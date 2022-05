Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das FA-Cup-Finale 2022 findet am Samstag, dem 14. Mai, statt.

Chelsea und Liverpool werden erneut um eine große Trophäe kämpfen, nachdem sie sich in dieser Saison bereits im Finale des Carabao Cups gegenüberstanden. Damals gewann Liverpool, kann sich Chelsea also revanchieren?

Hier erfahren Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, und wie Sie das Finale live verfolgen können.

Das FA-Cup-Finale findet am Samstag, den 14. Mai 2022, im Wembley-Stadion statt.

Das Endspiel beginnt um 16.45 Uhr BST. Die Fernsehübertragungen werden jedoch wahrscheinlich schon viel früher beginnen.

Craig Pawson wird das Endspiel leiten, Dan Cook und Edward Smart werden als Assistenten auf dem Platz stehen. Der Video-Schiedsrichterassistent (VAR) wird Paul Tierney sein.

Im Vereinigten Königreich wird das FA-Cup-Finale 2022 sowohl auf BBC One als auch auf ITV kostenlos übertragen.

Da sich die BBC und ITV die Übertragungsrechte für das diesjährige FA-Cup-Finale teilen, können Sie es live (oder als Aufzeichnung) über BBC iPlayer und ITV Hub verfolgen.

Die BBC hat das Finale bereits früher live in 4K HDR auf BBC iPlayer übertragen und dabei das Hybrid Log Gamma (HLG)-Format verwendet. Das war zum Beispiel 2019 der Fall.

Es gibt jedoch noch keine Bestätigung, ob sie dies erneut plant. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten, wenn wir mehr erfahren.

