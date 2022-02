His Dark Materials Staffel 3: Alles, was wir wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - His Dark Materials ist eine der großen Trilogien der modernen Literatur des Autors Philip Pullman, und nach der gescheiterten Hollywood-Adaption im Jahr 2007 gab es Befürchtungen, dass es nie die großartige Leinwandversion bekommen könnte, die es verdient.

HBO und die BBC griffen ein, um das mit ihrer TV-Version zu korrigieren, und während die ersten beiden Staffeln der Show in der Rückansicht zu sehen sind, wurde eine dritte und letzte Folge von Folgen bestätigt. Erfahren Sie hier alles, was wir über die dritte Staffel der Serie wissen.

Wir haben kein genaues Veröffentlichungsdatum für die nächste Staffel von His Dark Materials, obwohl wir wissen, dass die Dreharbeiten für die Serie im Dezember 2021 abgeschlossen wurden, was bedeutet, dass wir noch ein wenig davon entfernt sein sollten, sie zu sehen, basierend auf die normalen Zeitpläne der TV-Produktion.

Es war eine unglaubliche sechsjährige Reise durch die Welten von #HisDarkMaterials , aber es ist an der Zeit, die Türen für das letzte Kapitel zu schließen.



Damit ist Staffel 3 abgeschlossen. pic.twitter.com/IRKO3u6EhX – Seine dunklen Materialien (@darkmaterials) 26. November 2021

Sobald wir ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum erhalten, werden wir diese Funktion aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie diese Informationen widerspiegelt, aber bis wir mehr von HBO hören, können wir nur warten.

Wenn Sie in Großbritannien sind, können Sie sich basierend auf früheren Staffeln darauf verlassen, dass Sie die nächste Staffel von His Dark Materials sehen können, während sie auf der BBC ausgestrahlt wird, entweder auf Übertragungskanälen oder über den iPlayer. In den USA wird es unterdessen ausschließlich über HBO laufen, egal ob Sie es über Kabel oder mit HBO Max erhalten.

Was ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ebenfalls hervorragend sind der Google Chromecast mit Google TV , der Roku Express 4K , der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick .

Wir wissen, wie viele Folgen es in der letzten Staffel von His Dark Materials geben wird, dank eines Zitats von Jane Tranter , einer ausführenden Produzentin der Serie – sie bestätigte, dass es eine Serie von acht sein wird:

„Ich mag Geschichten, die sehr langsam erzählt werden, und so etwas wie ‚Lass uns das wirklich vertiefen‘, aber ehrlich gesagt war das nur meine Sehnsucht, mein ganzes Leben lang His Dark Materials zu machen, und eigentlich ist The Amber Spyglass genau richtig angepasst in acht Episoden und ich werde voll und ganz und demütig zugeben, dass ich mich völlig geirrt und meinen Hintern geredet habe. Ich wollte wirklich einfach weitermachen.

Die gute Nachricht für diejenigen, die wissen wollen, was in der nächsten Staffel kommt, ist, dass sie ganz offensichtlich auf dem dritten Roman in Pullmans Trilogie basiert – The Amber Spyglass.

Das bedeutet, dass Sie der Geschichte einen Schritt voraus sein können, indem Sie den Roman lesen, wenn Sie möchten (und wir empfehlen dies dringend, es ist eine Wucht), obwohl Sie vielleicht frei von Wissen bleiben möchten, um die Dinge frischer zu halten.

Lyra und Will haben noch viel mehr Sehenswürdigkeiten zu sehen und eine gefährliche Reise zu unternehmen, um es leicht auszudrücken, während Miss Coulter und Lord Asriel sich weiterhin um sie ranken werden, während sie darum ringen, ein Mitspracherecht über die Zukunft der Menschheit und ihre Interaktion mit Dust zu haben .

Wenn Sie in Großbritannien sind, können Sie die beiden ersten beiden Staffeln von His Dark Materials auf BBC iPlayer nachholen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie verschwinden, bevor Sie nachholen können.

In den USA könnte es an dieser Stelle ein HBO Max-Abonnement bedeuten, damit Sie die Show auf der HBO-eigenen Streaming-Plattform sehen können. Sie können es sich aber auch auf Hulu mit einem HBO-Add-On ansehen.

Da die Quellenmaterialien mit The Amber Spyglass enden, wissen wir leider, dass dies die letzte Staffel von His Dark Materials sein wird. Oder wir?

Philip Pullman hat eine zweite Trilogie von Romanen geschrieben, die in derselben Welt spielen wie seine ersten drei, The Book of Dust, von denen zwei Teile jetzt zu lesen sind und ein dritter 2022 herauskommt. Die Romane spielen zwar nicht alle während Die Ereignisse von His Dark Materials zeigen einige seiner Charaktere - Lyra im Besonderen.

Das bedeutet, dass wir eine Rückkehr zu Lyras Oxford für die TV-Show auf der ganzen Linie nicht ausschließen würden, obwohl sie unter einem anderen Namen kommen könnte. Auch hier hoffen wir inständig, dass sie dies weiterverfolgen, da die neuen Romane bisher genauso faszinierend sind wie die älteren Bücher.

Schreiben von Max Freeman-Mills.