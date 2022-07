Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Amazon Prime Video wird ab der Saison 2024-25 einige Spiele der UEFA Champions League live im Vereinigten Königreich übertragen, wobei sich die BBC auch die Rechte für die Ausstrahlung von Highlights gesichert hat,

Der derzeitige Inhaber der Exklusivrechte im Vereinigten Königreich, BT Sport, wird auch weiterhin Spiele live übertragen, allerdings nicht mehr so viele wie bisher.

Der Vertrag mit Amazon ermöglicht es dem Unternehmen, die Dienstagabendspiele der Gruppenphase bis hin zum Halbfinale - insgesamt etwa 20 - auszuwählen. BT Sport wird weiterhin Spiele am Mittwochabend zeigen, plus die anderen Spiele, die an einem Dienstag ausgetragen werden.

squirrel_widget_157589

Leider wird es dadurch schwieriger (und potenziell teurer), die Erfolge der eigenen Mannschaft im Wettbewerb zu verfolgen - wenn man die Spiele live sehen will, sowieso. Der BBC-Deal bedeutet jedoch auch, dass die Fans in Großbritannien zum ersten Mal seit vielen Jahren die Champions League kostenlos im terrestrischen Fernsehen verfolgen können.

#UCL auf BBC!



Die Highlights der Champions League der Männer werden ab der Saison 2024-25 zum ersten Mal auf BBC zu sehen sein:



. Das Geschehen wird auf BBC TV, @BBCiPlayer, in sozialen Medien und online zu sehen sein.



Mehr #BBCFootball- BBC Sport (@BBCSport) July 1, 2022

Die letzten Endspiele der Champions League und ihrer Schwesterwettbewerbe wurden von BT Sport auf YouTube und seinen eigenen Kanälen kostenlos gestreamt.

BT Sport behält die exklusiven TV-Rechte für die UEFA Europa League und die Conference League.

Prime Video zeigt außerdem jedes Jahr einige Spiele der Premier League live, nachdem es sich eines der TV-Übertragungspakete während der Pandemie gesichert hat.

Außerdem werden die US Open Tennis live im Vereinigten Königreich übertragen.

Schreiben von Rik Henderson.