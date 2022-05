David Tennant kehrt 2023 zu Doctor Who zurück

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - David Tennant wird nächstes Jahr seine Rolle als Doctor Who wieder aufnehmen. Derzeit dreht er Szenen mit Catherine Tate, die auch als seine Assistentin Donna zurückkehrt, im Rahmen des 60-jährigen Jubiläums der Serie.

Die BBC hat bereits bekannt gegeben, dass Ncuti Gatwa im nächsten Jahr als 14. Doktor debütieren wird, wobei der Sex Education-Darsteller die Rolle von Jodie Whittaker übernehmen wird. Es wurde noch nicht bekannt gegeben, ob Tennants 10. Doktor auf seine neue Regeneration treffen wird.

Der zurückkehrende Showrunner Russell T. Davies ließ in seiner offiziellen Erklärung nur wenige Hinweise zu: "Sie sind zurück! Und es sieht unmöglich aus - erst kündigen wir einen neuen Doctor an, und dann einen alten Doctor, zusammen mit der wunderbaren Donna, was um alles in der Welt passiert da?", stichelte er.

"Vielleicht ist dies eine fehlende Geschichte. Oder eine Parallelwelt. Oder ein Traum, oder ein Trick, oder eine Rückblende. Das Einzige, was ich bestätigen kann, ist, dass es spektakulär werden wird, wenn zwei unserer größten Stars sich für den Kampf ihres Lebens wiedersehen."

Während des letzten gemeinsamen Auftritts des Doktors und Donnas musste er ihren Geist löschen, um ihr Leben zu retten. Wie sie sich bei seiner Rückkehr an den Doctor erinnern wird, ist ein weiteres ungelöstes Rätsel.

Doctor Who wird im Jahr 2023 auf BBC One zurückkehren und weitere Details sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Schreiben von Rik Henderson.