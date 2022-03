Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - BT Sport hat sich mit dem Sportartikelhersteller Gilbert, Premiership Rugby und Sportable zusammengetan, um diesen Freitag während des Premiership Rugby Cup-Spiels Falcons gegen Tigers einen Smart Rugby Ball zu testen.

Der Ball enthält ein technisches System, das Daten liefert, von denen sowohl die Spieler als auch die Fernsehzuschauer profitieren.

RFID-Chips im Inneren des Balls kommunizieren mit Sensoren, die im ganzen Stadion verteilt sind. Sie geben 20 Mal pro Sekunde Daten zurück, die von den KI-Tools von Sportable übersetzt werden können, was zu sofortigen Informationen über verschiedene Metriken wie Geschwindigkeit, Entfernung und Flugzeit führt.

Die Teams - Newcastle Falcons und Leicester Tigers - und ihre Trainer werden die Daten in Echtzeit sehen, während BT Sport sie auch aufbereiten wird, um im Rahmen seiner Live-Übertragungen weitere Erkenntnisse zu präsentieren.

"Wir sind stolz darauf, unsere fast zehnjährige Beziehung zur Premiership Rugby weiter zu vertiefen und unseren Zuschauern den Rugbysport noch näher zu bringen als je zuvor", so Jamie Hindhaugh, COO von BT Sport.

"Wir sind ständig bestrebt, unseren Zuschauern noch mehr Möglichkeiten zu bieten, wie z.B. Live-Action in atemberaubendem 4K UHD mit HDR oder über unsere App, die auf mehr Geräten als je zuvor verfügbar ist, wie z.B. Smart TVs und Spielkonsolen."

Der ehemalige englische Außenverteidiger Paul Grayson war als Botschafter von Gilbert maßgeblich an der Entwicklung und Erprobung des Smart Rugby Balls beteiligt. Der Ball wird in allen 15 verbleibenden Spielen des Premiership Rugby Cups in dieser Saison zum Einsatz kommen.

Schreiben von Rik Henderson.