(Pocket-lint) - Der Generaldirektor der BBC hat enthüllt, dass das Unternehmen eine Zukunft ohne seine terrestrischen Fernsehkanäle plant.

Tim Davie sagte vor der Royal Television Society, dass die BBC innerhalb des nächsten Jahrzehnts zu einem reinen Internetmodell übergehen könnte.

Das bedeutet, dass BBC One, Two, Three und Four nicht mehr über Freeview oder andere digitale TV-Plattformen zu empfangen sein werden. Vielmehr könnten die bestehenden Kanäle unter einer einzigen Marke vereint werden - der BBC.

"Die BBC wird ihre Bemühungen auf die digitale Welt konzentrieren, was im Laufe der Zeit weniger lineare Sendedienste und ein maßgeschneidertes Online-Angebot bedeuten wird", sagte er.

"Für die BBC ist die ausschließliche Verbreitung über das Internet eine Gelegenheit, eine engere Verbindung zu unseren Zuschauern herzustellen und ihnen bessere Dienste und eine größere Auswahl zu bieten, als es der Rundfunk erlaubt.

"Es bietet bedeutende redaktionelle Möglichkeiten. Eine Abschaltung des Rundfunks wird und sollte im Laufe der Zeit erfolgen, und wir sollten uns aktiv auf diese Entwicklung vorbereiten.

Wenn der Schritt vollzogen wird, könnte er das Ende des terrestrischen Fernsehens im Vereinigten Königreich bedeuten. Es wäre die größte Veränderung in der britischen Fernsehlandschaft seit der digitalen Umstellung im Jahr 2012.

Damals mussten viele Zuschauer - vor allem ältere Menschen - mit Fernsehern vorlieb nehmen, die keine Sendungen mehr empfingen. Das könnte sich wiederholen, auch wenn Davie einräumt, dass die Branche die Auswirkungen gemeinsam verringern muss: "Wir müssen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass alle angeschlossen sind und ihr Fernsehen und Radio über das Internet empfangen können", erklärt er.

"Dagegen kann man sich nicht wehren. Ein vollständig vernetztes Großbritannien hat ganz erhebliche Vorteile für die Gesellschaft und unsere Wirtschaft. Es würde enorme Möglichkeiten für Innovationen freisetzen".

Schreiben von Rik Henderson.