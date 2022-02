Six Nations 2022: Wie man die Rugby-Action sieht, hört und verfolgt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bei den Six Nations werden im Februar und März England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales um die Championship Trophy kämpfen.

Die Heimatnationen werden auch um die Triple Crown-Trophäe kämpfen, außerdem gibt es auch verschiedene Trophäen wie den Calcutta Cup für wichtige Einzelwettbewerbe.

Fans, die die Live-Übertragung der Six Nations-Spiele verpassen oder einfach nur die Aufregung noch einmal erleben möchten, können sie nach der Veranstaltung in Großbritannien auf BBC iPlayer oder ITV Hub verfolgen.

Das Guinness Six Nations 2022 beginnt am Samstag, den 5. Februar, findet an fünf Wochenenden statt und endet mit dem Super Saturday am 19. März, wenn alle drei Spiele auf denselben Tag fallen.

In Großbritannien teilen sich die BBC und ITV die Berichterstattung von Six Nations. Die Spiele werden zwischen ITV und BBC aufgeteilt, wobei ITV die Heimspiele von Frankreich, Irland, Italien und England zeigt; die BBC zeigt die Heimspiele von Schottland und Wales. Wir haben den Zeitplan für britische Zuschauer unten detailliert aufgeführt.

Während die Sendungen in HD auf BBC One HD und ITV HD verfügbar sein werden, gibt es keine 4K- oder HDR-Sendungen.

In Irland ist die Berichterstattung auf RTE und Virgin Media verfügbar; RTE hat auch die Radiorechte in Irland. Alle Spiele von Wales werden auch mit walisischem Kommentar auf S4C verfügbar sein.

Wenn Sie ein VPN verwenden müssen, um so zu tun, als seien Sie in Großbritannien, um die Spiele anzusehen, sehen Sie sich unseren Leitfaden für das beste VPN zum Streamen an, oder Sie finden hier eine vollständige Liste der internationalen Sender .

In Frankreich auf FR2, in Italien auf DMAX.

Alle Zeiten sind in GMT.

5. Februar

Irland v Wales, ITV, KO 14:15

Schottland gegen England, BBC, KO 16:45

6. Februar

Frankreich - Italien, ITV, KO 15:00

12. Februar

Wales v Schottland, BBC, KO 14:15

Frankreich - Irland, ITV, KO 16:45

13. Februar

Italien gegen England, ITV, KO 15:00

26. Februar

Schottland gegen Frankreich, BBC, KO 14:15

England gegen Wales, ITV, KO 16:45

27. Februar

Irland v Italien, ITV, KO 15:00

11. März

Wales gegen Frankreich, BBC, KO 20:00

12. März

Italien - Schottland, ITV, KO 14:15

England gegen Irland, ITV, KO 16:45

19. März

Wales gegen Italien, BBC, KO 14.15

Irland v Schottland, ITV, KO 16:45

Frankreich gegen England, BBC, KO 20:00

Die BBC hat die Radiorechte an den Six Nations in Großbritannien. Jedes Herrenspiel der Heimatnation wird live auf BBC Radio 5 Live oder 5 Live Sports Extra übertragen. Live-Kommentare zu jedem Spiel der englischen Frauen werden auf 5 Live Sports Extra oder online übertragen, mit Höhepunkten auf der Website von BBC Sport.

Es wird auch Kommentare auf BBC Radio Scotland, BBC Radio Ulster, BBC Radio Wales und BBC Radio Cymru geben.

Die Sechs-Nationen-Meisterschaft der Frauen wurde verschoben und wird im März und April ausgetragen. Das Turnier beginnt am Wochenende des 26. März und endet mit dem Super Saturday am 30. April. Die Änderung des Zeitplans hat sich für die Zuschauerzahlen im Jahr 2021 als gut erwiesen, so dass sie 2022 an derselben Stelle stehen. Auch der Frauenwettbewerb hat TikTok als Hauptsponsor gewonnen.

Der gesamte Wettbewerb wird über BBC im Vereinigten Königreich, RTE und Virgin Media in Irland und Sky Italia in Italien ausgestrahlt.

Es wird Highlights auf der Website von BBC Sport und, wie bereits erwähnt, auf BBC iPlayer und ITV Hub geben. Jeder Sender wird Highlights von jedem Spiel sowie In-Play-Videoclips der von ihm übertragenen Spiele haben.

ITV sagt, dass Sie auf den Twitter-, Facebook- und Instagram-Kanälen von Rugby nach jeder Runde Highlights und ein exklusives Video namens The Breakdown sehen können.

Sie können @SixNationsRugby auch auf Twitter , Facebook und Instagram folgen – die zu verwendenden Hashtags sind #SixNations und #GuinnessSixNations.

Schreiben von Chris Hall.