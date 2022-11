Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Der Streaming-Dienst Sky Now bietet am Black Friday tolle Angebote für Mitgliedschaften an . Sie können 2 für 1 Angebote für Unterhaltung und Kino oder Sky Sports und Boost erhalten.

Das Angebot ist von jetzt bis Ende November verfügbar und bietet Ihnen zwei Monate zum Preis von einem für eine Reihe von gebündelten Mitgliedschaftspaketen.

Alternativ können Sie auch ein 2-für-1-Angebot für eine Einzelmitgliedschaft für Unterhaltung, Kino oder Sport nutzen.

Holen Sie sich 2 Monate Sky Sports + Boost für nur £38.99 Mit diesem Sport- und Boost-Paket, das zum halben Preis erhältlich ist, erhalten Sie alle 11 Sky Sports-Kanäle in Full HD und Surround Sound. Außerdem können Sie Inhalte live und auf Abruf auf drei Geräte gleichzeitig streamen. Normalerweise kostet das Bundle 77,98 €. zum angebot

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Erhalten Sie 2 Monate Unterhaltung und Kino für £19.98 Ein fantastisches Angebot, vor allem im Hinblick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Sie erhalten damit alle Unterhaltungs- und Kinokanäle von Sky sowie Zugang zu allen On-Demand-Filmen, die während des zweimonatigen Zeitraums verfügbar sind. Dazu gehören die Sky Cinema-Premiere von "Batman", "House of the Dragon" und eine ganze Reihe von Weihnachtslieblingen. Das Angebot kostet normalerweise 39,96 €. zum angebot

Die Angebote für die anderen Mitgliedschaften beginnen bei 9,99 £ für zwei Monate und sind ebenfalls auf der Now-Website verfügbar.

Ein Tipp für Fußballfans: Sie können mit dem Kauf eines der Sport-Angebote bis zum Ende des Angebotszeitraums warten. Das bedeutet, dass das Angebot über den zweiten Weihnachtsfeiertag und bis in den Januar hinein gilt, wenn die Premier League nach der Weltmeisterschaft wieder anläuft.

Seit Kurzem gibt es auch eine spezielle Android TV-App, mit der Sie Sendungen nativ auf Android TV- und Google TV-Geräte streamen können, darunter Philips-Fernseher und die Nvidia Shield TV-Box. Es gibt auch Apps für viele andere Geräte, darunter iOS, Android, andere Smart-TVs, Spielkonsolen, Fire TV, Roku, Apple TV und mehr.

Schreiben von Rik Henderson.