel has a post-credits scene that sees Tom Hardy’s Eddie Brock on vacation with the Venom symbiote when a gold light passes over them leaving them in a totally new room. Then a news bulletin appears on the TV covering the revelation of Spider-Man’s identity from the Spider-Man: Far From Home post-credits scene.

Schau es dir an: Netflix

Netflix Wo sie zu finden sind: Ende des Abspanns

Schau es dir an: Netflix

Netflix Wo sie zu finden sind: Ende des Abspanns

Schau es dir an: Netflix

Netflix Wo sie zu finden sind: Ende des Abspanns