BT Sport zum Verkauf, könnte Amazon oder Disney es kaufen?

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - BT befindet sich in Gesprächen mit anderen Unternehmen über einen möglichen Verkauf seines BT Sport-Rundfunkzweigs.

Gestern wurde berichtet, dass das britische Telekommunikationsunternehmen daran interessiert ist, BT Sport entweder direkt zu verkaufen oder eine Partnerschaft mit Investoren einzugehen, um die Finanzierung zu unterstützen.

Dies wurde später von BT in einer Erklärung bestätigt: "BT kann bestätigen, dass frühzeitig Gespräche mit einer Reihe ausgewählter strategischer Partner geführt werden, um Wege zu erkunden, um Investitionen zu generieren, unser Sportgeschäft zu stärken und es auf die nächste Stufe zu bringen sein Wachstum ", sagte es.

Zwei potenzielle Bewerber sind Amazon und Disney. Beide haben angeblich erste Gespräche mit BT geführt.

Amazon ist in den letzten zwei Jahren in das Live-Sportgeschäft in Großbritannien eingetreten und hat sich die Rechte an Premier League-Fußballspielen und Tennis gesichert. Es zeigt auch Live-Rugby-Spiele und andere Sportarten außerhalb Großbritanniens.

Die Walt Disney Company ist vielleicht ein noch wahrscheinlicheres Ziel, da sie bereits seit ihrer Gründung mit BT Sport zusammengearbeitet hat. BT Sport lizenziert die Marke ESPN von Disney für einen seiner Kanäle.

Wenn es eine Akquisition direkt sichern könnte, wäre es keine große Überraschung, wenn BT Sport nicht vollständig umbenannt würde, um seiner ESPN-Strategie in den USA zu entsprechen.

Andere Unternehmen, die angeblich in Gesprächen sind, sind Dazn, ein US-amerikanischer Over-the-Top-Sport-Streaming-Dienst, der im vergangenen Dezember auch in Großbritannien eingeführt wurde, und Private-Equity-Unternehmen.

Schreiben von Rik Henderson.