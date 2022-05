Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Kurz vor der Verleihung der BAFTA-Fernsehpreise am Sonntag gab die BBC bekannt, wer die Nachfolge von Jodie Whittaker als neuer Doctor Who antreten wird.

Ncuti Gatwa wird der 14. Doctor sein, wenn die Serie im Jahr 2023 zurückkehrt.

Der Star aus der Netflix-Serie Sex Education hat bei seinem Vorsprechen sehr beeindruckt, so der zurückkehrende Showrunner Russell T Davies: "Es war unser letztes Vorsprechen. Es war unser allerletztes", so Davies.

"Wir dachten, wir hätten jemanden, und dann kam er herein und hat es uns gestohlen."

Die Zukunft ist da! Ncuti Gatwa ist der Doctor. #DoctorWho



Read more here https://t.co/KoxPmoNAdL pic.twitter.com/peKsH6gCjI- Doctor Who (@bbcdoctorwho) May 8, 2022

Gatwa spielte Eric in Sex Education, eine Rolle, die ihn zu einer Art Kulthit machte. Er wurde sogar für einen BAFTA-Preis nominiert, und zwar für die beste männliche Darstellung in einer Comedy-Sendung, verlor aber gegen Jamie Demetriou für seine Hauptrolle in Stath Lets Flats.

Wie gut er in der Netflix-Show war, können Sie dank dieser von Fans erstellten Zusammenstellung unten sehen. Sie enthält allerdings Spoiler, falls Sie vorhaben, die Serie zu sehen.

Gatwa verriet, dass er sich darauf freut, der Rolle des Doktors seinen eigenen Stempel aufzudrücken: "Es ist ein tolles Gefühl. Es ist eine echte Ehre. Diese Rolle ist eine Institution und so ikonisch", sagte er der BBC.

"Ich fühle mich sehr dankbar, dass mir der Staffelstab übergeben wurde, und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben."

Schreiben von Rik Henderson.