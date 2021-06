Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Disney+-Abonnenten haben die Wahl, 19 Staffeln von Die Simpsons im ursprünglichen 4:3-Seitenverhältnis oder im remasterten 16:9-Seitenverhältnis anzusehen.

Als der Video-Streaming-Dienst zum ersten Mal gestartet wurde, war die Animationsshow Die Simpsons nur in einem überarbeiteten Seitenverhältnis von 16:9 verfügbar. Dadurch wurden einige visuelle Witze buchstäblich weggelassen, da Teile der Ober- oder Unterseite des Rahmens nicht mehr sichtbar waren. Daher veröffentlichte Disney nach Beschwerden die Show in 4:3 erneut, damit jeder die Show so sehen konnte, wie sie zum ersten Mal ausgestrahlt wurde.

So wählen Sie aus, welche Version von Die Simpsons Sie sehen möchten.

Um Die Simpsons im ursprünglichen 4:3-Seitenverhältnis zu sehen, musst du das remasterte Seitenverhältnis deaktivieren, da dies die Standardeinstellung von Disney+ für Die Simpsons ist. Folgen Sie einfach diesen Schritten:

Öffnen Sie Disney+ auf Ihrem Gerät Gehen Sie zur Seite Die Simpsons. (Mit einem Webbrowser? Folgen Sie dann diesem Link .) Wählen Sie die Registerkarte Details. Suchen Sie nach einem "Remastered Aspect Ratio"-Schalter. Wenn dieser Schalter deaktiviert ist, erhalten Sie Die Simpsons im Format 4:3.

Das remasterte Seitenverhältnis für Die Simpsons ist die Standardeinstellung von Disney+. Aber wenn es für Sie ausgeschaltet ist, gehen Sie wie folgt vor, um es einzuschalten:

Öffnen Sie Disney+ auf Ihrem Gerät Gehen Sie zur Seite Die Simpsons. (Mit einem Webbrowser? Folgen Sie dann diesem Link .) Wählen Sie die Registerkarte Details. Suchen Sie nach einem "Remastered Aspect Ratio"-Schalter. Wenn dieser Schalter aktiviert ist, erhalten Sie Die Simpsons im 16:9-Format.

Der Umschalter für das Seitenverhältnis sollte auf allen Geräten verfügbar sein, die Disney+ unterstützen. Denken Sie daran, dass Die Simpsons in ihrer 20. Staffel auf ein Breitbildformat und High Definition umgestellt haben, was bedeutet, dass alle Folgen danach nur in 16:9 verfügbar sind.

Schreiben von Maggie Tillman. Bearbeiten von Britta O'Boyle.