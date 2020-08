Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - BT Sport hat das alleinige Recht in Großbritannien, das Finale der UEFA Champions League zu zeigen. Während Sie normalerweise abonnieren müssten, um die Live-Berichterstattung über das Turnier zu sehen, bietet es verschiedene Möglichkeiten, das Finale anzuzeigen, einschließlich in 4K, HDR und kostenlos.

Das Spiel zwischen Paris-Saint Germain (PSG) und Bayern München wird das seltsamste in der Geschichte des Wettbewerbs sein, da es kein Publikum gibt, aber Sie hätten nicht nach zwei weiteren angreifenden Teams fragen können. Es sollte ein Knaller sein.

Hier finden Sie die Details, wie Sie das Spiel live in einem für Sie geeigneten Format verfolgen können.

Das Finale findet im Estádio do Sport Lissabon und Benfica in Lissabon statt, normalerweise die Heimat des Portugeuse-Teams Benfica. Der Startschuss fällt am Sonntag, 23. August 2020, um 20 Uhr MEZ (21 Uhr MESZ).

Eine Vorschau-Show wird auf BT Sport um 19 Uhr MEZ vor dem Spiel selbst beginnen.

Zuschauer mit einer BT 4K-fähigen Set-Top-Box und einem 4K-TV-Plan können das Finale auf dem BT Sport Ultimate-Kanal in 4K sehen.

Sie können das Spiel auch in HDR anzeigen, jedoch nur über die BT Sport-App für kompatible Plattformen: HDR-fähige Smartphones, Tablets - wie das iPad Pro - sowie Apple TV, Samsung Smart TVs, die Xbox One S, Xbox One X und PlayStation 4.

Natürlich können alle zahlenden BT Sport-Abonnenten das Finale über die App oder TV-Plattform ihrer Wahl sehen: BT TV, Sky, Virgin Media usw. Es ist jedoch auch für Abonnenten ohne Abonnement kostenlos verfügbar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun.

Das Finale der UEFA Champions League wird live über einen Internetbrowser unter btsport.com/final übertragen . Und es wird auch kostenlos auf dem YouTube-Kanal von BT Sport zu sehen sein.

Sogar der Zugriff auf die BT Sport App-Berichterstattung ist für das Live-Finale kostenlos. Das heißt, Sie können es auf Apple TV, Samsung Smart TVs, Xbox One und kleineren Geräten ansehen. Virgin Channel 531 zeigt es auch in 4K für Besitzer der B6-Box an, während alle anderen Virgin TV-Kunden es auf Channel 100 in HD ansehen können, auch wenn Sie es nicht abonnieren. Es wird auch über die Virgin TV Go-App von Virgin Media verfügbar sein.

Das heutige Europa League-Finale kann auch kostenlos live übertragen werden.

Schreiben von Rik Henderson.