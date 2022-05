Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das Finale des Eurovision Song Contest 2022 findet am Samstag, den 14. Mai, in Turin statt.

Außerdem finden heute, 10. Mai, und am Donnerstag, 12. Mai, zwei Halbfinale statt, in denen entschieden wird, welche 20 Nationen neben den "großen Fünf" Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich an diesem Wochenende antreten werden.

Hier finden Sie alles, was Sie über das großartigste aller Live-Events wissen müssen, einschließlich der Orte, an denen Sie es live sehen können.

Der 1956 ins Leben gerufene Eurovision Song Contest ist ein jährlicher Songwriter-Wettbewerb, der von der Europäischen Rundfunkunion veranstaltet wird.

Die teilnahmeberechtigten Länder reichen jedes Jahr einen Song ein, der in der Regel von der eigenen Bevölkerung aus mehreren Kandidaten ausgewählt wird. Das große Finale wird weltweit übertragen.

Die Songs werden dann live im Gastgeberland (in der Regel das Herkunftsland des Gewinners des Vorjahres) aufgeführt, und der Gewinner wird ermittelt, nachdem jedes Land seine Favoriten bewertet hat. Dies geschieht durch eine Kombination aus Expertenauswahl und Publikumsabstimmung.

In den letzten Jahren gibt es zwei Halbfinale vor dem Finale, da die Zahl der Teilnehmer stark gestiegen ist. Heute ist sogar Australien eingeladen, teilzunehmen.

Das erste Halbfinale des Eurovision Song Contest 2022 findet am Dienstag, den 10. Mai 2022, ab 21 Uhr MESZ (20 Uhr BST) statt.

Das zweite Halbfinale findet am Donnerstag, dem 12. Mai 2022, statt und beginnt zur gleichen Zeit um 21 Uhr MESZ (20 Uhr BST).

Das Finale des Eurovision Song Contest 2022 findet am Samstag, den 14. Mai 2022, statt und beginnt ebenfalls um 21 Uhr MESZ (20 Uhr BST).

Jedes teilnehmende Land überträgt das Halbfinale und das Finale des Eurovision Song Contest im terrestrischen Fernsehen über einen seiner großen Sender - zum Beispiel die BBC im Vereinigten Königreich.

Auf diese Weise können Sie den Wettbewerb mit lokalen Kommentaren verfolgen.

Sie können sich aber auch jedes Halbfinale und das Finale auf YouTube ansehen, oben auf dieser Seite oder über die Videos unten.

Derzeit steht das erste Halbfinale ganz oben auf der Seite, da es als erstes gezeigt wird. Wir werden dies im Laufe des Wettbewerbs aktualisieren.

Das zweite Halbfinale finden Sie hier:

Der Stream des großen Finales ist hier zu finden:

In diesem Jahr nehmen 40 Länder am Eurovision Song Contest teil. Ursprünglich waren es 41, aber Russland wurde wegen seines Einmarsches in der Ukraine ausgeschlossen.

Die Reihenfolge für das erste Halbfinale ist wie folgt:

Albanien: Ronela Hajati - Sekret Lettland: Citi Zēni - Eat Your Salad Litauen: Monika Liu - Sentimentai Schweiz: Marius Bär - Boys Do Cry Slowenien: LPS - Disko Ukraine: Kalush Orchester - Stefania Bulgarien: Intelligent Music Project - Intention Niederlande: S10 - De Diepte Moldawien: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portugal: MARO - Saudade, Saudade Kroatien: Mia Dimšić - Guilty Pleasure Dänemark: REDDI - Die Show Österreich: LUM!X feat. Pia Maria - Halo Island: Systur - Með Hækkandi Sól Griechenland: Amanda Georgiadi Tenfjord - Gemeinsam sterben Norwegen: Subwoolfer - Gib dem Wolf eine Banane Armenien: Rosa Linn - Snap

Hier ist die Reihenfolge für das zweite Halbfinale:

Finnland: The Rasmus - Jezebel Israel: Michael Ben David - I.M Serbien : Konstrakta - In Corpore Sano Aserbaidschan : Nadir Rustamli - Fade To Black Georgien: Zirkus Mircus - Lock Me In Malta: Emma Muscat - Ich bin, was ich bin San Marino: Achille Lauro - Stripper Australien: Sheldon Riley - Nicht das Gleiche Zypern: Andromache - Ela Irland: Brooke - That's Rich Nord-Mazedonien: Andrea - Kreise Estland: Stefan - Hoffnung Rumänien: WRS - Llámame Polen: Ochman - Fluss Montenegro: Vladana - Atmen Belgien: Jérémie Makiese - Miss You Schweden: Cornelia Jakobs - Hold Me Closer Tschechische Republik: We Are Domi - Lights Off

Aus jedem Halbfinale qualifizieren sich 10 Kandidaten (durch Abstimmung) für das große Finale. Als langjährige Mitglieder der EBU sind Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich und das Vereinigte Königreich jedes Jahr automatisch für das Finale qualifiziert. Zu ihnen gesellt sich in der Regel auch das Gastgeberland des jeweiligen Jahres, aber neben einem der "großen Fünf" ist diesmal auch Italien Gastgeber.

Laut den britischen Buchmachern ist die Ukraine der Favorit für den Sieg beim Eurovision Song Contest 2022. Es wird sicherlich eine emotionale Wahl sein.

Dicht gefolgt von Italien, Schweden, dem Vereinigten Königreich und Spanien. Sie können sich jeden der fünf Favoriten in den offiziellen Videos unten ansehen.

Sie sollten auch nach Norwegens Subwoolfer mit"Give That Wolf A Banana" Ausschau halten. Es ist die Art von Seltsamkeit und Spaß, die man normalerweise mit der Eurovision verbindet, und es gibt einige Gerüchte, dass hinter den Masken das norwegische Duo Ylvis stecken könnte. Ylvis ist das Brüderpaar hinter The Fox (What Does The Fox Say?), das 2013 die Charts stürmte.

Schreiben von Rik Henderson.