(Pocket-lint) - Seit Marvel Studios Spiderman: Far From Home veröffentlicht hat, wartet die Welt sehnsüchtig auf die nächste Phase des Marvel Cinematic Universe. Nun, im vergangenen Jahr ging es endlich los, mit neuen Disney+-Serien wie WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier und Loki .

Bevor WandaVision Anfang 2021 uraufgeführt wurde, gab es eine 20-monatige Lücke zwischen den großen Marvel Studios-Veröffentlichungen – die längste Lücke in der gesamten zwölfjährigen Filmreihe der MCU. Ein Mangel an MCU ist jedoch kein Problem mehr. Marvel hat mehrere Shows und Spielfilme, die in den nächsten Jahren uraufgeführt werden sollen. Wenn Sie Ihr Gedächtnis jetzt auffrischen möchten, nachdem Marvels "Phase Vier" begonnen hat, ist hier Ihr Leitfaden für die Uhr.

Wir haben unten alles chronologisch geordnet, aber für diejenigen, die die Dinge aufpeppen möchten, sind diesem Handbuch zusätzliche Anzeigereihenfolgen beigefügt. Entschuldigung, Marvel-Comic-Nerds, dieser Leitfaden ist nur für Leute, die die Marvel-Filme und Fernsehsendungen in der richtigen Reihenfolge sehen möchten.

Wer die Geschehnisse des MCU verfolgen möchte, kann sich die Marvel-Filme und -Shows nicht in der Veröffentlichungsreihenfolge ansehen. Sie sind nicht chronologisch. Wir zeigen Ihnen also eine andere Reihenfolge - geordnet nach den Ereignissen. Das MCU startete 2008 offiziell mit Iron Man, aber es ist nicht der erste Marvel-Film, den Sie sich ansehen sollten. Beginnen Sie mit Captain America: The First Avenger. Es wurde 2011 veröffentlicht und ist der fünfte Film der Marvel Studios. Es beginnt 1942 - Jahrzehnte vor Iron Man.

Wir zeigen nur die Marvel-Spielfilme und die neuen Disney+-Shows in dieser chronologischen Hauptreihenfolge. Es wird ein paar Spoiler geben. Wenn Sie dies vermeiden möchten, finden Sie am Ende dieses Handbuchs eine Liste aller Marvel-Filme und -Fernsehsendungen. Zusammen mit dieser Liste haben wir andere zusammengestellt.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Captain America ist der fünfte Marvel Studios-Film, wobei Iron Man, The Hulk und Thor alle Filme vor Cap haben. Aber es ist der erste Film auf unserer Liste, weil die Ereignisse zuerst stattfinden - während des Zweiten Weltkriegs. Wir sehen die Erschaffung des von Chris Evans porträtierten Supersoldaten sowie seinen ersten Kampf mit Hydra und ihrem Anführer Red Skull. Der Film stellt auch den Tesseract vor, von dem wir später entdecken, dass es der erste Infinity-Stein ist, einer der mächtigen Edelsteine, die die Realität kontrollieren.

Der zweite Film auf unserer Liste kam 2019 in die Kinos. In Captain Marvel, das 1995 spielt, sehen wir, wie die Titelheldin Carol Danvers, gespielt von Brie Larson, auf die Erde fällt und eine Jagd nach den formwandelnden Skrull-Aliens beginnt. Hier gibt es genauso viel Action wie Nostalgie, besonders wenn Sie ein Kind der 90er sind, dank Szenen mit Blockbuster-Läden und sogar DFÜ-Internet.

Laut der offiziellen Marvel-Timeline findet Iron Man 2010 statt. Es dreht sich alles um das Genie/Erfinder/Philanthrop/Playboy Tony Stark, gespielt von Robert Downey Jr. Er wird von einer Terrororganisation gefangen genommen, deren Anführer das neueste Waffensystem haben will von Stark entworfen. Allerdings entwirft Stark etwas noch Mächtigeres, um sich selbst bei der Flucht zu helfen: Den ersten Iron Man-Anzug.

Der zweite Iron Man macht dort weiter, wo der erste aufgehört hat: Tony Stark kämpft mit seiner Iron Man-Identität, die enthüllt wird. Die Regierung will die Technologie hinter seinem Anzug, und als Stark sich weigert, sie zu übergeben, zeigt ein anderer Waffenhersteller, dass er bereit ist, alles zu tun, um ihn in die Finger zu bekommen. Dieser Film stellt auch andere Avengers the Black Widow und War Machine vor.

Hinweis: Technisch gesehen könnten Sie The Incredible Hulk vor Iron Man 2 sehen. Marvel sagte, The Incredible Hulk, Iron Man 2 und Thor passieren alle ungefähr zur gleichen Zeit – obwohl The Incredible Hulk ein paar Jahre vor den anderen veröffentlicht wurde. Verwirrend, wir wissen. Wir haben uns jedoch an die offiziellen Anweisungen von Marvel gehalten und empfehlen, dass Sie Iron Man 2 aus Konsistenzgründen zuerst ansehen.

The Incredible Hulk folgt Bruce Banner auf der Flucht vor General Thunderbolt Ross und dem US-Militär. Ross erkennt, dass er niemals hoffen kann, den Hulk zu kontrollieren oder einzudämmen, und beschließt, seine eigene Version des Hulk mit einem anderen Soldaten zu erstellen, aber er verliert schnell die Kontrolle. The Incredible Hulk spielt Edward Norton, aber Mark Ruffalo ersetzte ihn 2012 und ist seitdem der große grüne Mann.

Der Gott des Blitzes wurde von seinem Vater Odin von Asgard auf die Erde verbannt, alles dank der List von Loki. Um seine Kräfte zurückzugewinnen und seinen Hammer zu kontrollieren, muss Thor, dargestellt von Chris Hemsworth, beweisen, dass er würdig ist. Glücklicherweise trifft er eine nette Geowissenschaftlerin, gespielt von Natalie Portman, die ihm helfen kann, die Dinge in Ordnung zu bringen, bevor Loki die totale Kontrolle über Asgard übernimmt.

The Avengers ist der Höhepunkt der sogenannten „Phase One“ der MCU. Nachdem alle Haupthelden vorgestellt wurden, bestand die wahre Herausforderung darin, etwas zu finden, das entmutigend genug war, um sie zur Zusammenarbeit zu zwingen. Die vereinte Macht von Loki, dem Tesseract und einer in New York City einfallenden Alienhorde erwies sich als das Spiel, das diese Superhelden zu Freunden im Leben und an vorderster Front machte.

Der dritte und letzte eigenständige Iron Man-Film spielt sechs Monate nach dem Riesenkampf in New York City. Tony Stark beschäftigt sich mit den Erinnerungen an die Schlacht, die stattgefunden hat (und ihn fast getötet hätte). Die Erinnerungen führen ihn dazu, eine Armee von Iron Man-Anzügen aufzubauen, damit er immer vorbereitet sein kann.

Im zweiten Thor-Film kehrt sein Held nach der von Loki angeführten Invasion von New York City nach Asgard zurück. Er hat jedoch nicht viel Zeit zum Ausruhen, als die alten Dunkelelfen zurückkehren. Sie wurden einst von seinem Großvater besiegt und galten als ausgestorben. Sie sind jetzt zurück und suchen nach dem Äther, einer mächtigen Waffe, die sich später als Infinity-Stein oder als einer von sechs mächtigen Edelsteinen in der MCU herausstellt.

Captain America arbeitet seit den Ereignissen von The Avengers für Shield, eine spezielle Regierungsbehörde, stellt jedoch fest, dass er die Motive der Organisation in Frage stellt, als er mehr über ihre Pläne erfährt. Darüber hinaus kehrt sein engster Freund von den Toten zurück und wird zum Widersacher, der Winter Soldier, gespielt von Sebastian Stan. Dieser Film stellt auch The Falcon vor, gespielt von Anthony Mackie.

Guardians of the Galaxy spielt Chris Pratt als Peter Quill, einen abtrünnigen Aasfresser, der über einen Infinity-Stein stolpert, der in den Ruinen einer fremden Welt versteckt ist. In einem Wettlauf gegen die Zeit bildet er eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Ausgestoßenen, zu der ein sprechender Waschbär (gesprochen von Bradley Cooper), Groot, der sprechende Baum, und andere gehören. Gemeinsam müssen sie Ronan den Ankläger davon abhalten, den Infinity-Stein zu führen.

Diese Fortsetzung beginnt ein paar Monate nach dem Original. Peter Quill verliebt sich immer tiefer in Zoe Saldanas Gamora. Und er ist gezwungen, sich den Geheimnissen seiner Vergangenheit zu stellen, als er einem gottähnlichen Wesen namens Ego, gespielt von Kurt Russell, gegenübersteht. Ein Teil der Herausforderung bei der Platzierung dieser Guardian of the Galaxy-Filme in der MCU-Timeline besteht darin, dass sie getrennt zu sein scheinen und alle im Weltraum stattfinden.

Die Avengers vereinen sich wieder, um einem von Tony Stark und Bruce Banner verursachten Fehler zu begegnen: der KI namens Ultron, die von James Spader geäußert wird. Wenn eine einzige Roboterversion von Ultron übrig bleibt, kann er weiter gegen die Avengers kämpfen. Dieser Film stellt auch neue Avengers vor: The Scarlet Witch (gespielt von Elizabeth Olson), Quicksilver (gespielt von Aaron Taylor-Johnson) und Vision (gespielt von Paul Bettany).

Ant-Man spielt Paul Rudd als Katzen-Einbrecher, der von Michael Douglas' Hank Pym rekrutiert wurde, um den Ant-Man-Anzug zu erwecken, um zu verhindern, dass die Technologie waffenfähig wird. Pyms ehemaliges Wunderkind (gespielt von Corey Stoll) hat die Technologie in Form eines gelben Jackenanzugs nachgebaut, und Ant-Man muss gegen ihn kämpfen und letztendlich den Tag im kleinsten vorstellbaren Maßstab retten.

Obwohl es sich um einen Captain America-Film handelt, zeigt Civil War fast jeden einzelnen Avenger und fügt der Aufstellung zwei weitere Heavy-Hitter hinzu: Chadwick Bosemans Black Panther und Tom Hollands Spider-Man. Leider sind die Avengers in verschiedene Fraktionen gespalten, da Captain America seinen Freund Bucky Barnes retten will, der für die Bombardierung einer UN-Sitzung verantwortlich zu sein scheint.

Der wandkrabbelnde Web-Slinger gibt hier sein Solodebüt, wo er Michael Keatons Vulture gegenübersteht, einem Bauvorarbeiter, der zu einem Schwarzmarkt-Waffenhändler geworden ist, nachdem er im ersten Avengers-Film Technologie aus der Schlacht in New York City wiederhergestellt hat. Darüber hinaus beschäftigt sich Peter Parker auch mit all den üblichen Problemen, die man als Erstsemester in der High School mit sich bringt.

Stephen Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch, ist ein Weltklasse-Chirurg, und er weiß es. Strange ist für fast jeden unerträglich, der sich mit ihm auseinandersetzen muss, bis ein tragischer Unfall seine Hände nicht mehr braucht. Strange reist dann um die Welt auf der Suche nach einem Heilmittel, das ihm die Verwendung seiner Hände zurückgibt – und er findet eine Antwort in Form einer alten Magie.

Nach dem UN-Bombardement in Captain America: The Civil War muss T'Challa nach Wakanda zurückkehren und zum König ernannt werden. Dort angekommen, wird er mit der anhaltenden Isolationspolitik konfrontiert, die zum Schutz von Wakanda beigetragen hat. Er sieht sich auch einem Fehler aus der Vergangenheit seines Vaters in Form von Eric Killmonger gegenüber, der von Michael B. Jordan gespielt wird und der möglicherweise der beste Bösewicht in jedem Marvel-Film ist.

Hinweis: Dieser Film folgt den Ereignissen von Captain America: The Civil War, Sie könnten ihn also nach diesem Film ansehen, aber Marvel zieht es vor, ihn hier zu sehen.

Im dritten Solofilm für Thor wird der Held nach dem Tod seines Vaters und der Zerstörung seines Hammers durch seine lange verschollene Schwester Hella, gespielt von Cate Blanchett, über den Weltraum geworfen. Er findet sich in Gladiatorenkämpfen wieder, die gegen den Hulk ausgespielt werden, der seit dem Sieg der Avengers gegen Ultron nicht mehr gesehen wurde. Gemeinsam verbünden sich Thor und Hulk mit Loki und Tessa Thompsons Walküre, um es mit Hella aufzunehmen.

Scott Lang ist zurück, aber er wurde nach seiner Rolle im Bürgerkrieg und auf der Seite von Captain America unter Hausarrest gestellt. Er hat sich von Hank Pym und Pyms Tochter Hope entfremdet. Aber er stimmt widerstrebend zu, ihnen zu helfen, da er glaubt, dass Pym in der Lage sein könnte, Hopes Mutter aus dem Quantenreich zu holen. (Achtung: Speichern Sie die Post-Credits-Szene, bis Sie Infinity War gesehen haben.)

Leider dauerte es Black Widows Tod in Endgame, bis sie einen eigenständigen Film bekam.

Trotzdem folgt Black Widow Scarlett Johanssons Natasha Romanov während einer Zeit des Exils in ihrem Leben. Es spielt nach den Ereignissen von Captain America: Civil War, aber vor Infinity War und dem Snap. Es wird als Prequel aufgebaut, um den Hintergrund von Black Widow zu erklären. Wir sehen einige ihrer alten Freunde und Familie, während sie ihre Vergangenheit erforscht, darunter eine väterliche Figur, gespielt von David Harbour, der als Red Guardian bekannt ist. Er ist im Grunde die Antwort der Sowjetunion auf Captain America. Am wichtigsten für die Zukunft der MCU ist jedoch die Einführung einer weiteren Black Widow, Florence Pughs Yelena.

Nach Jahren der Orchestrierung von Dingen hinter den Kulissen, um alle Infinity-Steine zu finden, hat Thanos (gesprochen von Josh Brolin) beschlossen, sie selbst zu besorgen. Das einzige, was ihm im Weg steht, sind die Avengers, die derzeit über das Universum verteilt sind. Um den Einsatz noch weiter zu erhöhen, ist Thanos' einziger Grund, die Macht der Steine zu suchen, die Hälfte allen Lebens im Universum auszulöschen.

Bestes Angebot für Blu-ray / DVD | Auf Disney+ streamen

Nachdem Thanos die Hälfte allen Lebens wegschnappte und das Universum im totalen Chaos zurückließ, müssen die Avengers versuchen, die Dinge richtig zu machen. Fünf Jahre vergehen und eine kleine Chance für sie ergibt sich, alles rückgängig zu machen, aber bevor das passieren kann, müssen Captain America und Tony Stark Frieden schließen und die Avengers ein letztes Mal wiedervereinigen.

Elizabeth Olsens Wanda Maximoff war im Stillen eine der tragischsten Charaktere in der MCU. Sie verlor ihre Familie bei einem Bombenanschlag, bei dem sie mit ihrem Bruder tagelang in einem Trümmerhaufen gestrandet war. Ihr Bruder starb dann während der Ereignisse von Avengers: Age of Ultron.

Sie fand schließlich Liebe zu Paul Bettanys Vision, war jedoch gezwungen, ihn zu töten, um zu verhindern, dass Thanos den Gedankenstein in die Hände bekam. Oh, und nachdem er ihn getötet hatte, drehte Thanos die Zeit um und tötete Vision erneut vor ihren Augen. All dies hat uns zu Wandavision geführt, der ersten Live-Action-MCU-Show auf Disney+, in der die Figur eine Kleinstadt in New Jersey übernimmt, um eine glücklichere Version ihres eigenen Lebens zu machen.

Wandavision kommt dem Endgame von allen Marvel-Inhalten der Phase 4 am nächsten und wird fast unmittelbar nach Wandas Rückkehr vom Snap aufgenommen.

Die zweite von Marvels neuen Disney+-Serien feierte im März 2021 Premiere. Anthony Mackies Sam Wilson (alias The Falcon) und Sebastian Stans Bucky Barnes (alias The Winter Soldier) schließen sich zusammen, um eine neue Bedrohung in Form einer Organisation anzunehmen, die als die . bekannt ist Flagsmashers, die eine Art Supersoldaten-Serum in die Hände bekommen haben, wie das, das ihren ehemaligen Freund Steve Rogers zu Captain America gemacht hat.

Als ob das nicht genug wäre, müssen sich die beiden auch mit der handverlesenen Entscheidung der Regierung auseinandersetzen, Caps Schild zu führen, John Walker (Wyatt Russel).

Wir platzieren diese Serie vor Spider-Man: Far From Home, weil wir wissen, dass sie sechs Monate nach dem Snap stattfindet, was uns im Frühjahr 2024 in die MCU bringen würde. Far From Home findet wenig später statt, zeitgleich mit dem Ende von Peters Schuljahr 2024.

Far From Home ist der letzte Film von Marves "Phase Three" und dient als erster Blick auf die MCU nach dem Infinity War, da wir sehen, wie jeder, der von Thanos geschnappt wurde, fünf Jahre später ins Leben zurückkehrt. Der frisch entsetzte Peter Parker macht sich auf den Weg nach Europa für eine Exkursion, wird jedoch von Nick Fury und Jake Gyllenhaals Mysterio überrascht, die seine Hilfe gegen Feinde, die als Elementals bekannt sind, brauchen.

Dieser Film spielt ungefähr sechs Monate nach "The Blip", auch bekannt als The Avengers alle zurückbrachten, die geschnappt wurden.

Dieser Marvel-Film zeigt tatsächlich den bisher frühesten Einblick in die MCU-Zeitleiste, da wir die Eternals sehen, die von einem Celestial erschaffen wurden, um Menschen vor bösen Wesen, die als Deviants bekannt sind, zu schützen. Wir platzieren es hier, um Spoiler für Erstbeobachter zu vermeiden. Der Hauptteil des Films spielt etwa acht Monate, nachdem die Avengers alle Geschnappten zurückgebracht haben – also um Spider-Man: Far From Home in der MCU-Version von 2024.

Der Film wird von Chloe Zhao inszeniert, die kürzlich einen Oscar für den besten Film gewonnen hat, und in den Hauptrollen Angelina Jolie, Selma Hayek und Richard Madden. Die drei sind übermächtige Wesen, die die Menschheit seit Tausenden von Jahren heimlich beschützen.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings findet ungefähr im November 2024 (MCU-aktuelle Zeit) statt, was nach Spider-Man: Far From Home, aber vor dem bevorstehenden Spider-Man: No Way Home liegt. Es spielt Simu Liu als Titelfigur, die gegen The Mandarin antreten muss – gespielt vom Hongkonger Kino-Superstar Tony Leung Chiu-wai.

Eingefleischte Marvel-Fans werden auch die Rückkehr von Ben Kingsley erkennen, der in Iron Man 3 die Rolle des falschen Mandarins spielte. Diesmal lernen wir den echten Deal und einige freundliche Gesichter auf dem Weg kennen.

Tom Holland kehrt als Peter Parker für das neueste Abenteuer als Spider-Man zurück.

Der Film knüpft dort an, wo der letzte Spider-Man-Film aufgehört hat, wobei Peter beschuldigt wird, Mysterio ermordet zu haben, während seine Identität der ganzen Welt offenbart wurde. Die darauffolgende öffentliche Gegenreaktion hat weitreichende Konsequenzen, die diejenigen treffen, die Peter Parker am nächsten stehen.

Während der Film zunächst in der MCU-Version des Sommers 2024 aufgreift, spielt die Hauptaktion des Films nach Halloween im Jahr 2024 und platziert diesen Film nach Eternals und gleichzeitig mit Shang-Chi.

Hawkeye sieht die Rückkehr von Jeremy Renners Hawkeye, alias Clint Barton, an der Seite von Kate Bishop (gespielt von Hailee Steinfeld), die den Avenger vergöttert und sich daran gemacht hat, seine Fähigkeiten mit Pfeil und Bogen nachzuahmen. Renners Hawkeye ist in den Ferien mit seiner Familie in New York City, als Kate Bishop über Hawkeyes Kostüm stolpert, als er während des Snaps der mörderische Vigilant Ronin war.

Bishop zieht das Kostüm an und kämpft gegen einige Bösewichte, was Hawkeye anzieht, zusammen mit all den Bösen, die sich an Ronin rächen möchten. Dadurch müssen sich Bishop und Barton widerstrebend zusammenschließen, um Hawkeyes Zeit als Ronin endgültig zu vertuschen.

Die Weihnachtseinstellung bedeutet, dass die Ereignisse der Serie später stattfinden als alles andere, was wir bisher gesehen haben – in der MCU-Version von Dezember 2024.

Der Versuch herauszufinden, wo Loki in der MCU steht, ist eine hirnrissige Aktivität.

Die Show hat sich zwischen dem Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 n. Chr. Und einem apokalyptischen Hurrikan, der Alabama im Jahr 2050 traf, hin und her gesprungen. Sie scheint auch außerhalb der Zeitachse selbst stattzufinden, wie wir das Innenleben des TVA sehen.

Wir setzen es ans Ende der Watchlist, hauptsächlich weil es in der Show um die gesamte MCU-Timeline geht, egal ob es sich um Loki handelt, der sich mit Ereignissen aus jeder Phase des MCU befasst (wie seine Niederlage in New York, den Tod seiner Mutter und sein eigener Tod durch Thanos) oder subtile Verweise auf andere Marvel-Filme (wie der Bösewicht von Guardians of the Galaxy Volume II, der ein Ziel des Zeitbombardements der Variante ist).

Das Ende der Show zeigt auch das Durchbrechen der Zeitleiste und die Einführung von Kang the Conqueror, den beiden größten unbeantworteten Fragen, die derzeit in der MCU auftreten.

OK, hier ist also die Übersichtsversion des obigen Leitfadens. Es enthält die Marvel-Studios-Filme sowie die neuen Disney+-TV-Shows.

Captain America: The First Avenger (2011 - Film)

Captain Marvel (2019 - Film)

Iron Man (2008 - Film)

Iron Man 2 (2010 - Film)

Der unglaubliche Hulk (2008 - Film)

Thor (2011 - Film)

Die Avengers (2012 - Film)

Iron Man 3 (2013 - Film)

Thor: Die dunkle Welt (2013 - Film)

Captain America: Der Wintersoldat (2014 - Film)

Guardians of the Galaxy (2014 - Film)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017 - Film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - Film)

Ameisenmann (2015 - Film)

Captain America: Bürgerkrieg (2016 - Film)

Spider-Man: Heimkehr (2017 - Film)

Doctor Strange (2016 - Film)

Schwarzer Panther (2018 - Film)

Thor: Ragnarok (2017 - Film)

Ant-Man und die Wespe (2018 - Film)

Schwarze Witwe (2021 - Film)

Avengers: Infinity War (2018 - Film)

Avengers: Endgame (2019 - Film)

WandaVision (2021 - Disney+ TV-Show)

Der Falke und der Wintersoldat (2021 - Disney+ TV-Show)

Spider-Man: Far From Home (2019 - Film)

Ewige (2021 - Film)

Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe (2021 - Film)

Spider-Man: Kein Weg nach Hause (2021 - Film)

Hawkeye (2021 - Disney+ TV-Show)

Loki (2021 - Disney+ TV-Show)

Als Marvel Studios mit seinen Spielfilmen enorm erfolgreich wurde, begannen sie, mehr Marvel-Inhalte für den kleinen Bildschirm zu erstellen – aber dies war vor Disney+. Diese "Marvel Television" -Shows kamen zu Netflix, ABC usw. Sie spielen im selben Universum wie die Filme und die neuen Disney+-Shows. Sie müssen nicht unbedingt gesehen werden, aber wenn Sie versuchen, den letzten Tropfen Marvel zu konsumieren, sollten Sie sie sich auf jeden Fall ansehen.

Hier ist eine erweiterte Liste auf einen Blick, die enthält, wo die Marvel-Fernsehsendungen in die Zeitleiste passen. Die TV-Sendungen erscheinen unten in Fettdruck.

Captain America: The First Avenger (2011 - Film)

Marvels Agent Carter Staffel 1 (2015 - Marvel-Fernsehsendung)

Marvels Agent Carter Staffel 2 (2016 - Marvel-Fernsehsendung)

Captain Marvel (2019 - Film)

Iron Man (2008 - Film)

Iron Man 2 (2010 - Film)

Der unglaubliche Hulk (2008 - Film)

Thor (2011 - Film)

Die Avengers (2012 - Film)

Iron Man 3 (2013 - Film)

Thor: Die dunkle Welt (2013 - Film)

Captain America: Der Wintersoldat (2014 - Film)

Marvels Agents of SHIELD Staffel 1 (2013 - Marvel-Fernsehsendung)

Guardians of the Galaxy (2014 - Film)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017 - Film)

Daredevil Staffel 1 (2015 - Marvel-Fernsehsendung)

Avengers: Age of Ultron (2015 - Film)

Marvels Agents of SHIELD Staffel 2 (2014 - Marvel-Fernsehsendung)

Ameisenmann (2015 - Film)

Jessica Jones Staffel 1 (2015 - TV-Show)

Daredevil Staffel 2 (2016 - TV-Show)

Captain America: Bürgerkrieg (2016 - Film)

Marvels Agents of SHIELD Staffel 3 (2015 - Marvel-Fernsehsendung)

Luke Cage Staffel 1 (2016 - Marvel-Fernsehsendung)

Spider-Man: Heimkehr (2017 - Film)

Doctor Strange (2016 - Film)

Schwarzer Panther (2018 - Film)

Iron Fist Staffel 1 (2017 - TV-Show)

Marvels Agents of SHIELD Staffel 4 (2016 - Marvel-Fernsehsendung)

The Defenders Staffel 1 (2017 - Marvel-Fernsehsendung)

Die Inhumans Staffel 1 (2017 - Marvel-Fernsehsendung)

Thor: Ragnarok (2017 - Film)

The Punisher Staffel 1 (2017 - Marvel-Fernsehsendung)

Jessica Jones Staffel 2 (2018 - Marvel-Fernsehsendung)

Luke Cage Staffel 2 (2018 - Marvel-Fernsehsendung)

Cloak and Dagger Staffel 1 (2018 - Marvel-Fernsehsendung)

The Runaways Staffel 1 (2017 - Marvel-Fernsehsendung)

Daredevil Staffel 3 (2018 - Marvel-Fernsehsendung)

The Punisher Staffel 2 (2019 - Marvel-Fernsehsendung)

Marvels Agents of SHIELD Staffel 5 (2017 - Marvel-Fernsehsendung)

Iron Fist Staffel 2 (2018 - Marvel-Fernsehsendung)

Ant-Man und die Wespe (2018 - Film)

Schwarze Witwe (2021 - Film)

Avengers Infinity War (2018 - Film)

Avengers: Endgame (2019 - Film)

WandaVision (2021 - Disney+ TV-Show)

Der Falke und der Wintersoldat (2021 - Disney+ TV-Show)

Spider-Man: Far From Home (2019 - Film)

Ewige (2021 - Film)

Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe (2021 - Film)

Spider-Man: Kein Weg nach Hause (2021 - Film)

Hawkeye (2021 - Disney+ TV-Show)

Loki (2021 - Disney+ TV-Show)

Hier ist eine Anzeigereihenfolge, die auflistet, wann die Marvel-Filme in die Kinos kommen, beginnend mit dem ersten Marvel-Film bis zum neuesten.

Iron Man (2008 - Film)

Der unglaubliche Hulk (2008 - Film)

Iron Man 2 (2010 - Film)

Thor (2011 - Film)

Captain America: The First Avenger (2011 - Film)

Die Avengers (2012 - Film)

Thor 2 (2013 - Film)

Iron Man 3 (2013 - Film)

Captain America: Der Wintersoldat (2014 - Film)

Guardians of the Galaxy (2014 - Film)

Avengers: Age of Ultron (2015 - Film)

Ameisenmann (2015 - Film)

Captain America: Bürgerkrieg (2016 - Film)

Doctor Strange (2016 - Film)

Guardians of the Galaxy Vol. II (2017 - Film)

Spiderman: Heimkehr (2017 - Film)

Thor: Ragnarok (2017 - Film)

Schwarzer Panther (2018 - Film)

Avengers: Infinity War (2018 - Film)

Ant-Man und die Wespe (2018 - Film)

Captain Marvel (2019 - Film)

Avengers: Endgame (2019 - Film)

Spiderman: Weit weg von Zuhause (2019 - Film)

Schwarze Witwe (2021 - Film)

Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe (2021 - Film)

Ewige (2021 - Film)

Spider-Man: Kein Weg nach Hause (2021 - Film)

