(Pocket-lint) - Marvel Studios veröffentlichten Spiderman: Far From Home im Jahr 2019 und seitdem warten wir gespannt auf die nächste Phase des Marvel Cinematic Universe. WandaVision ist als nächstes dran. Es ist geplant, im Dezember auf Disney + zu debütieren. Die Show folgt Elizabeth Olsens Wanda Maximoff, die sich mit den traumatischen Ereignissen aus Avengers: Infinity War auseinandersetzt.

Der Veröffentlichungstermin für WandaVision im Dezember bedeutet, dass zwischen den wichtigsten Veröffentlichungen von Marvel Studios eine Lücke von 19 Monaten besteht - die längste Lücke in der gesamten 12-jährigen Filmreihe der MCU. Wenn Sie also Ihr Gedächtnis auffrischen möchten, bevor die nächste Phase von Filmen und Disney + Shows beginnt, oder wenn Sie einfach nur alles erleben möchten, was die MCU zu bieten hat, finden Sie hier Ihren Leitfaden zum Anschauen.

Sorry, Marvel-Comic-Nerds, dieser Leitfaden ist nur für Leute gedacht, die die Marvel-Filme und TV-Shows in der richtigen Reihenfolge sehen möchten.

Wenn Sie die Ereignisse der MCU verfolgen möchten, können Sie die Marvel-Filme nicht in der Reihenfolge ansehen, in der sie veröffentlicht wurden. Sie sind nicht chronologisch. Deshalb zeigen wir Ihnen eine andere Reihenfolge - geordnet nach dem Zeitpunkt, zu dem die Ereignisse in jedem Film stattfinden. Die MCU startete 2008 offiziell mit Iron Man, aber es ist nicht der erste Marvel-Film, den Sie sehen sollten. Beginnen Sie mit Captain America: The First Avenger.

Es wurde 2011 veröffentlicht und ist der fünfte Film von Marvel Studios. Aber es beginnt 1942 - Jahrzehnte vor Iron Man.

Übrigens ... unten gibt es ein paar Spoiler. Wenn Sie dies vermeiden möchten, finden Sie am Ende dieses Handbuchs eine übersichtliche Liste aller Filme in der angegebenen Reihenfolge. Zusammen mit dieser Liste haben wir weitere zusammengestellt, darunter eine mit den TV-Shows.

HINWEIS: UNTEN SIND SPOILER.

Captain America ist der fünfte Marvel Studios-Film, in dem Iron Man, The Hulk und Thor Filme vor Cap haben. Aber es ist der erste Film auf unserer Liste, weil die Ereignisse zuerst stattfinden - während des Zweiten Weltkriegs. Wir sehen die Erschaffung des von Chris Evans porträtierten Supersoldaten sowie seinen ersten Kampf gegen Hydra und seinen Anführer Red Skull. Der Film stellt auch den Tesseract vor, den wir später als ersten Infinity Stone entdecken, einen der mächtigen Edelsteine, die die Realität kontrollieren.

Der zweite Film auf unserer Liste kam erst letztes Jahr in die Kinos. In Captain Marvel, das 1995 spielt, sehen wir die Carol Danvers, gespielt von Brie Larson, auf die Erde fallen und eine Jagd nach den formverändernden Skrull-Außerirdischen beginnen. Hier gibt es genauso viel Action wie Nostalgie, besonders wenn Sie ein Kind der 90er Jahre sind, dank Szenen mit Blockbuster-Läden und sogar DFÜ-Internet.

Laut der offiziellen Marvel-Zeitleiste findet Iron Man im Jahr 2010 statt. Es geht um Genie / Erfinder / Philanthrop / Playboy Tony Stark, gespielt von Robert Downey Jr. Er wird von einer Terrororganisation gefangen genommen, deren Anführer das neueste Waffensystem will entworfen von Stark. Stark entwirft jedoch etwas noch Mächtigeres, um sich selbst bei der Flucht zu helfen: den ersten Iron Man-Anzug.

Der zweite Iron Man setzt dort an, wo der erste aufgehört hat: Tony Stark, der sich mit der Enthüllung seiner Iron Man-Identität auseinandersetzt. Die Regierung will die Technologie hinter seinem Anzug haben, und als Stark sich weigert, sie zu übergeben, zeigt ein anderer Waffenhersteller, dass er bereit ist, alles zu tun, um ihn in die Hände zu bekommen. Dieser Film stellt auch Avengers, die Schwarze Witwe und die Kriegsmaschine, vor.

Hinweis: Technisch gesehen könnte man The Incredible Hulk vor Iron Man 2 sehen. Marvel sagte, dass The Incredible Hulk, Iron Man 2 und Thor alle ungefähr zur gleichen Zeit stattfinden - obwohl The Incredible Hulk ein paar Jahre vor den anderen veröffentlicht wurde. Verwirrend, wir wissen. Wir haben jedoch Marvels offizielle Anleitung befolgt und empfehlen, aus Gründen der Konsistenz zuerst Iron Man 2 anzuschauen.

The Incredible Hulk folgt Bruce Banner auf der Flucht vor General Thunderbolt Ross und dem US-Militär. Als Ross merkt, dass er niemals hoffen kann, den Hulk zu kontrollieren oder einzudämmen, beschließt er, seine eigene Version des Hulk mit einem anderen Soldaten zu erstellen, verliert jedoch schnell die Kontrolle. Der unglaubliche Hulk spielt Edward Norton, aber Mark Ruffalo ersetzte ihn 2012 und ist seitdem der große grüne Mann.

Der Gott des Blitzes wurde von seinem Vater Odin von Asgard auf die Erde verbannt, alles dank der Trickserei von Loki. Um seine Kräfte zurückzugewinnen und seinen Hammer zu kontrollieren, muss Thor, dargestellt von Chris Hemsworth, beweisen, dass er es wert ist. Glücklicherweise trifft er eine nette Erdwissenschaftlerin, gespielt von Natalie Portman, die ihm helfen kann, die Dinge in Ordnung zu bringen, bevor Loki die totale Kontrolle über Asgard übernimmt.

The Avengers ist der Höhepunkt der sogenannten "Phase 1" der MCU. Nachdem alle Haupthelden vorgestellt worden waren, bestand die eigentliche Herausforderung darin, etwas zu finden, das entmutigend genug war, um sie zur Zusammenarbeit zu zwingen. Die kombinierte Kraft von Loki, dem Tesseract und einer in New York City einfallenden außerirdischen Horde erwies sich als das Match, das diese Superhelden zu Freunden im Leben und an der Front machte.

Der dritte und letzte eigenständige Iron Man-Film findet sechs Monate nach dem riesigen Kampf in New York City statt. Tony Stark beschäftigt sich mit den Erinnerungen an die Schlacht, die stattgefunden hat (und ihn fast getötet hätte). Die Erinnerungen veranlassen ihn, eine Armee von Iron Man-Anzügen aufzubauen, damit er immer vorbereitet sein kann.

Im zweiten Thor-Film kehrt sein Held nach der von Loki angeführten Invasion in New York City nach Asgard zurück. Er hat jedoch nicht viel Zeit, um sich auszuruhen, als die alten Dunkelelfen zurückkehren. Sie wurden einst von seinem Großvater besiegt und für ausgestorben gehalten. Sie sind jetzt zurück und suchen den Äther, eine mächtige Waffe, die sich später als Unendlichkeitsstein herausstellt, oder sechs mächtige Edelsteine in der MCU.

Captain America arbeitet seit den Ereignissen von The Avengers für Shield, eine spezielle Regierungsbehörde, stellt jedoch die Motive der Organisation in Frage, als er mehr über ihre Pläne erfährt. Darüber hinaus kehrt sein engster Freund von den Toten zurück und wird ein Gegner, der Wintersoldat, gespielt von Sebastian Stan. Dieser Film stellt auch The Falcon vor, gespielt von Anthony Mackie.

Guardians of the Galaxy spielt Chris Pratt als Peter Quill, einen Schurken-Aasfresser, der über einen Infinity Stone stolpert, der in den Ruinen einer fremden Welt versteckt ist. In einem Wettlauf gegen die Zeit bildet er eine zerlumpte Gruppe von Ausgestoßenen, zu der ein sprechender Waschbär (von Bradley Cooper geäußert), Groot der sprechende Baum und andere gehören. Zusammen müssen sie Ronan den Ankläger davon abhalten, den Unendlichkeitsstein zu führen.

Diese Fortsetzung beginnt einige Monate nach dem Original. Peter Quill verliebt sich tiefer in Zoe Saldanas Gamora. Und er ist gezwungen, sich den Geheimnissen seiner Vergangenheit zu stellen, wenn er einem gottähnlichen Wesen namens Ego gegenübersteht, das von Kurt Russell gespielt wird. Ein Teil der Herausforderung bei der Platzierung dieser Guardian of the Galaxy-Filme in der MCU-Zeitleiste besteht darin, dass sie getrennt erscheinen und alle im Weltraum stattfinden.

Die Avengers treffen sich wieder, um sich einem Fehler von Tony Stark und Bruce Banner zu stellen: der KI namens Ultron, die von James Spader geäußert wurde. Wenn eine einzelne Roboterversion von Ultron stehen bleibt, kann er weiter gegen die Avengers kämpfen. In diesem Film werden auch neue Avengers vorgestellt: The Scarlet Witch (gespielt von Elizabeth Olson), Quicksilver (gespielt von Aaron Taylor-Johnson) und Vision (gespielt von Paul Bettany).

Ant-Man spielt Paul Rudd als einen Katzen-Einbrecher, der von Michael Douglas Hank Pym angeworben wurde, um den Ant-Man-Anzug zu dämmern, um zu verhindern, dass die Technologie zur Waffe wird. Pyms ehemaliges Wunderkind (gespielt von Corey Stoll) hat die Technologie in Form eines gelben Jackenanzugs nachgebildet, und Ant-Man muss gegen ihn kämpfen und letztendlich den Tag im kleinsten denkbaren Maßstab retten.

Obwohl es sich um einen Captain America-Film handelt, zeigt Civil War fast jeden einzelnen Avenger und fügt dem Lineup zwei weitere Heavy Hitter hinzu: Chadwick Bosemans Black Panther und Tom Hollands Spider-Man. Leider sind die Avengers in verschiedene Fraktionen aufgeteilt, weil Captain America seinen Freund Bucky Barnes retten will, der anscheinend für die Bombardierung einer UN-Sitzung verantwortlich ist.

Der wandkriechende Web-Slinger gibt hier sein Solo-Debüt, wo er sich mit Michael Keatons Vulture auseinandersetzt, einem Bauvorarbeiter, der nach der Wiederherstellung der Technologie aus der New Yorker Schlacht im ersten Avengers-Film zum Schwarzmarkt-Waffenhändler geworden ist. Darüber hinaus beschäftigt sich Peter Parker auch mit all den üblichen Problemen, die ein Neuling in der High School mit sich bringt.

Stephen Strange, gespielt von Benedict Cumberbatch, ist ein Weltklasse-Chirurg und er weiß es. Seltsam ist für fast jeden unerträglich, der sich mit ihm auseinandersetzen muss, bis ein tragischer Unfall ihm den Gebrauch seiner Hände nimmt. Strange reist dann um die Welt und sucht nach einem Heilmittel, das ihm den Gebrauch seiner Hände zurückgibt - und er findet eine Antwort in Form einer alten Magie.

Nach dem Bombenanschlag der Vereinten Nationen in Captain America: The Civil War muss TChalla nach Wakanda zurückkehren und zum König ernannt werden. Dort angekommen, wird er mit der anhaltenden Politik der Isolation konfrontiert, die zum Schutz von Wakanda beigetragen hat. Er steht auch vor einem Fehler aus der Vergangenheit seines Vaters in Form von Eric Killmonger, der von Michael B. Jordan gespielt wird und möglicherweise der beste Bösewicht in jedem Marvel-Film ist.

Hinweis: Dieser Film folgt den Ereignissen von Captain America: The Civil War, sodass Sie ihn nach diesem Film ansehen können, aber Marvel zieht es vor, ihn hier anzusehen.

Der dritte Solo-Film für Thor zeigt den Helden, der nach dem Tod seines Vaters und der Zerstörung seines Hammers durch seine lange verlorene Schwester Hella, gespielt von Cate Blanchett, über den Weltraum geworfen wurde. Er befindet sich in Gladiatorenkämpfen gegen den Hulk, der seit der Niederlage der Avengers gegen Ultron nicht mehr gesehen worden war. Gemeinsam treten Thor und Hulk mit Loki und Tessa Thompsons Walküre gegen Hella an.

Scott Lang ist zurück, wurde jedoch nach seiner Rolle im Bürgerkrieg und seiner Seite mit Captain America unter Hausarrest gestellt. Er hat sich von Hank Pym und Pyms Tochter Hope entfremdet. Aber er willigt widerstrebend ein, ihnen zu helfen, weil er glaubt, Pym könnte Hopes Mutter aus dem Quantenreich holen. (Heads up: Speichern Sie die Post-Credits-Szene, bis Sie Infinity War gesehen haben.)

Black Widow bekommt endlich ihren eigenen selbstbetitelten Film, obwohl er aufgrund des Coronavirus nicht mehr in die Kinos kommt. Leider brauchte sie auch ihren Tod in Endgame, um einen eigenständigen Film zu bekommen. Trotzdem wird Marvels nächster Film Scarlett Johanssons Natasha Romanov während einer Zeit des Exils in ihrem Leben folgen. Es findet nach den Ereignissen von Captain America statt: Bürgerkrieg, aber vor dem Unendlichkeitskrieg und dem Schnappschuss.

Black Widow wird einige ihrer alten Freunde und Familienmitglieder treffen, während sie ihre Vergangenheit erforscht, darunter eine väterliche Figur, gespielt von David Harbour, der als Red Guardian bekannt ist, oder im Grunde die Antwort der Sowjetunion auf Captain America. Während dieser Film als Prequel zur Erklärung des Hintergrunds von Black Widow aufgebaut wird, würde es uns nicht schockieren, wenn es eine große Enthüllung gibt, die einen großen Einfluss auf die Zukunft der MCU hat.

Hinweis : Offensichtlich hat dieser Film noch keine Premiere, daher würden Sie derzeit Infinity War (unten) nach Ant-Man und The Wasp sehen. Aber wenn Black Widow debütiert, ist dies der Punkt, an dem Sie es in Ihre Neuauflage drücken würden.

Nachdem Thanos (von Josh Brolin geäußert) jahrelang Dinge hinter den Kulissen orchestriert hat, um alle Infinity Stones zu finden, hat er beschlossen, sie selbst zu besorgen. Das einzige, was ihm im Weg steht, sind die Avengers, die derzeit im ganzen Universum verteilt sind. Um den Einsatz noch weiter zu erhöhen, besteht Thanos einziger Grund, die Kraft der Steine zu suchen, darin, die Hälfte des gesamten Lebens im Universum auszulöschen.

Nachdem Thanos die Hälfte des gesamten Lebens weggerissen und das Universum in völligem Chaos zurückgelassen hat, müssen die Rächer versuchen, die Dinge richtig zu machen. Fünf Jahre vergehen und es ergibt sich eine geringe Chance für sie, alles rückgängig zu machen, aber bevor dies geschehen kann, müssen Captain America und Tony Stark ein letztes Mal Frieden schließen und die Avengers wieder vereinen.

Far From Home ist der neueste Marvel-Film und dient als erster Blick auf die MCU nach dem Unendlichkeitskrieg, da alle, die von Thanos geschnappt wurden, fünf Jahre später wieder zum Leben erweckt werden. Der frisch entschlüsselte Peter Parker reist zu einer Exkursion nach Europa, wird jedoch von Nick Fury und Jake Gyllenhaals Mysterio überrascht, die seine Hilfe gegen als Elementals bekannte Feinde brauchen.

Spider-Man: Far From Home war der Abschluss dessen, was Marvel seine "Phase 4" -Filmserie nannte. Phase 5 soll mit Black Widow beginnen, die aufgrund von COVID-19 auf den Mai 2021 verschoben wurde. Die meisten anderen Phase-5-Filme haben auch ihre bevorstehenden Veröffentlichungstermine verschoben. Die Disney + TV-Shows haben auch musikalische Stühle zum Erscheinungsdatum gespielt.

Trotzdem konnten wir bald einen Ansturm neuer Marvel-Filme und TV-Serien sehen, beginnend mit WandaVision im Dezember, gefolgt von vier Spielfilmen im Jahr 2021 und drei weiteren Disney + TV-Serien. Hier einige Highlights:

WandaVision (Dezember 2020, Disney + TV-Show)

(Dezember 2020, Disney + TV-Show) Der Falke und der Wintersoldat (2021, Disney + TV-Show)

(2021, Disney + TV-Show) Schwarze Witwe (7. Mai 2021, Spielfilm)

(7. Mai 2021, Spielfilm) Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe (9. Juli 2021, Spielfilm)

(9. Juli 2021, Spielfilm) Ewige (5. November 2021, Spielfilm)

(5. November 2021, Spielfilm) Loki (2021, Disney + TV-Show)

(2021, Disney + TV-Show) Spider-Man 3 (17. Dezember 2021, Spielfilm)

Eine vollständige Aufschlüsselung aller Informationen zur MCU finden Sie in unserem Handbuch.

OK, hier ist die auf einen Blick verfügbare Version des obigen Handbuchs, die nur die Marvel Studios-Filme in der MCU enthält:

Captain America: Der erste Rächer (2011)

Kapitän Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

The Incredible Hulk (2008)

Thor (2011)

Die Rächer (2012)

Iron Man 3 (2013)

Thor: Die dunkle Welt (2013)

Captain America: Der Wintersoldat (2014)

Wächter der Galaxis (2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Rächer: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Bürgerkrieg (2016)

Spider-Man: Heimkehr (2017)

Doktor seltsam (2016)

Schwarzer Panther (2018)

Thor: Ragnarok (2017)

Ameisenmensch und die Wespe (2018)

Schwarze Witwe (2020)

Rächer: Unendlichkeitskrieg (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spiderman: Weit weg von zu Hause (2019)

Als Marvel mit seinen Filmen sehr erfolgreich wurde, begann es, mehr Marvel-Inhalte für den kleinen Bildschirm zu erstellen. Die Marvel-Fernsehsendungen finden im selben Universum wie die Filme statt und konzentrieren sich normalerweise auf die durch die Filme verursachten Folgen. Sie müssen nicht gesehen werden, aber wenn Sie wie wir sind und versuchen, jeden letzten Tropfen Marvel vor Endgame zu konsumieren, dann schauen Sie sie sich an.

Wenn Sie jedoch versuchen, sie in der richtigen chronologischen Reihenfolge anzusehen, wird es etwas schwierig. In diesem Sinne finden Sie hier eine erweiterte Liste auf einen Blick, die enthält, wo die Marvel-Fernsehsendungen zu den Filmen von Marvel Studios passen. Die TV-Sendungen sind unten fett gedruckt.

Captain America: Der erste Rächer (2011)

Marvels Agent Carter Staffel 1 (2015)

Marvels Agent Carter Staffel 2 (2016)

Kapitän Marvel (2019)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

The Incredible Hulk (2008)

Thor (2011)

Die Rächer (2012

Iron Man 3 (2013)

Thor: Die dunkle Welt (2013)

Captain America: Der Wintersoldat (2014)

Marvels Agenten von SHIELD Staffel 1 (2013)

Wächter der Galaxis (2014)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Daredevil Staffel 1 (2015)

Rächer: Age of Ultron (2015)

Marvels Agenten von SHIELD Staffel 2 (2014)

Ant-Man (2015)

Jessica Jones Staffel 1 (2015)

Daredevil Staffel 2 (2016)

Captain America: Bürgerkrieg (2016)

Marvels Agenten von SHIELD Staffel 3 (2015)

Luke Cage Staffel 1 (2016)

Spider-Man: Heimkehr (2017)

Doktor seltsam (2016)

Schwarzer Panther (2018)

Iron Fist Staffel 1 (2017)

Marvels Agenten von SHIELD Staffel 4 (2016)

The Defenders Staffel 1 (2017)

Die unmenschliche Staffel 1 (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

The Punisher Staffel 1 (2017)

Jessica Jones Staffel 2 (2018)

Luke Cage Staffel 2 (2018)

Umhang und Dolch Staffel 1 (2018)

The Runaways Staffel 1 (2017)

Daredevil Staffel 3 (2018)

The Punisher Staffel 2 (2019)

Marvels Agenten von SHIELD Staffel 5 (2017)

Iron Fist Staffel 2 (2018)

Ameisenmensch und die Wespe (2018)

Schwarze Witwe (2020)

Avengers Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Spiderman: Weit weg von zu Hause (2019)

Wenn Sie sich also schnell auf den neuesten Stand bringen möchten, bevor Sie Avengers: Endgame ansehen, und nicht die Zeit haben, 21 Filme zu drehen, geschweige denn zahlreiche Marvel-TV-Shows, haben Sie Glück. Sie können einfach die wichtigen Filme ansehen, die unnötigen überspringen (* Husten * The Incredible Hulk * Husten *) und Sie werden immer noch wissen, was los ist, wenn Sie sich endlich Endgame ansehen.

Wir haben eine weitere Liste mit allen Marvel Studios-Filmen auf einen Blick zusammengestellt, die für das Verständnis der Handlung und der Ereignisse in Endgame von entscheidender Bedeutung sind.

Captain America: Der erste Rächer (2011)

Iron Man (2008)

Die Rächer (2012)

Captain America: Der Wintersoldat (2014)

Wächter der Galaxis (2014)

Rächer: Age of Ultron (2015)

Captain America: Bürgerkrieg (2016)

Spider-Man: Heimkehr (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Ameisenmensch und die Wespe (2018)

Rächer: Unendlichkeitskrieg (2018)

Hier ist eine Anzeigereihenfolge, in der aufgeführt ist, wann die Marvel-Filme in die Kinos kommen, beginnend mit dem ersten Marvel-Film bis zum letzten.

Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: Der erste Rächer (2011)

Die Rächer (2012)

Thor 2 (2013)

Iron Man 3 (2013)

Captain America: Der Wintersoldat (2014)

Wächter der Galaxis (2014)

Rächer: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Captain America: Bürgerkrieg (2016)

Doktor seltsam (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. II (2017)

Spiderman: Heimkehr (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Schwarzer Panther (2018)

Rächer: Unendlichkeitskrieg (2018)

Ameisenmensch und die Wespe (2018)

Kapitän Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spiderman: Weit weg von zu Hause (2019)

Schreiben von Maggie Tillman.