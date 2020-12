Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Als Marvel 2019 Endgame veröffentlichte, beendete es einige der mächtigsten Helden der Erde und diente als Finale für die ersten Phasen des Marvel Cinematic Universe, auch bekannt als Infinity Saga.

Die MCU wird jedoch fortgesetzt.

So schwer es auch sein mag, sich eine MCU ohne die Superhelden vorzustellen, die wir in den letzten zehn Jahren von mehr als 20 Blockbustern geliebt haben, es ist beruhigend zu wissen, dass das Universum nicht fertig ist. Das führt zu der Frage: Was kommt als nächstes? Marvel hat bereits eine kleine Lücke zwischen dem Beginn der nächsten Phase der MCU geplant, aber die Pandemie hat diese Lücke zu einer Kluft gemacht, da zwischen Endgame und dem nächsten MCU-Film, Black Widow, der im Mai erscheinen wird, mehr als zwei Jahre liegen werden 2021.

Trotzdem können die Fans wieder aufgeregt werden, da Marvel eine Lawine neuer Serien und Filme enthüllt hat. Allein im Jahr 2021 plant Marvel die Veröffentlichung von sechs neuen Disney + -Serien und vier Spielfilmen. Das Beste daran ist, dass es nach diesen Projekten nicht langsamer wird. Das Studio hat eine Roadmap mit 23 Serien oder Filmen veröffentlicht, die in den nächsten Jahren veröffentlicht werden sollen. Als Referenz gab es 23 Filme, seit die MCU 2008 mit Iron Man begann.

Hier finden Sie alles, was Sie über die nächsten Schritte für die MCU wissen müssen. Wir haben auch Details zu Zusatzfilmen wie dem kommenden Morbius-Film und der Venom-Fortsetzung aufgenommen, die Teil von Sonys Spider-Man-Universum sind.

Wenn Sie die spoilerfreie Version dieses Handbuchs möchten, scrollen Sie nach unten, wo wir auf einen Blick Listenversionen angehängt haben, die Sie überfliegen können.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Erscheinungsdatum: 15. Januar 2021 (auf Disney +)

Mit WandaVision kehrt Elizabeth Olsens Wanda Maximoff zu einem eigenen Abenteuer zurück, exklusiv über den neuen Disney + -Streaming-Service. Die Show wird Paul Bettanys Vision zeigen, die wir zuletzt gesehen haben, als Thanos seinen Kopf zerquetscht / explodiert hat. Frühe Gerüchte und die ersten Einblicke in den Teaser-Trailer zeigen, dass das Paar möglicherweise in einer falschen Realität lebt, die Wanda basierend auf klassischen TV-Shows wie Bewitched geschaffen hat. Schauen Sie sich hier den neuesten Trailer zu WandaVision an .

Erscheinungsdatum: 19. März 2021 (auf Disney +)

Die erste der neuen Marvel-Shows für Disney + wird zwei bekannte Gesichter sehen: Anthony Mackies Falcon und Sebastian Stans Wintersoldat. Überraschenderweise ist Daniel Bruhls Baron Zemo der Bösewicht in Captain America: Civil War. Sie müssen sich auch mit John Walker auseinandersetzen, gespielt von Wyatt Russell, den die Regierung gewählt hat, um den Schild von Captain America zu führen. Schauen Sie sich hier den ersten Trailer zur Serie an .

Erscheinungsdatum: 7. Mai 2021

Wir wissen, dass sich die Figur Black Widow in Endgame opfert, um den Seelenstein zu erhalten und Thanos zu besiegen, aber das hat Marvel nicht davon abgehalten, mit ihrer Figur in der MCU voranzukommen. Ein Solo-Film von Black Widow wird die mysteriöse Vergangenheit des Charakters erforschen. Es spielt zwischen den Ereignissen von Captain America: Bürgerkrieg und Unendlichkeitskrieg und David Harbour spielt neben Scarlett Johansson die Antwort der Sowjetunion auf Captain America, Red Guardian.

Erscheinungsdatum: Mai 2021 (auf Disney +)

Tom Hiddlestons Loki kehrt zurück! Dieses Mal kommt er zu Disney. Wir werden jedoch nicht mehr von den Loki sehen, die starben, als sie versuchten, seinen Bruder im Unendlichkeitskrieg zu retten. Stattdessen dreht sich die Show um die Loki, die nach der Schlacht von New York geflohen sind - während der Zeitreise-Eskapaden in Endgame. Mit anderen Worten, eine Version von Loki, die sich noch nicht den Guten zugewandt hat.

Frühe Gerüchte scheinen darauf hinzudeuten, dass Loki während der Serie durch die Zeit reist, aber sonst ist wenig bekannt. Michael Waldron wird als Showrunner für Loki fungieren; Zuvor war er als Autor und Produzent für die Hit-Zeichentrickserie Rick and Morty tätig. Schauen Sie die Loki - Trailer hier .

Erscheinungsdatum: 9. Juli 2021

Shang-Chi ist der erste asiatische Superheld für Marvel, der auf die Leinwand gebracht wird.

Simu Liu wurde als Meister des Kung-Fu, Shang Chi, angezapft, und Destin Daniel Cretton wird als Regisseur fungieren. In diesem Film soll der Mandarin als Bösewicht gesehen werden. (Der Mandarin ist eine Art in Iron Man 3, wobei Ben Kingsley die Rolle spielt. Es zeigt sich jedoch, dass er nicht der echte Mandarin ist, sondern lediglich ein Schauspieler, der vom echten Bösewicht Aldrich Killian bezahlt wird.) Ein anderer Schauspieler wird den Mandarin spielen Shang-Chi-Film und sollte eher wie der Comic-Übeltäter sein.

Die "Ten Rings" im Titel werden von Marvel Diehards als Rückruf an die Terrororganisation Ten Rings erkannt, die Tony Stark im ersten MCU-Film, Iron Man, entführt hat. Shang-Chi könnte sich also einer wiederauflebenden Version der vom Mandarin angeführten Terrororganisation stellen.

Erscheinungsdatum: Sommer 2021 (auf Disney +)

Was wäre wenn ... ist eine animierte Marvel-Show, die zu Disney + kommt. Es basiert auf gleichnamigen Comics. Es wird Jeffrey Wright als The Watcher zeigen, ein Mitglied einer Rasse von Wesen, die die Ereignisse der MCU beobachten. Jede Episode wird sich auf eine andere Frage im "Was wäre wenn" -Stil konzentrieren. Der jüngste Trailer zeigte beispielsweise, was passieren würde, wenn Peggy Carter anstelle von Steve "Captain America" Rogers das Supersoldatenserum erhalten würde.

Erscheinungsdatum: Herbst 2021 (auf Disney +)

Bei der letzten von Disney auf der San Diego Comic-Con 2019 angekündigten Disney + Show wird Jeremy Renner als Clint Barton (auch bekannt als Hawkeye) zurückkehren. In der Serie wird der Scharfschütze eine neue Hawkeye-Frau namens Kate Bishop trainieren, die von Hailee Steinfeld gespielt wird. Disney kündigte an, dass die Show im Herbst 2021 Premiere haben wird. Erwarten Sie, dass Clint unerwartet seine Familie zurückbekommt, nachdem er die fünf Jahre nach dem Snap als mörderische Bürgerwehr verbracht hat.

Erscheinungsdatum: 5. November 2021

Die Ewigen sind ein Ableger der Menschheit und effektiv unsterblich, und sie haben jeweils unterschiedliche Arten von Kräften.

Abhängig von der Comic-Serie, die Sie lesen, können die Charaktere so weit zerstört werden, dass nur noch Moleküle übrig bleiben, und sie können sich dennoch regenerieren. Sie waren die ursprünglichen Beschützer der Erde und kämpfen oft mit den Abweichlern, die ähnliche Kräfte wie die Ewigen haben.

Ein Veröffentlichungstermin für November 2020 wurde auf der SDCC 2019 bekannt gegeben. Die Schauspielerin Angelina Jolie wird als Kriegerin Thena mit Kumail Nanjiani, Selma Hayek und Richard Madden als Co-Star aufgeführt. Und Kit Harrington wird als der schwertschwingende Schwarze Ritter auftreten.

Erscheinungsdatum: 17. Dezember 2021

Der dritte Tom Holland Spider-Man-Film entwickelt sich zu einem Trottel.

Wir haben bereits Berichte über die Aufnahme von Dr. Strange (Benedict Cumberbatch) in den Film gesehen. Die aufregendste Neuigkeit ist jedoch, dass Toby Maguire und Andrew Garfield möglicherweise ihre eigenen Versionen von Peter Parker wiederholen und eine potenzielle Live-Action-Version des erfolgreichen Animationsfilms Into The Spiderverse erstellen.

Erscheinungsdatum: 2021

Disney kündigte an, dass Frau Marvel zu einer Live-Action-Show für Disney + gemacht wird. Die Figur wird von Iman Vellani porträtiert.

Frau Marvels richtiger Name ist Kamala Khan und die Figur debütierte 2013 als muslimische pakistanische Amerikanerin aus New Jersey. Sie erschien zum ersten Mal in den Comics und ist in der kurzen Zeit seit ihrer Gründung zu einem der größten Erfolge für Marvel Comics geworden. Kevin Feige kündigte an, dass die Serie 2021 debütieren wird.

Erscheinungsdatum: 11. Februar 2022

Chris Hemsworth wird voraussichtlich als Gott des Donners für den vierten Thor-Film zurückkehren, aber diesmal wird er nicht der einzige Thor sein.

Er wird Mjolnir mit seiner früheren Liebe Jane Foster teilen, gespielt von Natalie Portman. Nach dem Erfolg von Thor: Ragnarok wird Taika Waititi wieder Regie führen, und Tessa Thompson kehrt ebenfalls als Walküre, die Königin von Asgard, zurück. Christian Bale wird als Gorr the God Butcher auftreten, ein außerirdischer Mann, der seine Familie verloren hat und eine schreckliche Waffe findet, mit der er sich an allen Göttern im Universum rächt.

Erscheinungsdatum: 5. März 2022

Die Fortsetzung von Benedict Cumberbatchs Doktor Stephen Strange wurde auf der San Diego Comic-Con 2019 bestätigt, mit der Überraschung, dass Elisabeth Olsens Wanda Maximoff Doktor Strange helfen wird. Es wird gemunkelt, dass sich die Handlung für den kommenden Film um etwas dreht, das im Marvel-Universum passiert, vielleicht von Wanda in WandaVision gestartet, was dazu führen wird, dass alternative Universen auf destruktive Weise verschmelzen, und Doctore Strange wird vermutlich die Situation beheben müssen.

Erscheinungsdatum : 8. Juli 2022

Der ursprüngliche Black Panther ist der erfolgreichste Solo-Film in der MCU, nur die Avengers-Filme stehen an der Spitze. Die mit Spannung erwartete Fortsetzung wird voraussichtlich in die weite Welt von Wakanda eintauchen, da Marvel angekündigt hat, Chadwick Bosemans Charakter nach seinem tragischen Tod nicht neu zu besetzen.

Erscheinungsdatum: 11. November 2022

Captain Marvel ist einer der neuesten Avengers, und wir wissen, dass es dank des Erfolgs des ersten Films eine Fortsetzung des Hits von 2019 geben wird. Der erste Captain Marvel spielt im Jahr 1995 und wir wissen nicht, was Brie Larsons Charakter zwischen damals und ihrem Auftritt in Endgame gemacht hat, aber wir können sicher sagen, dass Kamala Khan von Iman Vellani und Monica Rambeau von Teyonah Parris hinzugekommen sind , dass der Film in dem spielt, was für die MCU als modern gilt.

Es gibt auch die Credits-Szene von Far From Home. Es zeigte Nick Fury an Bord eines Raumschiffs, das mit dem nächsten Captain Marvel-Feature verbunden werden könnte.

Erscheinungsdatum: 2023

Dieser dritte Guardians-Film sollte ursprünglich viel früher in die Kinos kommen, aber Marvel verzögerte ihn, als sie bekannt gaben, dass James Gunn, der Autor und Regisseur der ersten beiden Filme, für eine dritte Folge zurückkehren würde (er war damit beschäftigt, an Suicide Squad zu arbeiten - daher die Verzögerung). Aber es hat sich seitdem wieder verzögert.

Wir haben keine genauen Details darüber, wie die Handlung für den neuen Film aussehen könnte, aber es könnte die Wächter sehen, die nach Gamora suchen, die am Ende von Endgame vermisst wurde, oder es könnte den neckenden Charakter Adam Warlock enthüllen, der am Ende in der Vorschau gezeigt wird of Guardians 2. Disney hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Besetzung ein Disney + -Feiertags-Special für die Veröffentlichung im Jahr 2022 drehen wird. Sie können auch die Veröffentlichung einer Reihe von Kurzfilmen auf Disney + über Baby Groot mit dem treffenden Titel I am Groot erwarten.

Erscheinungsdatum : Unangekündigt

Vergessen Sie alle vorherigen Filme, wenn es um diese Fantastic Four geht.

Die Fantastic Four sind seit ihrer Gründung einige der ersten Comicfiguren für Marvel. All dieser Erfolg hat sich jedoch noch nicht auf die Leinwand übertragen. Seit 2005 wurden drei Filme produziert, von denen keiner besonders erfolgreich war. Das wird sich wahrscheinlich mit dem nächsten Fantastic Four-Film ändern, da Marvel die Rechte zur Produktion wiedererlangt und den Vierer zur MCU hinzugefügt hat.

Es ist nicht bekannt, wann wir mit dem Film rechnen können, aber Marvel-Präsident Kevin Feige gab kürzlich bekannt, dass sich ein Fantastic Four-Film in der Anfangsphase der Produktion befindet. Der Regisseur der beiden Spider-Man-Filme der MCU, Jon Watts, soll ebenfalls Regie führen.

Erscheinungsdatum : Unangekündigt

Nach dem Gewinn des besten Schauspielers vereinbarte Mahershala Ali ein Treffen mit Marvel und ließ sie wissen, dass er den Vampirjäger Blade spielen wollte.

Marvel Studios kündigte sein Casting auf der San Diego Comic-Con 2019 an, über den Film ist jedoch nur wenig bekannt. Da es im Rahmen der vierten Phase nicht offiziell angekündigt wurde, gehen wir davon aus, dass wir den schwertschwingenden Vampirjäger frühestens 2023 sehen werden.

Erscheinungsdatum: Unangekündigt

Während sich die größte Aufregung bei Disneys Kauf von Fox Films auf potenzielle zukünftige Filme für die X-Men und die Fantastic Four konzentrierte, war es leicht zu vergessen, dass Disney jetzt den Superhelden Deadpool mit dem Rating R besitzt, und wenn man den Gerüchten Glauben schenken will, Er wird in einer End-Credits-Szene in Black Widow auftreten. Was seinen eigenen Film betrifft, wissen wir, dass Disney und Ryan Reynolds an dem Projekt arbeiten.

Die Autoren von Bobs Burgers, Wendy Molyneux und Lizzie Molyneux-Loeglin, schreiben ein Drehbuch. Sie können erwarten, dass dieser Film ebenso wie seine Vorgänger mit R bewertet wird.

Erscheinungsdatum: Unangekündigt

Moon Knight ist näher am Deadpool-Ende des Spektrums, wenn es um Marvel-Helden geht. Ursprünglich eine gemietete Waffe namens Marc Spector, wird er von ägyptischen Göttern gerettet, als er für tot in der Wüste zurückgelassen wird, und trägt den Mantel des Mondritters. Er hat mehrere Persönlichkeiten und ist im Allgemeinen ein bisschen verrückt.

Im Oktober 2020 deuteten Gerüchte darauf hin, dass Oscar Issac die Rolle des Mondritters übernahm. Angesichts der Tatsache, dass Marvel seinen Namen aus dem Disney Investors Day-Event herausgelassen hat, bei dem offiziell eine Menge anderer Casting-Nachrichten enthüllt wurden, sind wir uns darüber nicht mehr so sicher . Es gibt auch noch keine Informationen zum Veröffentlichungsdatum.

Erscheinungsdatum: Unangekündigt

Wir werden dir vergeben, wenn du denkst, dass dies nur eine Mädchenversion des stärksten Rächers ist, aber Jennifer Walters ist eine ganz eigene Figur in Marvel Comics.

Bruce Banner ist ihre Cousine und sie gewinnt seine Kräfte während einer Bluttransfusion, aber sie fühlt sich mit einem großen grünen Alter Ego viel wohler als ihre Cousine, da sie die Anwältin der Wahl für jeden Superhelden wird, der vor Gericht stehen muss. Natürlich wird Marvel wahrscheinlich einen Teil ihrer Ursprungsgeschichte ändern, aber laut Kevin Feige wird der Anwalt voraussichtlich bleiben. Tatiana Maslany wird Walters, auch bekannt als She Hulk, spielen, und Mark Ruffalo wird als Hulk auftreten.

In einer etwas überraschenderen Nachricht wird Tim Roth seine Rolle als The Abomination aus The Incredible Hulk aus dem Jahr 2008 wiederholen. Es gibt noch kein Wort zu einem Veröffentlichungstermin.

Erscheinungsdatum : Unangekündigt

Dominique Thorne wird als Riri Williams auftreten, eine junge Gelehrte, die im Alter von 16 Jahren ihre eigene Version der Iron Man-Rüstung kreierte. Sie könnte als Ersatz für Iron Man dienen, ohne dass Tony Stark auf dem Bild zu sehen ist. Noch kein Wort zu einem Veröffentlichungstermin für Iron Heart.

Erscheinungsdatum: Unangekündigt

In dieser Serie wird Don Cheadle als sein MCU-Charakter James Rhodes, auch bekannt als War Machine, zu sehen sein, der sich mit den Folgen der Technologie seines alten Freundes befasst, die in die falschen Hände geraten. Die Serie basiert auf einer beliebten Serie der Iron Man-Comics, wenn auch mit großen Unterschieden, da Tony Stark tot ist.

Erscheinungsdatum: Unangekündigt

Diese Disney + -Serie spielt Samuel L Jackson als Nick Fury, während Ben Mendelsohn als Talos zurückkehren wird. Es ist eine Live-Action-Version einer der berühmtesten Comic-Handlungsstränge aller Zeiten, in der formverändernde Skrulls die Erde infiltrieren werden. Kevin Feige gab an, dass die Serie ein Crossover-Event sein wird, was bedeutet, dass wir viele andere Charaktere von der MCU sehen könnten. Aus diesem Grund würden wir erwarten, dass dies eine der letzten der angekündigten Disney + Serien zur Premiere sein wird.

Dies sind Filme, die Disney nicht bestätigt hat, aber da es die Rechte an diesen Franchise-Unternehmen besitzt, werden die folgenden Filme erwartet:

Erscheinungsdatum: Unbekannt

Ein fünfter Avenger-Film wird mit Sicherheit passieren, aber Phase Vier (auch bekannt als die nächste Stufe) der MCU wurde ohne das große Team angekündigt, das die ersten drei Phasen abgeschlossen hat. Wir sind also mindestens vier Jahre vom nächsten Avengers-Film entfernt. Denken Sie auch daran, dass die MCU seit der Einführung des ersten Infinity Stone durch Captain America auf eine Konfrontation mit Thanos hingearbeitet hatte. Das ist jetzt erledigt und die Avengers sind derzeit im ganzen Universum verstreut.

Bisher scheint es so, als würden in der nächsten Folge der Avengers kleinere Heldenteams zusammenkommen, wie die Young Avengers unter der Führung von Tom Hollands Spider-Man oder die rein weibliche A-Force unter der Führung von Captain Marvel. Was die ganze Bande dazu zwingen könnte, wieder zusammenzukommen, gab es einige Neuigkeiten darüber, dass Marvel den Casting-Prozess für die Stimme von Galactus begann, einem Himmelskörper, der dafür bekannt ist, Welten zu verschlingen.

Erscheinungsdatum: Unbekannt

Disneys Erwerb von 20th Century Fox bedeutet, dass Marvel die Rechte an einer ganzen Reihe neuer Charaktere besitzt, einschließlich der X-Men. Wir wissen bereits, dass Marvel an einem Fantastic Four-Film arbeitet, und Kevin Feige ließ die Leute auf der San Diego Comic-Con 2019 sabbern, als er sagte, er hätte keine Zeit mehr, um über Mutanten zu sprechen. Es gibt jedoch ein Problem beim Hinzufügen der X-Men zur MCU, und es kann nicht mit einer Ursprungsgeschichte gelöst werden.

Die X-Men sind keine normalen Menschen, die in radioaktiven Abfall gefallen sind und Superkräfte haben. Sie sind ein ganzer Ableger der Menschheit.

Es ist also etwas komplizierter, diese Leute im Kontext der MCU auf den Bildschirm zu bringen, aber wenn man bedenkt, dass Marvel bereits alles erreicht hat, wird es nicht lange dauern, bis Wolverine sich Spiderman, Captain Marvel und allen anderen anschließt der Bande. Wir erwarten, dass Marvel damit beginnt, die Grundlagen für die Hinzufügung des Mutantenrennens in den kommenden Filmen zu legen, bevor wir tatsächlich einen X-Men-Film bekommen.

Erscheinungsdatum: Unbekannt

Es gibt einen Moment in Endgame, den Sie vielleicht verpasst haben und der eine Vorschau auf eine andere Marvel-Comicfigur zeigt, die sein Kinodebüt gibt: Während Black Widow ihre Hologrammkonferenz mit einigen der verbleibenden Avengers abhält, erwähnt Danai Guriras Okoye Erdbeben im Ozean die Küste Afrikas. Während dies nur eine Wegwerflinie sein könnte, könnte es auch auf das Debüt des Sub-Mariner hinweisen, Marvels Antwort auf Aquaman.

Seit der Veröffentlichung von Endgame gibt es eine Menge Gerüchte darüber, dass Marvel einen Namor-Film gedreht hat, und sogar der Rock ist mit dem Spielen des Atlantean verbunden. Wenn ja, können Sie erwarten, dass dieser Charakter möglicherweise sein Debüt in der Serie Falcon and the Winter Soldiers oder als Bösewicht in der kommenden Fortsetzung von Black Panther gibt.

Hier sind weitere erwartete Filme, darunter die beiden aus Sonys erweitertem Spider-Vers und dem letzten von Fox produzierten X-Men Universe-Film. Diese werden bestätigt.

Erscheinungsdatum: 19. März 2021

Morbius ist der nächste Film aus Sonys erweitertem Spider-Man-Universum.

Es erzählt die Geschichte von Dr. Michael Morbius (Jared Leto), der sich durch den Versuch, sich von einer seltenen Blutkrankheit zu heilen, effektiv in einen Vampir verwandelt. Während der Charakter einer der Antagonisten von Spider-Man ist, sieht er die Zeit auch als Antihelden. Der aktuelle Trailer verbindet das Sony-Universum der Spider-Man-Bösewichte mit der MCU, indem er ein Poster von Spider-Man mit den Worten "Mörder" zeigt, das auf das Ende von Spider-Man: Far From Home verweist.

In Morbius wird auch Michael Keatons Geier zu sehen sein, der Antagonist des ersten Spider-Man-Films, Spider-Man: Homecoming.

Erscheinungsdatum: 25. Juni 2021

Venom war ein überraschender Erfolg, der bewies, dass Sonys erweitertes Spider-Man-Universum keine so dumme Idee war, wie wir alle ursprünglich dachten. In der Fortsetzung wird Tom Hardy als schwarzer Symbiote zurückkehren und Figuren sehen, wie er gegen Woody Harrelsons Serienmörder Cletus Kasady, auch bekannt als Carnage, antritt.

Der Film soll derzeit am 25. Juni 2021 veröffentlicht werden und wird von Andy Serkis inszeniert.

